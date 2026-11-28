Tập hợp trí tuệ kiến trúc sư, đóng góp vào phát triển Thủ đô

Phát biểu khai mạc Đại hội, TS.KTS Nguyễn Văn Hải, Chủ tịch Hội Kiến trúc sư Hà Nội nhiệm kỳ VII cho rằng, Hà Nội đang đứng trước nhiều cơ hội phát triển, đặt ra yêu cầu ngày càng cao đối với đội ngũ kiến trúc sư.

Thành phố cần những công trình có chất lượng, bản sắc, chiều sâu văn hóa và sức sống lâu dài. Mỗi đồ án quy hoạch, công trình kiến trúc, tuyến phố phải góp phần làm cho Hà Nội đáng sống hơn, giàu bản sắc hơn.

Phó chủ tịch Thường trực UBND TP Hà Nội Dương Đức Tuấn ghi nhận những kết quả Hội đạt được, đồng thời nhấn mạnh vai trò của đội ngũ kiến trúc sư trong quá trình xây dựng và phát triển Thủ đô.

TS.KTS Nguyễn Văn Hải nhấn mạnh, Hội cần đổi mới mạnh mẽ, chủ động và có trách nhiệm hơn, thực sự trở thành nơi quy tụ trí tuệ nghề nghiệp, kết nối các thế hệ kiến trúc sư, đồng hành cùng thành phố và đóng góp tiếng nói chuyên môn vào các quyết sách phát triển Thủ đô.

Báo cáo tại Đại hội, kiến trúc sư Nguyễn Trọng Kỳ Anh, Phó chủ tịch Hội Kiến trúc sư Hà Nội cho biết, nhiệm kỳ vừa qua diễn ra trong bối cảnh nhiều khó khăn do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, biến động của thị trường bất động sản, xây dựng và những thay đổi nhanh chóng của môi trường hành nghề.

Tuy nhiên, Hội đã nỗ lực củng cố tổ chức, tập hợp đội ngũ kiến trúc sư Thủ đô, duy trì hoạt động chuyên môn và phát huy vai trò tư vấn, phản biện xã hội.

Trong nhiệm kỳ, Hội kết nạp 173 hội viên mới, nâng tổng số hội viên từ 449 lên 606 người. Đặc biệt, từ ngày 29/9/2022, Hội triển khai chương trình hợp tác với UBND TP Hà Nội về nâng cao chất lượng quy hoạch, kiến trúc trên địa bàn Thủ đô.

Hội đã tích cực tham gia góp ý xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật về quy hoạch, kiến trúc; cử chuyên gia tham gia các hội đồng thẩm định quy hoạch, danh mục công trình kiến trúc có giá trị, Quy chế quản lý kiến trúc thành phố và thi tuyển phương án kiến trúc các công trình quan trọng.

Trong đó, có những đóng góp trong quá trình nghiên cứu, xây dựng Quy hoạch tổng thể Thủ đô Hà Nội tầm nhìn 100 năm.

Cùng với hoạt động tư vấn, phản biện, Hội tổ chức hơn 20 cuộc tọa đàm, hội thảo chuyên môn và nhiều triển lãm kiến trúc, tập trung vào các vấn đề thực tiễn như quy hoạch, kiến trúc nhà ở xã hội; phát triển đô thị theo định hướng giao thông công cộng (TOD); ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong quy hoạch, kiến trúc; tổ chức không gian cảnh quan sông Hồng và phát triển sân chơi cộng đồng.

Trong hoạt động hành nghề, nhiều hội viên đã tiếp cận các xu hướng thiết kế tiên tiến, chú trọng khai thác điều kiện tự nhiên, phát huy giá trị bản địa, phát triển kiến trúc xanh, tiết kiệm năng lượng và nâng cao chất lượng không gian sống. Nhiều tác phẩm của hội viên được vinh danh tại các giải thưởng kiến trúc, quy hoạch trong nước và quốc tế.

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, Phó chủ tịch Thường trực Dương Đức Tuấn ghi nhận những kết quả Hội đạt được, đồng thời nhấn mạnh vai trò của đội ngũ kiến trúc sư trong quá trình xây dựng và phát triển Thủ đô.

