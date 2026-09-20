Lãnh đạo Bộ Quốc phòng và tỉnh Thanh Hóa thăm, tặng quà các lực lượng làm nhiệm vụ ở biên giới

Cùng tham gia có lãnh đạo các cơ quan Trung ương, Quân khu 4, Tỉnh ủy, UBND tỉnh Thanh Hóa; lãnh đạo Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh; cấp ủy, chính quyền, lực lượng Công an, Quân sự các xã Mường Lát, Tam Chung cùng cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Tam Chung.

Đại biểu dự buổi tặng quà.

Tại buổi tặng quà, Thượng tướng Nguyễn Trường Thắng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng ghi nhận, biểu dương những nỗ lực của cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang, cấp ủy, chính quyền và Nhân dân các dân tộc xã Tam Chung, xã Mường Lát trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia, giữ gìn cuộc sống bình yên của Nhân dân.

Đặc biệt, trong đợt mưa lũ vừa qua, các lực lượng đã thường trực 24/24 giờ, kịp thời hỗ trợ di dời toàn bộ các hộ dân khỏi khu vực có nguy cơ sạt lở cao, bảo đảm an toàn tính mạng, tài sản của Nhân dân. Những việc làm đó tiếp tục làm sáng ngời phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”, khẳng định ở đâu khó khăn, gian khổ, hiểm nguy, ở đó có cán bộ, chiến sĩ Quân đội Nhân dân Việt Nam và Bộ đội Biên phòng.

Thượng tướng Nguyễn Trường Thắng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng phát biểu với cán bộ, chiến sĩ các đơn vị làm nhiệm vụ trên địa bàn biên giới.

Đồng chí Thứ trưởng Bộ Quốc phòng nhấn mạnh: Không chỉ chắc tay súng bảo vệ biên cương, Bộ đội Biên phòng còn phát huy vai trò là những “cán bộ quân hàm xanh”, “thầy giáo quân hàm xanh”, “thầy thuốc quân hàm xanh”, bám dân, bám bản, triển khai nhiều mô hình thiết thực như “Bản sáng”, “Vùng biên thắp sáng đường quê”; hỗ trợ nuôi ăn bán trú cho học sinh mầm non; tổ chức các lớp xóa mù chữ cho đồng bào dân tộc Mông; thực hiện chương trình “Nâng bước em tới trường”, “Con nuôi đồn biên phòng”...

Những hoạt động đó đã góp phần nâng cao đời sống, mở rộng cơ hội học tập, tạo niềm tin và sự gắn bó của Nhân dân với Bộ đội Biên phòng.

Thượng tướng Nguyễn Trường Thắng đề nghị các đơn vị tiếp tục quán triệt, thực hiện nghiêm các chủ trương của Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng về nhiệm vụ quân sự, quốc phòng và công tác biên phòng; nâng cao chất lượng huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, chủ động nắm chắc tình hình, quản lý chặt chẽ đường biên, cột mốc, đấu tranh với các loại tội phạm, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống.

Cùng với nhiệm vụ bảo vệ biên giới, Bộ đội Biên phòng tiếp tục phát huy vai trò bám dân, bám bản, triển khai hiệu quả các mô hình an sinh xã hội; củng cố vững chắc “thế trận lòng dân”, đẩy mạnh công tác đối ngoại biên phòng, đối ngoại Nhân dân.

Cán bộ, chiến sĩ biên phòng phải thực hiện tốt phương châm “ba bám, bốn cùng”, coi đồn là nhà, biên giới là quê hương, đồng bào các dân tộc là anh em; đẩy mạnh tuyên truyền, vận động Nhân dân chấp hành đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, để mỗi người dân vùng biên thực sự là một “cột mốc sống” trong bảo vệ chủ quyền biên giới quốc gia.

Đại biểu dự lễ trao quà.

