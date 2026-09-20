Gần 1 triệu lượt người dân ở Quảng Trị được khám sức khoẻ miễn phí

Tính đến ngày 20/9, toàn tỉnh đã tổ chức khám sức khỏe định kỳ, khám sàng lọc miễn phí cho hơn 920.372 lượt người dân, đạt tỉ lệ 49,5%.Phân theo nhóm tuổi, có 91.852 trẻ em dưới 6 tuổi; 203.262 người từ 6 - 18 tuổi và 625.258 người trên 18 tuổi được kiểm tra sức khỏe. Ngoài ra, đến ngày 15/9 đã ghi nhận 621.813 người dân có Sổ sức khỏe điện tử trên ứng dụng VNeID (đạt 33,4%).

Nhân viên y tế hướng dẫn người dân sử dụng kiosk tự động tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Trị

Được biết, từ ngày 12/7 đến nay, Sở Y tế tỉnh Quảng Trị đã thành lập 8 tổ công tác chỉ đạo, hỗ trợ, hướng dẫn, kiểm tra hoạt động khám sức khỏe, khám sàng lọc miễn phí cho người dân. Một số sở, ban, ngành cũng đã ban hành kế hoạch tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho công chức, viên chức và người lao động.

UBND các xã, phường, đặc khu đã ban hành kế hoạch triển khai khám sức khỏe định kỳ, khám sàng lọc miễn phí cho người dân và phân công trạm y tế là đầu mối tham mưu, triển khai các hoạt động tại địa phương. Đồng thời tăng cường phối hợp liên ngành, huy động sự tham gia của các đơn vị, tổ chức liên quan triển khai đồng bộ.

Tỉnh Quảng Trị triển khai khám sức khỏe định kỳ, khám sàng lọc miễn phí cho người dân (ảnh CTV)

Để triển khai khám sức khỏe định kỳ, khám sàng lọc miễn phí cho người dân, tỉnh Quảng Trị đã cấp bổ sung ngân sách hơn 82 tỉ đồng cho các xã, phường. Thời gian tới, tỉnh Quảng Trị tiếp tục đẩy nhanh tiến độ, tập trung lực lượng khám sức khỏe cho người dân khu vực biên giới, vùng khó khăn. Ngành Giáo dục và Đào tạo phối hợp Ngành Y tế phấn đấu hoàn thành kiểm tra sức khỏe đầu năm học cho học sinh, sinh viên trước ngày 30/9/2026.