ASIAD 2026: Trận U23 Việt Nam - U23 Uzbekistan có bị hoãn vì bão Dujuan?

Bão Dujuan được dự báo gây mưa lớn, gió mạnh tại nhiều khu vực ở Nhật Bản trong khi ASIAD 2026 đang diễn ra. Vậy trận đấu giữa U23 Việt Nam và U23 Uzbekistan liệu có nguy cơ phải hoãn vì thời tiết?

Bão Dujuan có thể ảnh hưởng một số nội dung thi đấu tại ASIAD 2026

Cơn bão Dujuan (bão số 25 theo cách gọi của Nhật Bản) đang tiến gần đến bờ biển phía Đông của Nhật Bản trong hôm nay và ngày mai (20 - 21/9), theo trang The Asahi Shimbun.

Cơ quan Khí tượng Nhật Bản (JMA) thông báo, bão Dujuan có thể gây mưa lớn ở nhiều nơi tại nước này. Người dân ở một số vùng được khuyên nên cảnh giác với nguy cơ ngập lụt, sạt lở đất, nước sông dâng trong ngày 20 - 21/9.

Trong khoảng thời gian trên, bão Dujuan có sức gió khoảng hơn 120 km/h (cấp 12), gió giật khoảng 180 km/h (cấp 15), theo JMA.

Vị trí và đường đi dự báo của bão Dujuan lúc chiều 20/9. Ảnh: Zoom Earth, JMA/ NOAA, Himawari.

Ông Kosei Inoue, Trưởng đoàn thể thao Nhật Bản tại ASIAD 2026, đồng thời là thành viên cấp cao của ban điều hành Ủy ban Olympic Nhật Bản (JOC), cho biết Ban tổ chức đã chuẩn bị cho những gián đoạn có thể xảy ra do thời tiết xấu, cụ thể là do bão Dujuan, theo Reuters.

Một số cuộc thi trước đó cũng đã bị hoãn do mưa lớn.

Trận U23 Việt Nam - U23 Uzbekistan có nguy cơ bị hoãn không?

Theo lịch thi đấu hiện tại, trận U23 Việt Nam - U23 Uzbekistan sẽ diễn ra lúc 12h ngày 22/9 (giờ Việt Nam). Còn thời điểm bão Dujuan được dự báo ảnh hưởng mạnh đến Nhật Bản là 20 - 21/9.

Đến sáng 22/9, dự báo bão Dujuan có thể di chuyển theo hướng ra xa Nhật Bản hơn. Nhưng như vậy không có nghĩa là ảnh hưởng của bão hoàn toàn chấm dứt.

Theo WeatherNews, một trong những công ty dịch vụ thời tiết lớn nhất thế giới, bão Dujuan có kích thước lớn nên có thể gây mưa trên phạm vi rộng.

JMAdự báo ở thành phố Nagoya, nơi diễn ra trận đấu U23 Việt Nam - U23 Uzbekistan, có thể có mưa lớn từ trưa 21/9 đến trưa 22/9.

U23 Việt Nam sẽ gặp U23 Uzbekistan ở trận lượt cuối vòng bảng, môn bóng đá nam ASIAD 2026. Ảnh: TPO.

Với những dự báo như trên, hiện chưa thể khẳng định trận U23 Việt Nam - U23 Uzbekistan có bị hoãn do ảnh hưởng của bão Dujuan hay không. Khả năng thay đổi lịch thi đấu vẫn chưa thể được loại trừ.

Vì vậy, có lẽ phải chờ đến gần thời điểm thi đấu, khi Ban tổ chức ASIAD 2026 và JMA có những cập nhật mới nhất, thì mới có thông tin cụ thể hơn được.