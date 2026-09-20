Làm rõ danh tính tài xế xe buýt ngang nhiên vượt phải trên Quốc lộ 3

Theo đó, ngày 17-9, trên mạng xã hội lan truyền video ghi lại hình ảnh xe buýt biển kiểm soát 29B-094.65 có hành vi vượt xe không đúng quy định, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Cục Cảnh sát giao thông đã chỉ đạo lực lượng chức năng phối hợp xác minh, làm rõ vụ việc.

Qua công tác xác minh, Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 15, Phòng Cảnh sát giao thông - Công an thành phố Hà Nội xác định người điều khiển xe buýt biển kiểm soát 29B-094.65 là anh N.V.K. (sinh năm 1973, trú tại Hà Nội). Người này sau đó được mời đến cơ quan Công an để làm việc.

Xe buýt vi phạm được ghi lại

Căn cứ các tài liệu thu thập, xác minh, Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 15 đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với anh N.V.K. về hành vi vượt bên phải xe khác trong trường hợp không được phép.

Hành vi trên được quy định tại điểm a khoản 5 Điều 6 Nghị định số 168/2024/NĐ-CP của Chính phủ, được sửa đổi, bổ sung theo Nghị định số 238/2025/NĐ-CP.

Danh tính tài xế xe buýt ngang nhiên vượt phải trên Quốc lộ 3 được làm rõ

Phòng Cảnh sát giao thông khuyến cáo người điều khiển phương tiện, đặc biệt là người điều khiển xe kinh doanh vận tải hành khách, cần chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật về trật tự, an toàn giao thông; chủ động quan sát, thực hiện đúng quy định khi vượt xe, bảo đảm an toàn cho bản thân và những người tham gia giao thông khác.

Lực lượng Cảnh sát giao thông cho biết, mọi hành vi vi phạm pháp luật về trật tự, an toàn giao thông khi được phát hiện, xác minh sẽ được xử lý nghiêm theo quy định.