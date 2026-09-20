Quảng Trị: Bộ đội, dân quân giúp dân gặt lúa 'chạy lũ'

Trong những ngày qua, do ảnh hưởng của mưa lũ, bản Yên Hợp, xã Kim Phú, tỉnh Quảng Trị vẫn còn bị chia cắt, việc đi lại của nhân dân gặp nhiều khó khăn. Trong khi đó, thời tiết diễn biến thất thường, mưa nắng đan xen, nhiều diện tích lúa của người dân nếu không được thu hoạch kịp thời có nguy cơ bị ngập úng, hư hỏng, gây thiệt hại đến sản xuất và đời sống của bà con.

Bộ đội, dân quân giúp dân thu hoạch lúa.

Ban CHQS xã Kim Phú khẩn trương giúp bà con thu hoạch lúa đề phòng mưa lớn.

Mặc dù đường vào bản còn nhiều khó khăn, ruộng đồng sình lầy, việc thu hoạch, vận chuyển lúa gặp không ít trở ngại, thế nhưng cán bộ, chiến sĩ Ban CHQS xã Kim Phú và các lực lượng vẫn tích cực, khẩn trương cùng bà con xuống đồng. Người cắt lúa, người gom, người vận chuyển, từng phần việc được phối hợp nhịp nhàng.

Với tinh thần “bám địa bàn, sát nhân dân”, cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang xã Kim Phú không chỉ giúp người dân giảm bớt khó khăn trước mắt mà còn góp phần bảo vệ thành quả lao động sau nhiều tháng gieo trồng.