Cục An toàn thực phẩm đề nghị tăng cường bảo đảm an toàn thực phẩm sau bão, lũ

Cục An toàn thực phẩm vừa có văn bản đề nghị Sở Y tế các tỉnh, thành phố khu vực miền Bắc và miền Trung tăng cường công tác bảo đảm an toàn thực phẩm, phòng chống ngộ độc thực phẩm sau bão số 4 và mưa lũ.

Theo văn bản số 1911/ATTP-NĐTT ngày 18/9/2026 của Cục An toàn thực phẩm (Cục) cho biết, nhằm chủ động phòng ngừa ô nhiễm thực phẩm, ngộ độc thực phẩm và bệnh truyền qua thực phẩm trong quá trình khắc phục hậu quả thiên tai. Cục đề nghị các địa phương bị ảnh hưởng trực tiếp khẩn trương triển khai các biện pháp bảo đảm an toàn thực phẩm, ưu tiên những địa bàn đang ngập lụt, bị chia cắt và có nguy cơ cao.

Cục An toàn thực phẩm đề nghị các Sở Y tế tăng cường thông tin, tuyên truyền, hướng dẫn người dân thực hiện vệ sinh ăn uống trong và sau mưa lũ, trong đó chú trọng nguyên tắc “ăn chín, uống chín”; sử dụng nước sạch, nước đã được xử lý để ăn uống, chế biến thực phẩm; rửa tay trước khi ăn, trước khi chế biến thực phẩm và sau khi đi vệ sinh.

Người dân cần vệ sinh sạch sẽ dụng cụ, bát đũa; bảo quản thực phẩm ở nơi khô ráo, sạch sẽ, tránh ẩm mốc, côn trùng và động vật xâm nhập. Đặc biệt, không sử dụng thực phẩm đã bị ngập nước, ô nhiễm, hư hỏng hoặc biến chất.

Cùng với đó, các địa phương cần tổ chức thu gom, xử lý rác thải, chất thải, xác động vật chết; khơi thông cống rãnh và bảo đảm vệ sinh môi trường.

Đối với nguồn nước ăn uống, sinh hoạt tại các khu vực bị ngập lụt, ảnh hưởng sau lũ, Cục An toàn thực phẩm đề nghị hướng dẫn người dân thực hiện lọc, khử trùng theo hướng dẫn của cơ quan y tế và đun sôi trước khi uống, chế biến thực phẩm. Các nguồn nước bị ô nhiễm, chưa qua xử lý cần được cảnh báo, không sử dụng.

Cục cũng đề nghị tăng cường kiểm tra, giám sát an toàn thực phẩm tại các cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ ăn uống, bếp ăn tập thể, điểm cung cấp suất ăn và các điểm tiếp nhận, phân phối thực phẩm cứu trợ.

Hoạt động kiểm tra, giám sát cần tập trung vào thực phẩm có nguy cơ cao, thực phẩm bị ảnh hưởng do ngập lụt, mất điện hoặc điều kiện bảo quản không bảo đảm. Khi phát hiện thực phẩm không bảo đảm an toàn, các địa phương cần kịp thời thu hồi, tiêu hủy và xử lý, không để thực phẩm bị ô nhiễm, hư hỏng tiếp tục lưu thông, sử dụng hoặc được đưa vào làm thực phẩm cứu trợ.

Cục An toàn thực phẩm đồng thời đề nghị các địa phương chỉ đạo không sử dụng phân tươi để bón, tưới rau, củ, quả nhằm hạn chế nguy cơ ô nhiễm thực phẩm.

Cùng với các biện pháp phòng ngừa, các địa phương cần tăng cường giám sát, phát hiện và xử lý ngộ độc thực phẩm, bệnh truyền qua thực phẩm; tổ chức cấp cứu, điều trị kịp thời. Khi xảy ra vụ việc, cần khẩn trương điều tra, lấy mẫu, xác định thức ăn nguyên nhân và nguồn gây bệnh, xử lý nguồn ô nhiễm, không để phát sinh, lan rộng.

Cục An toàn thực phẩm đề nghị Sở Y tế các tỉnh, thành phố chủ động triển khai ngay các nội dung trên, ưu tiên các địa bàn đang ngập lụt, bị chia cắt và có nguy cơ cao; đồng thời phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức thực hiện hiệu quả.

Trong quá trình triển khai, nếu có khó khăn, vướng mắc hoặc phát sinh vụ việc bất thường, Cục An toàn thực phẩm đề nghị các địa phương kịp thời báo cáo để phối hợp xử lý.

Các địa phương được đề nghị tăng cường công tác gồm Lạng Sơn, Cao Bằng, Phú Thọ, Lào Cai, Điện Biên, Sơn La, Lai Châu, Tuyên Quang, Thái Nguyên, Bắc Ninh, Hưng Yên, Hà Nội, Ninh Bình, Thanh Hóa, Nghệ An và Hà Tĩnh.