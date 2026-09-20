Quế Phước, Nông Sơn vận động gần 200 đơn vị máu

Đông đảo cán bộ, đoàn viên thanh niên và người dân các xã Quế Phước và Nông Sơn tham gia hiến máu tình nguyện. Ảnh: MINH THÔNG

Từ sáng sớm, đông đảo cán bộ, đoàn viên, thanh niên và người dân hai địa phương đã có mặt để đăng ký tham gia hiến máu. Sau khi được tư vấn, kiểm tra sức khỏe và sàng lọc, những người đủ điều kiện lần lượt hiến máu.

Kết quả, chương trình tiếp nhận gần 200 đơn vị máu. Toàn bộ lượng máu này sẽ được chuyển giao cho các cơ sở y tế trên địa bàn thành phố Đà Nẵng để phục vụ chữa bệnh.

Đoàn viên, thanh niên địa phương tham gia hiến máu tình nguyện. Ảnh: MINH THÔNG

Người tham gia được hỗ trợ 50 nghìn đồng chi phí đi lại, suất ăn nhẹ tại chỗ trị giá 30 nghìn đồng và nhận quà theo thể tích máu hiến. Ngoài ra, người hiến máu còn được hưởng chính sách hỗ trợ theo Nghị quyết số 04/2025/NQ-HĐND.

Sau khi hiến máu, người tham gia được cấp giấy chứng nhận, xét nghiệm máu miễn phí và thông báo nhóm máu. Đây là những quyền lợi thiết thực, đồng thời thể hiện sự ghi nhận đối với nghĩa cử nhân ái của người hiến máu.