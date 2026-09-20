Huế: Dự án cầu Vạn Xuân tháo điểm nghẽn mặt bằng, phấn đấu hoàn thành trong tháng 10

Cầu Vạn Xuân nối từ đường Phạm Thị Liên (phường Kim Long) sang đường Lê Duẩn (phường Phú Xuân) là tuyến giao thông huyết mạch, có mật độ giao thông rất lớn.

Video: Tháo gỡ xong mặt bằng cho dự án cầu Vạn Xuân, phấn đấu hoàn thành trong tháng 10

Sau thời gian thi công, phần cầu và đường dẫn phía đường Phạm Thị Liên đã hoàn thành. Riêng đoạn đường dẫn phía đường Lê Duẩn vẫn còn ngổn ngang, dang dở.

Dự án cầu Vạn Xuân bắc qua sông Kẻ Vạn, nối đường Phạm Thị Liên với đường Lê Duẩn thuộc gói thầu số 37, bao gồm các hạng mục nạo vét, kè sông Kẻ Vạn, cải tạo nâng cấp sông Lấp và công viên dọc đường Vạn Xuân, với giá trị hợp đồng hơn 122 tỷ đồng.

Cầu Vạn Xuân có chiều dài gần 40m, mặt cầu rộng 6,5m. Công trình khởi công ngày 16/4/2022 và dự kiến hoàn thành trước ngày 30/6/2025. Tuy nhiên, do vướng mặt bằng khiến dự án kéo dài đến nay.

Ban QLDA Chương trình phát triển các đô thị loại II thông tin, UBND TP Huế đã ban hành quyết định phê duyệt điều chỉnh dự án Chương trình phát triển các đô thị loại II. Trong đó, bổ sung hạng mục cầu Vạn Xuân sẽ bố trí 2 đường gom và 2 bãi đỗ xe tại vị trí đường đầu cầu phía đường sắt Bắc - Nam.

Ban QLDA Đầu tư xây dựng khu vực 1 đã phối hợp với UBND phường Xuân Phú đã bàn giao cho chủ đầu tư dự án 4/5 thửa đất đã giải phóng mặt bằng để thực hiện thi công công trình. Còn hộ ông Trương Đình Bình đến nay đã đồng ý di chuyển tài sản để bàn giao đất cho nhà thầu thi công.

Theo ông Lê Thành Bắc, Phó giám đốc Ban QLDA Chương trình phát triển các đô thị loại II, sau khi hoàn thành giải phóng mặt bằng, nhà thầu đang triển khai thi công cuốn chiếu và dự kiến sẽ hoàn thành đường dẫn và bãi đỗ xe ở phía đường Lê Duẩn vào ngày 30/10 tới.

Ông Văn Viết Thành, đại diện đơn vị thi công liên danh Công ty Cổ phần Xây dựng Thủy lợi Thừa Thiên Huế và Công ty Cầu 1 Thăng Long cho biết, ngay sau khi được bàn giao mặt bằng, đơn vị sẽ khẩn trương cử nhân lực, phương tiện vào thi công ngay, phấn đấu sớm hoàn thiện công trình để đưa vào phục vụ người dân.

Dự án Chương trình Phát triển các đô thị loại II (các đô thị xanh) - tiểu dự án Thừa Thiên - Huế (nay là TP Huế) được UBND thành phố phê duyệt năm 2016, điều chỉnh năm 2023 do Sở Kế hoạch và Đầu tư (nay là Sở Tài chính TP Huế) làm đại diện chủ đầu tư. Dự án gồm có 11 gói thầu xây lắp (chưa kể phần vốn dư) có tổng mức đầu tư 2.208 tỷ đồng, từ nguồn vốn vay nước ngoài và vốn đối ứng địa phương, trong đó chi phí xây lắp hơn 1.000 tỷ đồng. Giá trị đã giải ngân cho các gói thầu đến nay hơn 872 tỷ đồng, đạt 83,76%, trong đó có 7 gói thầu đã hoàn thành đưa vào sử dụng, còn 4 gói thầu đang thực hiện. Theo hiệp định vay vốn, dự án sẽ kết thúc vào ngày 30/6. Tuy nhiên, tháng 7/2024 Thủ tướng Chính phủ đã có Quyết định phê duyệt điều chỉnh thời gian thực hiện dự án đến 30/6/2028.