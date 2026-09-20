Lâm Đồng: Công bố tình huống khẩn cấp về thiên tai tại thôn Đắk Snao

Hiện nay, dọc theo sườn đồi và khu dân cư xuất hiện nhiều đường nứt đất kéo dài trên diện rộng, phạm vi khu vực nứt dài khoảng 300m; chiều rộng vết nứt từ khoảng 6cm đến 17cm, diễn biến nhanh và có xu hướng tiếp tục mở rộng. Tổng diện tích khu vực bị ảnh hưởng, có hiện tượng sụt lún và nguy cơ sạt trượt cao ước tính khoảng hơn 4ha.

Đất đồi sụt lún tại thôn Đắk Snao, ảnh hưởng khoảng 4 ha cây trồng

Theo UBND tỉnh Lâm Đồng, diễn biến trên cho thấy nền đất tại khu vực đang có dấu hiệu mất ổn định nghiêm trọng. Nếu tiếp tục xảy ra mưa lớn hoặc mưa cường độ cao, nước thấm sâu sẽ dẫn đến nguy cơ sạt trượt, sụp đổ đất đá diện rộng, trực tiếp uy hiếp đến an toàn tính mạng, sức khỏe, nhà ở của nhiều người dân trong khu vực.

Tỉnh Lâm Đồng yêu cầu huy động mọi nguồn lực để xử lý khẩn cấp sự cố sạt lở, mất an toàn trong khu dân cư đảm bảo hiệu quả. Chọn địa điểm và triển khai khu tạm cư, quan tâm, chăm lo đời sống cho các hộ dân bị ảnh hưởng phải sơ tán. Kịp thời cung cấp các nhu yếu phẩm thiết yếu, tuyệt đối không để người dân chịu cảnh thiếu thốn tại các khu tạm cư.

Lực lượng chức năng xã Quảng Sơn hỗ trợ người dân ổn định nơi ăn ở sau khi phải di dời khẩn cấp

Ngoài ra, tổ chức rà soát, kiểm kê các đối tượng nhà cửa, đất, cây trồng, vật nuôi, thủy sản nằm trong chính sách hỗ trợ khôi phục sản xuất nông nghiệp vùng bị thiệt hại do thiên tai, để sẵn sàng phương án hỗ trợ người dân khi xảy ra sạt lở đất theo quy định pháp luật.

Như Báo SGGP thông tin, mưa lớn những ngày qua khiến ngọn đồi tại thôn Đắk Snao bị lụt lún, ảnh hưởng trực tiếp đến 78 hộ dân (với 450 nhân khẩu) đang sinh sống tại đây. Sau khi đánh giá tình hình, Ban chỉ huy phòng thủ dân sự xã Quảng Sơn đã phối hợp với các cơ quan đơn vị, Đoàn Kinh tế quốc phòng Quảng Sơn trực tiếp giúp đưa người dân và tài sản đến vị trí an toàn.