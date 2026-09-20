Sau sạt lở, Công an xã cùng người dân làm cầu tạm vượt suối

Do ảnh hưởng của mưa lớn kéo dài, trên địa bàn xã Yên Na, tỉnh Nghệ An xuất hiện nhiều điểm sạt lở, ngập úng, gây ảnh hưởng đến đời sống, sinh hoạt và việc đi lại của người dân. Tại khu vực bản Huồi Pai (cũ), sạt lở nghiêm trọng khiến tuyến đường giao thông bị chia cắt hoàn toàn, việc đi lại của người dân gặp nhiều khó khăn, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn.

Trước tình hình trên, Công an xã Yên Na chủ động phối hợp với các lực lượng, đơn vị liên quan xuống địa bàn nắm tình hình, kiểm tra khu vực có nguy cơ sạt lở, kịp thời cảnh báo người dân không đi vào những vị trí nguy hiểm.

Công an xã đồng thời tổ chức lập chốt, dựng barie tại các điểm bị sạt lở nhằm ngăn người và phương tiện qua lại, hạn chế nguy cơ xảy ra tai nạn; phối hợp tuyên truyền, vận động và hỗ trợ di dời một số hộ dân ở khu vực có nguy cơ ảnh hưởng đến nơi an toàn.

Công an xã và các lực lượng lập chốt, dựng barie tại các điểm bị sạt lở nhằm cảnh báo, ngăn ngừa người và phương tiện qua lại.

Không chỉ làm tốt bảo đảm an ninh, trật tự và an toàn cho người dân, trước những khó khăn phát sinh do mưa lũ, cán bộ, chiến sĩ Công an xã Yên Na còn trực tiếp cùng người dân tìm phương án khắc phục tạm thời việc đi lại.

Theo đó, vào sáng 20/9, cán bộ, chiến sĩ Công an xã đã cùng nhân dân lên rừng chặt cây mét, vận chuyển nguyên vật liệu về khu vực suối để làm cầu tạm. Với tinh thần khẩn trương, trách nhiệm, lực lượng Công an xã và người dân cùng nhau phát quang, chuẩn bị cây, gia cố và lắp đặt cầu tạm, từng bước tạo lối đi an toàn qua suối trong điều kiện giao thông bị chia cắt.

Công an xã Yên Na cùng nhân dân làm cầu tạm qua suối sau sạt lở.

Việc làm cầu tạm không chỉ giúp phụ huynh thuận lợi đưa đón học sinh đến trường mà còn tạo điều kiện để người dân qua lại khi có công việc cần thiết, góp phần giảm bớt những khó khăn trong cuộc sống do mưa lũ gây ra.

Hình ảnh cán bộ, chiến sĩ Công an xã cùng người dân lên rừng lấy cây, làm cầu tạm giữa những ngày mưa lũ thể hiện tinh thần “vì nhân dân phục vụ”, sự chủ động, trách nhiệm và gần gũi của lực lượng Công an cơ sở, góp phần chung tay bảo đảm an toàn, ổn định cuộc sống cho nhân dân trên địa bàn.

Trước đó, khoảng 16h30’ ngày 19/9/2026, một lượng lớn đất đá từ trên núi bất ngờ sạt xuống khu vực phía ngoài bản Huồi Pai (cũ) xã Yên Na, vùi lấp một đoạn tỉnh lộ 543C. Đây là tuyến đường độc đạo kết nối bản Huồi Pai (cũ) và bản Cha Lúm (cũ) với bên ngoài. Vụ sạt lở khiến 2 bản với khoảng 309 hộ dân, hơn 1.200 nhân khẩu, phần lớn là đồng bào dân tộc Thái, bị cô lập.