Mỗi công trình kiến trúc không chỉ đáp ứng nhu cầu sử dụng mà còn góp phần tạo nên diện mạo đô thị, gìn giữ bản sắc văn hóa và phản ánh trình độ phát triển của địa phương.

Theo ông Dương Đức Tuấn, Hà Nội đang bước vào giai đoạn phát triển mới với nhiều cơ hội và thách thức. Luật Thủ đô đã có hiệu lực, Quy hoạch tổng thể Thủ đô tầm nhìn 100 năm được phê duyệt, mở ra không gian phát triển mới với tư duy hiện đại, xanh, thông minh và bền vững.

Thành phố cũng đang triển khai nhiều dự án hạ tầng chiến lược, chỉnh trang đô thị, phát triển không gian hai bên sông Hồng, cải tạo chung cư cũ và phát triển nhà ở xã hội.

Hội đã nỗ lực củng cố tổ chức, tập hợp đội ngũ kiến trúc sư Thủ đô, duy trì hoạt động chuyên môn và phát huy vai trò tư vấn, phản biện xã hội.

"Đây chính là giai đoạn mà kiến trúc không chỉ đơn thuần là thiết kế công trình mà còn là thiết kế không gian phát triển, thiết kế môi trường sống, thiết kế bản sắc đô thị và góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh của Thủ đô trong khu vực và quốc tế", ông Dương Đức Tuấn nhấn mạnh.

Đổi mới hoạt động, nâng cao chất lượng phản biện và phát triển đội ngũ

Xác định nhiệm kỳ 2026 - 2031 có ý nghĩa quan trọng trong quá trình hiện thực hóa Quy hoạch tổng thể Thủ đô Hà Nội tầm nhìn 100 năm, Hội Kiến trúc sư Hà Nội đặt mục tiêu tiếp tục đổi mới phương thức hoạt động, nâng cao chất lượng tư vấn, phản biện xã hội, tập trung vào những vấn đề lớn, cấp thiết của thành phố.

Hội định hướng thành lập Trung tâm Nghiên cứu kiến trúc và một số câu lạc bộ chuyên ngành; mở rộng tập hợp đội ngũ kiến trúc sư hoạt động trong nhiều lĩnh vực; xây dựng thư viện số về pháp luật, di sản kiến trúc; tổ chức Diễn đàn Kiến trúc Thủ đô gắn với triển lãm kiến trúc hằng năm.

Định hướng nhiệm kỳ mới, Phó chủ tịch Thường trực UBND TP Hà Nội Dương Đức Tuấn đề nghị Hội tập trung phát huy trí tuệ đội ngũ kiến trúc sư, chủ động tham gia tư vấn, phản biện các chương trình, dự án, đồ án quan trọng của thành phố; đẩy mạnh nghiên cứu khoa học, cập nhật xu hướng kiến trúc tiên tiến, thúc đẩy ứng dụng chuyển đổi số, trí tuệ nhân tạo, mô hình thông tin công trình (BIM) và dữ liệu số trong quy hoạch, thiết kế, quản lý kiến trúc.

Bên cạnh đó, Hội cần chú trọng đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ kiến trúc sư có trình độ chuyên môn, bản lĩnh nghề nghiệp và trách nhiệm xã hội; quan tâm phát hiện, tạo điều kiện để kiến trúc sư trẻ phát triển.

Đồng thời, mở rộng hợp tác với các tổ chức nghề nghiệp, trường đại học, viện nghiên cứu trong và ngoài nước; nghiên cứu giải pháp phát triển kiến trúc xanh, đô thị thông minh, bảo tồn di sản gắn với phát triển và thích ứng với biến đổi khí hậu.

Ban Chấp hành Hội Kiến trúc sư TP Hà Nội khóa VIII, nhiệm kỳ 2026 - 2031 ra mắt Đại hội.

Sau thời gian làm việc nghiêm túc, Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Hội Kiến trúc sư TP Hà Nội khóa VIII, nhiệm kỳ 2026 - 2031 gồm 25 thành viên. TS.KTS Nguyễn Văn Hải tiếp tục được tín nhiệm bầu giữ chức Chủ tịch Hội.