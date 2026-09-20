Gần 3.800 suất quà Trung thu tặng thiếu nhi khu vực biên giới Sơn La

Gần 3.800 suất quà, với tổng trị giá hơn 573 triệu đồng được Bộ đội Biên phòng Sơn La phối hợp trao cho các em thiếu nhi khu vực biên giới dịp Tết Trung thu. (Ảnh: QUÀNG HÙNG)

Trong dịp này, các Đồn Biên phòng đã tổ chức chương trình “Biên cương - Đêm hội trăng rằm” với nhiều hoạt động thiết thực như giao lưu văn nghệ, tổ chức trò chơi dân gian, rước đèn, múa lân, phá cỗ Trung thu.

Đồn Biên phòng Mường Cai được Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Sơn La lựa chọn là đơn vị tổ chức làm điểm chương trình “Biên cương - Đêm hội trăng rằm” năm 2026.

Trong dịp này, tại các Đồn Biên phòng, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Sơn La đã phối hợp tổ chức chương trình “Biên cương - Đêm hội trăng rằm”. (Ảnh: QUỐC TUẤN)

Cùng với các hoạt động văn nghệ, múa lân, các đơn vị đã tổ chức trao quà, học bổng, đồ dùng học tập và các phần hỗ trợ cho học sinh nghèo vượt khó, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn và học sinh đang được cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng nhận đỡ đầu trong các chương trình “Nâng bước em tới trường”, “Con nuôi Đồn Biên phòng”.

Trong dịp này, các đơn vị thuộc Bộ đội Biên phòng tỉnh Sơn La đã trao hơn 3.800 suất quà, với tổng trị giá hơn 573 triệu đồng, góp phần mang đến cho trẻ em vùng biên giới một mùa Trung thu vui tươi, ấm áp.

Đồn Biên phòng Chiềng Sơn trao quà Tết Trung thu﻿ cho thiếu nhi đồng bào dân tộc tại các bản. (Ảnh: QUÀNG HÙNG)

Hoạt động được tổ chức theo kế hoạch của Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Sơn La, nhằm cụ thể hóa chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em; ưu tiên quan tâm, động viên trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, học sinh nghèo vượt khó trên địa bàn biên giới.

Ban trị sự Phật giáo tỉnh Sơn La tặng máy nước lọc cho điểm trường mầm non Xia Kia, Trường mầm non Hoa Đào Mường Cai, xã Chiềng Khoong. (Ảnh: QUÀNG HÙNG)

Thông qua các hoạt động, cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng Sơn La tiếp tục phát huy vai trò trong chăm lo đời sống nhân dân, góp phần tăng cường tình đoàn kết quân dân, xây dựng địa bàn biên giới vững mạnh.

Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Lóng Sập cùng các đơn vị tài trợ trao quà nhân dịp Tết Trung thu cho các em thiếu nhi. (Ảnh: QUÀNG HÙNG)

Theo kế hoạch, trước ngày 26/9, các Đồn Biên phòng chủ động phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương và các lực lượng liên quan tổ chức xong chương trình Trung thu phù hợp với điều kiện thực tế của từng địa bàn; huy động nguồn lực xã hội hóa chăm lo cho thiếu niên, nhi đồng…