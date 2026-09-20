TPHCM cắt tỉa cây xanh sau sự cố người đi đường bị cành cây đè tử vong

Từ trưa nay (20/9), các lực lượng quản lý cây xanh đã triển khai công tác cắt tỉa những cây xanh già cỗi tại các tuyến đường đông người, nhằm hạn chế sự cố trong mùa mưa.

Công nhân cây xanh sử dụng xe chuyên dụng xử lý cắt tỉa cành già cỗi trên đường An Dương Vương (phường Chợ Quán, TPHCM) vào ngày 20/9. Ảnh: T.Luân

Tại tuyến đường An Dương Vương (phường Chợ Quán) nơi vừa xảy ra sự cố tai nạn khiến 1 người bị tử vong và 1 người bị thương nặng vào tối 18/9, hàng chục công nhân Công ty TNHH Môi trường Xanh cùng các xe thang chuyên dụng được huy động để cắt tỉa, xử lý những cành cây có nguy cơ gãy đổ.

Theo ghi nhận tại tuyến đường này, có nhiều cây dầu cổ thụ, đường kính gốc gần 1m, với tán rộng. Công nhân cây xanh phải sử dụng xe thang chuyên dụng để tiếp cận các cành cây ở độ cao hơn 40m.

Với những cành lớn, công nhân buộc dây cáp để kiểm soát hướng rơi, sau đó cắt thành từng phần và hạ xuống mặt đất. Cành cây được nhanh chóng thu gom, vận chuyển khỏi hiện trường. Các công nhân cây xanh đã cắt tỉa nhánh đối với 8 cây trên tuyến đường An Dương Vương và tiếp tục xử lý những cây còn lại để đảm bảo hạn chế sự cố trong mùa mưa.

Khảo sát của Trung tâm Quản lý Hạ tầng kỹ thuật (Sở Xây dựng TPHCM) ước tính khu vực trung tâm TPHCM hiện có khoảng 8.000 cổ thụ cao 20-50m, thuộc nhóm cây xanh loại 3 phải cắt cành. Các loài phổ biến gồm sao đen, dầu, xà cừ và me tây. Trong đó, nhiều cây trên các tuyến Trương Định, Pasteur, Mạc Đĩnh Chi, Trần Quang Khải, An Dương Vương... được trồng từ hơn 50 năm trước.

Theo ông Lê Văn Tấn, Phó Giám đốc Trung tâm Quản lý giao thông và Hạ tầng kỹ thuật TPHCM, những cây dầu lớn, lâu năm có thể xuất hiện tình trạng già cỗi, suy yếu bên trong thân hoặc tại các điểm liên kết giữa thân và nhánh. Khi gặp gió lớn, những vị trí suy yếu có thể bị tét, gãy đổ xuống đường.

Trong những ngày tới, việc cắt tỉa, đốn hạ và thay thế cây xanh không an toàn được TPHCM chủ động thực hiện từng bước để vừa đảm bảo an toàn, vừa duy trì cảnh quan đô thị.

Liên quan vụ việc xảy ra trên đường An Dương Vương, Công an phường Chợ Quán đang phối hợp Văn phòng Cơ quan CSĐT (PC01) và Phòng Kỹ thuật hình sự (PC09) Công an TPHCM khám nghiệm hiện trường, điều tra, làm rõ nguyên nhân.

Trước đó, tối 18/9, một nhánh cây lớn trước trạm xe buýt Trường Đại học Sư phạm TPHCM bất ngờ gãy đổ, rơi xuống đường An Dương Vương.

Nhánh cây đè trúng xe buýt biển kiểm soát 50E-653.xx, sau đó văng xuống đường, va trúng xe máy biển kiểm soát 90B2-498xx do anh L.V.D (SN 1967) điều khiển, chở theo chị D.T.T (SN 1969).

Cú va chạm khiến hai người đi xe máy ngã xuống đường, bị thương nặng. Trong đó, anh D dù được đưa vào Bệnh viện Chợ Rẫy cấp cứu nhưng tử vong do chấn thương quá nặng. Chị T được chuyển đến Bệnh viện An Bình để theo dõi và điều trị.

Ngay sau khi xảy ra vụ việc, Trực ban Công an phường Chợ Quán phối hợp Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ (PC07) Công an TPHCM có mặt bảo vệ hiện trường, hỗ trợ đưa các nạn nhân đi cấp cứu.

Vụ việc đang tiếp tục được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.