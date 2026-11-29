Người dân theo dõi danh sách niêm yết, tìm hiểu thông tin phục vụ việc lựa chọn Tổ trưởng tổ dân phố.

Tại các hội nghị, đại diện các hộ gia đình tham gia với tinh thần trách nhiệm, phát huy quyền làm chủ trong lựa chọn người đại diện cho cộng đồng dân cư. Trước khi bỏ phiếu, các đại biểu được phổ biến thể lệ, quy trình bầu cử và hướng dẫn cụ thể các nội dung liên quan.

Việc bầu Tổ trưởng tổ dân phố được thực hiện bằng hình thức bỏ phiếu kín. Các khâu từ phát phiếu, hướng dẫn ghi phiếu, bỏ phiếu đến kiểm phiếu, lập biên bản và công bố kết quả đều được tiến hành nghiêm túc, đúng trình tự, bảo đảm khách quan và có sự giám sát theo quy định.

Đại diện các hộ gia đình thực hiện quyền làm chủ thông qua việc bỏ phiếu bầu tổ trưởng tổ dân phố nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Theo số liệu tổng hợp phục vụ công tác bầu cử, toàn phường Trung Tâm có 6.432 hộ gia đình, với 6.113 đại diện hộ gia đình trong danh sách đi bầu. Để bảo đảm công tác tổ chức thống nhất, Ban Chỉ đạo bầu cử phường đã phân công các thành viên phụ trách từng địa bàn, trực tiếp theo dõi, hướng dẫn, đôn đốc việc thực hiện tại các tổ dân phố.

Người dân tổ dân phố Sà Rèn tham gia bỏ phiếu bầu tổ trưởng tổ dân phố nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Lãnh đạo phường Trung Tâm thăm hỏi, động viên người dân tham gia bầu cử tại cơ sở.

Việc hoàn thành bầu Tổ trưởng tại 15/15 tổ dân phố là bước quan trọng trong kiện toàn đội ngũ người đại diện ở khu dân cư nhiệm kỳ 2026 - 2031, phát huy dân chủ ở cơ sở, nâng cao vai trò tự quản của cộng đồng và củng cố mối liên hệ giữa cấp ủy, chính quyền với Nhân dân.

Đây cũng là cơ sở để các tổ dân phố tiếp tục phát huy vai trò cầu nối trong tuyên truyền, vận động Nhân dân thực hiện chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý ở cơ sở và thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.