Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội gặp mặt thế hệ trẻ Bắc Ninh trong ngày đặc biệt

Cuộc gặp diễn ra trong thời điểm đặc biệt, khi Bắc Ninh bước vào một chặng đường phát triển mới. Trong đoàn đại biểu có những thiếu nhi nghèo vượt khó, học giỏi; cán bộ Đoàn, Hội, Đội; doanh nhân trẻ và thanh niên tiêu biểu. Những gương mặt được kỳ vọng góp sức xây dựng quê hương Bắc Ninh – Kinh Bắc trong giai đoạn mới.

Về phía Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Bắc Ninh có Thành ủy viên, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH Trần Thị Vân; Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam, Bí thư Thành Đoàn Bắc Ninh Trần Văn Đăng. Cùng dự có Phó Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ thành phố Bắc Ninh Đặng Đình Chính và 100 đại biểu là thiếu nhi nghèo, vượt khó, học giỏi; 100 đại biểu là cán bộ Đoàn, Hội, Đội, doanh nhân trẻ và thanh niên tiêu biểu của thành phố Bắc Ninh.

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Đỗ Văn Chiến trao quà tặng thiếu nhi tiêu biểu thành phố Bắc Ninh.

Báo cáo tại cuộc gặp mặt, Bí thư Thành Đoàn Bắc Ninh Trần Văn Đăng trân trọng cảm ơn Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Đỗ Văn Chiến đã dành thời gian gặp gỡ thế hệ trẻ Bắc Ninh vào đúng ngày đặc biệt - ngày đầu tiên Bắc Ninh chính thức là thành phố trực thuộc Trung ương.

Theo anh Trần Văn Đăng, đây là dấu mốc quan trọng, mở ra chặng đường phát triển mới cho quê hương Bắc Ninh – Kinh Bắc. Trong hành trình đó, chăm lo cho thiếu nhi chính là chăm lo cho tương lai của quê hương, đất nước.

Thời gian qua, với sự quan tâm của các cấp, tổ chức Đoàn, Đội thành phố Bắc Ninh đã triển khai nhiều chương trình đồng hành cùng thiếu nhi. Trong đó, đã xây dựng 32 ngôi nhà Khăn quàng đỏ, trao 550 suất học bổng “Nâng bước em tới trường”, hỗ trợ các em hằng tháng đến năm 18 tuổi.

“Thành phố hướng tới không chỉ hỗ trợ các em trong một thời điểm, mà đồng hành đủ lâu để các em có thêm điều kiện học tập, vươn lên”, anh Đăng cho biết.

Phát biểu tại cuộc gặp mặt, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Đỗ Văn Chiến bày tỏ vui mừng khi được gặp những đại diện tiêu biểu của thế hệ trẻ thành phố Bắc Ninh trong không khí Tết Trung Thu đang đến gần và thời điểm Bắc Ninh chính thức trở thành thành phố trực thuộc Trung ương.

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Đỗ Văn Chiến trao quà tặng cán bộ Đoàn thành phố Bắc Ninh.

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội nhấn mạnh, trong giai đoạn đất nước bước vào kỷ nguyên vươn mình của dân tộc, thành phố Bắc Ninh được xác định là một cực tăng trưởng mới. Quy mô nền kinh tế hiện đứng thứ 5 toàn quốc; kim ngạch xuất khẩu chiếm khoảng 20% tổng kim ngạch xuất khẩu cả nước. Sau sắp xếp, 99 xã, phường hoạt động thông suốt, hiệu lực, hiệu quả; đời sống người dân ngày càng được nâng cao.

Từ dấu mốc mới của quê hương, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội gửi gắm nhiều kỳ vọng tới thế hệ trẻ Bắc Ninh. Ông đề nghị các em thiếu nhi tiếp tục chăm ngoan, học giỏi, không chỉ trang bị kiến thức phổ thông mà cần chủ động tiếp cận công nghệ thông tin, tri thức số, nâng cao kỹ năng tham gia không gian mạng an toàn, lành mạnh.

Với đội ngũ doanh nhân trẻ và thanh niên tiêu biểu, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội mong muốn các bạn trẻ mạnh dạn khởi sự kinh doanh, đổi mới sáng tạo, tạo ra của cải vật chất, nuôi sống bản thân, gia đình và đóng góp cho xã hội.

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội cũng lưu ý thế hệ trẻ cần chủ động trau dồi ngoại ngữ, kỹ năng số để tiếp cận kho tàng tri thức thế giới, tận dụng những lợi thế phát triển mới của thành phố. Đối với tổ chức Đoàn, Đội, Hội, ông đề nghị tiếp tục là người bạn gần gũi, tin cậy của thanh thiếu nhi; kịp thời chia sẻ thông tin, động viên học tập và nuôi dưỡng những ước mơ đẹp.

“Với các thanh niên dù có tinh thần xung kích nhưng không thể đi một mình, vì vậy cấp ủy, chính quyền và các sở, ban, ngành phải luôn đồng hành, tạo điều kiện thuận lợi nhất để thế hệ trẻ cống hiến và trưởng thành”, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội nhấn mạnh.

Nhắc lại những vần thơ của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Gạo đem vào giã bao đau đớn/Gạo giã xong rồi trắng tựa bông/Sống ở trên đời người cũng vậy/Gian nan rèn luyện mới thành công”, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội mong muốn thanh niên, thiếu nhi thành phố Bắc Ninh luôn thi đua học tập tốt, lao động tốt, thực hiện đúng 5 điều Bác Hồ dạy.

Tại cuộc gặp, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Đỗ Văn Chiến trao quà tặng Thành đoàn Bắc Ninh; trao quà cho 15 cán bộ đại diện cán bộ Đoàn, Hội Doanh nhân trẻ và Bí thư Đoàn cơ sở của thành phố, đồng thời trao quà tặng các cháu thiếu nhi.

Đáp lại tình cảm, đại diện thiếu nhi thành phố Bắc Ninh kính tặng Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội bức tranh do chính các em vẽ, tái hiện những nét văn hóa đặc sắc của quê hương Bắc Ninh.