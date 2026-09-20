Tuyên truyền và gỡ vướng pháp lý cho cộng đồng người Việt ở nước ngoài

Đây là bước đi thiết thực nhằm hiện thực hóa chủ trương chuyển tư duy từ “vận động, chăm lo” sang “đồng hành, kiến tạo”, phát huy tối đa nguồn lực của cộng đồng người Việt ở nước ngoài.

Kênh đối thoại pháp lý thiết thực tại Đài Loan (Trung Quốc) và Nhật Bản

Từ ngày 16-20/9, đoàn công tác do Phó Chủ nhiệm Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài Ngô Trịnh Hà dẫn đầu đã phối hợp với các cơ quan đại diện ngoại giao tại Đài Loan (Trung Quốc), Nhật Bản và Đoàn Luật sư TP Hà Nội tổ chức chương trình phổ biến pháp luật dưới hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến, thu hút sự quan tâm lớn từ cộng đồng.

Chương trình tuyên truyền, phổ biến và giải đáp pháp luật dành cho kiều bào tại Nhật Bản.

Tại các buổi làm việc, Phó Chủ nhiệm Ngô Trịnh Hà đã thông tin những điểm cốt lõi của Nghị quyết 23-NQ/TW. Theo đó, người Việt Nam ở nước ngoài tiếp tục được khẳng định là bộ phận không tách rời, là nguồn lực chiến lược quan trọng và là cầu nối thúc đẩy quan hệ quốc tế. Trong giai đoạn hội nhập mới, Đảng và Nhà nước chú trọng bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của kiều bào, gác lại quá khứ, hướng tới tương lai, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Không dừng lại ở việc thông tin một chiều, các buổi gặp gỡ đã trở thành diễn đàn đối thoại trực tiếp. Các chuyên gia pháp lý, đại diện Đoàn Luật sư TP Hà Nội và luật sư sở tại đã giải đáp cặn kẽ nhiều vướng mắc thiết thực của bà con.

Nhóm vấn đề được quan tâm nhất bao gồm: Thủ tục xin trở lại quốc tịch Việt Nam, quyền sử dụng đất và tài sản thừa kế; việc cấp căn cước cho công dân còn quốc tịch Việt Nam và khả năng sử dụng, xác thực tài khoản VNeID để thực hiện dịch vụ công trực tuyến khi ở nước ngoài; thực thi Công ước Apostille và Nghị định 283/2026/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực lao động, bảo hiểm xã hội đối với người lao động đi làm việc ở nước ngoài.

Thắt chặt gắn kết, thu hút trí thức kiều bào tại New Zealand

Trong khi đó, đoàn công tác do Phó Chủ nhiệm Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài Nguyễn Quỳnh Mai dẫn đầu cũng đã có các chuỗi hoạt động gặp gỡ cộng đồng người Việt tại Auckland và thủ đô Wellington (New Zealand).

Theo Đại sứ Việt Nam tại New Zealand, cộng đồng người Việt tại New Zealand hiện có khoảng 15.000 người (hơn 10.000 người sống tại Auckland); hội nhập tốt, phát triển ổn định và có ý thức cao trong việc duy trì bản sắc văn hóa. Các hội đoàn như Hội Người Việt, Hội Phụ nữ, Hội Sinh viên và Mạng lưới trí thức Việt Nam - New Zealand đang hoạt động vô cùng sôi nổi.

Tại các cuộc gặp, đoàn công tác đã phổ biến sâu rộng các chủ trương mới, đặc biệt là các Nghị quyết mang tính chiến lược của Đại hội XIV.

Phó Chủ nhiệm Nguyễn Quỳnh Mai nhấn mạnh, để hiện thực hóa khát vọng phát triển phồn vinh của đất nước, nguồn lực trí thức từ kiều bào đóng vai trò vô cùng lớn, đặc biệt trong các lĩnh vực khoa học công nghệ, chuyển đổi số và đổi mới sáng tạo. Thể chế, chính sách sẽ tiếp tục được hoàn thiện theo hướng thông thoáng, đột phá để thu hút chuyên gia, doanh nhân và thế hệ trẻ gốc Việt.

Bên cạnh cập nhật chính sách từ cơ quan Đảng ủy Bộ, Phó Cục trưởng Cục Lãnh sự Phạm Hoàng Tùng đã trực tiếp giải đáp các thủ tục về hộ chiếu, khai sinh, lý lịch tư pháp và hướng dẫn thực thi Công ước Apostille nhằm tinh giản thủ tục giấy tờ lãnh sự.

Phấn khởi trước các mục tiêu phát triển chiến lược của đất nước đến năm 2045 và tầm nhìn 2130, kiều bào tại New Zealand cũng đánh giá cao thành công từ chuyến thăm cấp Nhà nước của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm hồi tháng 8/2026.

Bà con kiều bào còn chủ động đề xuất nhiều giải pháp vĩ mô, bao gồm: Cải cách mạnh mẽ thủ tục hành chính để thu hút đầu tư kiều hối; nghiên cứu ban hành chính sách thị thực đặc thù (Tech visa) cho chuyên gia, nhân tài; xây dựng cơ chế điều phối thống nhất để phát huy nguồn lực trí thức Việt ở nước ngoài; tăng cường hỗ trợ không gian sinh hoạt cộng đồng và đẩy mạnh công tác dạy tiếng Việt.