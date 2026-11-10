Tác giả: Đặng Hoàng, Đinh Hiệp/Alpha Books

100 năm Quần vợt Việt Nam

Cuốn sách 100 năm Quần vợt Việt Nam - Một thời vàng son, một thời trăn trở đặc biệt dành cho những người yêu thích bộ môn Quần vợt. Cuốn sách là hành trình từ khi người Pháp mang quần vợt tới Việt Nam đầu thế kỷ 20 tới thời đại tiến ra thế giới với Lý Hoàng Nam là ngôi sao tiêu biểu.

Quần vợt bãi biển có gì hấp dẫn?

Quần vợt bãi biển có gì hấp dẫn khi mà các tay vợt không có điều kiện thực hiện những cú đánh đầy uy lực ở cuối sân, hay lưới quá cao làm hạn chế khả năng bắt vô-lê của họ?

Có bóng chuyền bãi biển, bóng đá bãi biển thì cũng có quần vợt bãi biển. Năm 1978, một người Italy tên Giandomenico Bellettini tổ chức cuộc chơi đầu tiên tại vùng Romagna, nằm bên bờ biển Adriatic quê nhà ông. Năm 1996, Bellettini luật hóa các quy tắc môn chơi này và hiện ông đang là Chủ tịch Liên đoàn Quần vợt Bãi biển quốc tế (IFBT), tổ chức hiện có 57 nước thành viên.

Kích thước sân và chiều cao lưới bằng sân bóng chuyền bãi biển, dụng cụ chơi là vợt ngắn và bóng giảm áp suất. Các cây vợt làm bằng chất liệu gỗ, carbon, kevlar, không có lưới, mặt đặc và khá nặng (khoảng 350-400 gram). Các vận động viên quần vợt chính thống hay sử dụng những cây vợt mặt đặc kiểu này trong các bài tập nhằm cải thiện sức mạnh cho cánh tay.

Pha bay người cứu bóng trong môn quần vợt bãi biển. Ảnh: TUI MAGIC LIFE Kalawy.

Quần vợt bãi biển có gì hấp dẫn khi mà các tay vợt không có điều kiện thực hiện những cú đánh đầy uy lực ở cuối sân, hay lưới quá cao làm hạn chế khả năng bắt vô-lê của họ? Có đấy, hấp dẫn ở những cú bay người cứu bóng ngoạn mục và những bộ đồ mát mẻ của các tay vợt nữ. Các tay vợt nữ đẹp và nóng bỏng chẳng thua các đồng nghiệp của họ ở môn bóng chuyền bãi biển.

Bóng chuyền bãi biển đòi hỏi người chơi phải có thể lực tốt, có chiều cao, ít ra cũng có kỹ năng bật nhảy. Nhưng quần vợt bãi biển không cần nhiều các khả năng đó, một gia đình vợ chồng con cái có thể vui vẻ được với nhau. Thấy môn này hấp dẫn, năm 2008, Liên đoàn Quần vợt Quốc tế (ITF) quản lý quần vợt nói chung đưa quần vợt bãi biển vào các chương trình thi đấu.

ITF tự động đã có 211 liên đoàn quốc gia thành viên rồi, họ lấn át IFBT là phải, tuy nhiên IFBT của ông Bellettini vẫn tồn tại. Hàng năm, cả ITF và IFBT có hệ thống các giải đấu quần vợt bãi biển, có hệ thống xếp hạng các tay vợt riêng rẽ. Hệ thống quần vợt bãi biển của ITF tổ chức quanh năm, trên khắp năm châu, với hơn một trăm giải đấu, tạo ra một ngành công nghiệp sản xuất vợt, bóng và trang phục chuyên dụng cho quần vợt bãi biển. Hơn 20 hãng vợt cạnh tranh trong ngành này, giá mỗi cây vợt từ 80 USD đến 250 USD.