Phó Chủ tịch nước tặng quà Trung thu cho bệnh nhi, trẻ khuyết tật ở Tuyên Quang

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân tặng quà Trung thu cho các bệnh nhi, trẻ khuyết tật đang điều trị tại Bệnh viện Phục hồi chức năng tỉnh Tuyên Quang. (Ảnh: Quang Cường/TTXVN)

Chiều 20/9, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân cùng Đoàn công tác đã đến thăm, tặng quà Tết Trung thu cho các bệnh nhi, trẻ khuyết tật đang điều trị tại Bệnh viện Phục hồi chức năng tỉnh Tuyên Quang.

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân đã trao 210 suất quà Trung thu tặng các bệnh nhi đang điều trị, phục hồi chức năng tại bệnh viện; trao tặng Bệnh viện Phục hồi chức năng tỉnh Tuyên Quang 200 triệu đồng.

Phó Chủ tịch nước thăm hỏi, động viên các bệnh nhi, trẻ khuyết tật, gửi lời chúc các em đón Tết Trung thu vui tươi, đầm ấm; tiếp tục chăm ngoan, tích cực điều trị, rèn luyện để sớm phục hồi sức khỏe. Phó Chủ tịch nước bày tỏ trân trọng trước tinh thần trách nhiệm, sự tận tụy của đội ngũ cán bộ, y bác sĩ, nhân viên Bệnh viện Phục hồi chức năng tỉnh Tuyên Quang trong công tác khám, điều trị, phục hồi chức năng cho người bệnh, nhất là trẻ em và trẻ khuyết tật;ghi nhận những nỗ lực của bệnh viện trong điều kiện còn nhiều khó khăn.

Phó Chủ tịch nước đề nghị, công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe trẻ em cần tiếp tục được các cấp, ngành quan tâm, ưu tiên, phát huy truyền thống đoàn kết, nâng cao chất lượng chuyên môn, đẩy mạnh nghiên cứu khoa học, ứng dụng công nghệ hiện đại trong khám, điều trị và phục hồi chức năng.

Đội ngũ cán bộ, y bác sĩ, nhân viên Bệnh viện Phục hồi chức năng tỉnh Tuyên Quang tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm và sự tận tâm, xây dựng môi trường điều trị an toàn, thân thiện, góp phần giúp trẻ em khuyết tật, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt có thêm điều kiện phục hồi, học tập và phát triển, từng bước vượt qua những thiệt thòi trong cuộc sống.

Các cấp, ngành, tổ chức, cá nhân tiếp tục quan tâm, chung tay chăm lo tốt hơn cho trẻ em khuyết tật, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn; tạo điều kiện để các em được học tập, chăm sóc sức khỏe, hòa nhập cộng đồng và phát triển toàn diện.

Bệnh viện Phục hồi chức năng tỉnh Tuyên Quang là bệnh viện chuyên khoa tuyến tỉnh trực thuộc Sở Y tế tỉnh Tuyên Quang, được Bộ Y tế quy hoạch là một trong những bệnh viện trung tâm phục hồi chức năng vùng Trung du và miền núi phía Bắc.

Từ khi thành lập đến nay, Bệnh viện đã tiếp nhận khám, điều trị cho hàng trăm nghìn lượt người bệnh trong và ngoài tỉnh.

Trong đó, khoảng 75% số người điều trị tại bệnh viện là trẻ em; 30-35% số trẻ là trẻ khuyết tật hoặc có các rối loạn phát triển như rối loạn ngôn ngữ, tự kỷ, chậm phát triển trí tuệ, rối loạn vận động và các bệnh lý liên quan đến não bộ.

Sáng cùng ngày, Đoàn công tác do Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân làm Trưởng đoàn đã đến dâng hương tại Khu di tích Quốc gia đặc biệt Tân Trào; thăm, tặng quà người có công ở tỉnh Tuyên Quang./.