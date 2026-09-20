Điểm yếu khiến Vinh 'thất thủ' trong trận mưa kỷ lục

Ngày 19/9, mưa lớn trút xuống khu vực Vinh khiến nhiều tuyến phố chìm trong nước. Có thời điểm, nước ngập sâu 30-60 cm, nhiều ô tô chết máy, giao thông đình trệ.

Đến tối cùng ngày, khi mưa giảm, nước bắt đầu rút nhanh. Khoảng 23h, phần lớn các tuyến đường chính đã cơ bản hết ngập.

Sáng 20/9, đường phố trở lại bình thường, người dân dọn dẹp nhà cửa, hàng quán sau khi nước tràn vào.

Đường phố Vinh ngập nặng sau mưa lớn ngày 19/9.

Theo ông Nguyễn Xuân Tiến - Giám đốc Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Nghệ An, tổng lượng mưa đo tại Vinh từ 7h-15h ngày 19/9 đạt 399 mm, vượt kỷ lục tháng 9 năm 1985 là 387,9 mm.

Tuy nhiên, điều đáng chú ý nằm ở cường độ mưa. Riêng từ 10h-11h ngày 19/9, trạm khí tượng Vinh ghi nhận tới 145 mm, khiến hệ thống thoát nước đô thị bị dồn tải trong thời gian ngắn.

“Mưa tập trung với cường độ rất lớn trong thời gian ngắn nên nhiều tuyến phố ngập nhanh. Khi mưa giảm, điều kiện tiêu thoát thuận lợi hơn thì nước cũng rút nhanh”, ông Tiến nói.

Việc nước rút nhanh còn có sự hỗ trợ của hệ thống trạm bơm. Đại diện Ban Quản lý bảo trì đường bộ, Sở Xây dựng Nghệ An cho biết, trong và sau trận mưa, các trạm bơm Bến Thủy, Cửa Nam và Cầu Đen được vận hành liên tục, mỗi trạm có công suất thiết kế khoảng 20.000 m3/giờ.

Các máy bơm dã chiến cũng được đưa đến những điểm ngập nặng để tăng khả năng tiêu nước.

Đường Nguyễn Văn Cừ giao Lê Hồng Phong ngập sâu.

Trước mùa mưa, ngành xây dựng và các địa phương đã tổ chức nạo vét nhiều tuyến mương, hố thu nước; xử lý, khơi thông một số khu vực thường xuyên ngập. Sáu hồ điều hòa trong khu vực đô thị Vinh cũng góp phần tạm giữ nước trước khi dẫn về hệ thống kênh, mương và trạm bơm để tiêu ra sông Vinh, sông Lam.

Dù vậy, trận mưa gần 400 mm cũng cho thấy những “điểm yếu” của hệ thống thoát nước đô thị Vinh.

Tại đường 72 m, đoạn từ đường 32 đến khu vực Quán Bàu, nước vẫn rút chậm hơn nhiều nơi. Đây là khu vực thấp, lượng nước từ các vùng xung quanh dồn về lớn trong khi tuyến mương cũ chỉ rộng khoảng 0,8-1 m.

Máy bơm dã chiến được huy động để tiêu nước trên đường 72 m chiều 19/9.

Ngày 19/9, có 3 máy bơm dã chiến với tổng công suất gần 600 m3/giờ được đưa tới khu vực này nhưng không đáp ứng kịp lượng nước dồn về. Lực lượng chức năng sau đó phải bổ sung thêm máy bơm chìm.

Theo Sở Xây dựng Nghệ An, hệ thống thoát nước đô thị Vinh được thiết kế từ trước, chưa tính đầy đủ lượng nước phát sinh từ các khu đô thị mới. Khi mưa lớn, nước từ nhiều khu vực cùng đổ về có thể khiến một số tuyến mương quá tải.

Sau trận mưa ngày 19/9, Sở Xây dựng Nghệ An dự kiến tổng hợp các bất cập, báo cáo UBND tỉnh Nghệ An để nghiên cứu phương án đầu tư, nâng cấp hệ thống thoát nước đô thị Vinh.