Thượng tướng Nguyễn Trường Thắng đề nghị tỉnh Thanh Hóa và cấp ủy, chính quyền địa phương tiếp tục gắn phát triển kinh tế - xã hội với củng cố quốc phòng - an ninh; sử dụng hiệu quả các nguồn lực, hỗ trợ đồng bào giảm nghèo bền vững, yên tâm bám bản, giữ biên giới.

Cùng với đó, nâng cao chất lượng các mô hình an sinh xã hội, nhân rộng những cách làm hiệu quả như “Xuân biên phòng ấm lòng dân bản”, “Nâng bước em tới trường”, “Con nuôi đồn biên phòng”, “Đồn biên phòng đồng hành cùng phụ nữ vùng biên”; đồng thời, nghiên cứu tổ chức chương trình “Biên cương - Đêm hội trăng rằm” thành hoạt động thường niên, góp phần chăm lo đời sống thiếu nhi và tăng cường tình quân dân nơi biên giới.

Tiếp tục tăng cường mối quan hệ đoàn kết, gắn bó giữa các đơn vị Bộ đội Biên phòng Thanh Hóa với lực lượng bảo vệ biên giới của Lào; phát huy hiệu quả mô hình kết nghĩa cụm dân cư hai bên biên giới, cùng xây dựng đường biên giới Việt Nam - Lào hòa bình, hữu nghị, ổn định, hợp tác và phát triển.

Với các cháu thiếu nhi, Thượng tướng Nguyễn Trường Thắng mong muốn các cháu chăm chỉ học tập, vâng lời ông bà, cha mẹ, thầy cô; yêu thương, đoàn kết, giúp đỡ bạn bè, nuôi dưỡng những ước mơ đẹp và không ngừng rèn luyện để trở thành những công dân có ích, góp phần xây dựng bản làng Mường Lát ngày càng no ấm, văn minh.

Thượng tướng Nguyễn Trường Thắng bày tỏ tin tưởng, dưới sự lãnh đạo của Đảng, phát huy truyền thống quê hương Thanh Hóa anh hùng, Đảng bộ, chính quyền, lực lượng vũ trang và Nhân dân các dân tộc xã Tam Chung, xã Mường Lát tiếp tục đoàn kết, vượt qua khó khăn, bảo vệ vững chắc phên dậu Tổ quốc, xây dựng đường biên ngày càng giàu đẹp, bình yên và hạnh phúc.

Thượng tướng Nguyễn Trường Thắng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng tặng quà cho các đơn vị làm nhiệm vụ trên địa bàn biên giới.

Bí thư Tỉnh ủy Lê Đức Thái và Trung tướng Vũ Trung Kiên, Tư lệnh Bộ đội Biên phòng tặng quà cho các đơn vị làm nhiệm vụ trên địa bàn biên giới.

Lãnh đạo Bộ Quốc phòng tặng quà cho các đơn vị làm nhiệm vụ trên địa bàn biên giới.

Lãnh đạo Hội đồng Dân tộc của Quốc hội và Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam trao học bổng cho 20 học sinh có hoàn cảnh khó khăn.

Nhân dịp này, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Nguyễn Trường Thắng và Bí thư Tỉnh ủy Lê Đức Thái cùng các đồng chí lãnh đạo Bộ Quốc phòng, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng, Quân khu 4 và các cơ quan Trung ương đã tặng quà cho các tập thể gồm: Đồn Biên phòng Cửa khẩu Tén Tằn, Đồn Biên phòng Tam Chung, Đồn Biên phòng Pù Nhi, Đồn Biên phòng Quang Chiểu; UBND xã Mường Lát, UBND xã Tam Chung; lực lượng Quân sự, Công an xã Mường Lát, Tam Chung; 3 nhà trường trên địa bàn xã Mường Lát và Đại đội 214, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Hủa Phăn (Lào).

Lãnh đạo Hội đồng Dân tộc của Quốc hội và Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam trao học bổng cho 20 học sinh có hoàn cảnh khó khăn.

Lãnh đạo Bộ Quốc phòng và lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa chụp ảnh lưu niệm.