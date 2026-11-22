Với sự chênh lệch đáng kể về đẳng cấp, đội chủ nhà Porto được đánh giá vượt trội và sớm cụ thể hóa ưu thế bằng bàn mở tỷ số của Seko Fofana ở phút 41.

Tuy nhiên, mọi chuyện bất ngờ thay đổi sau giờ nghỉ. Erik Santana của Paredes có pha đi bóng vượt qua sự truy cản của chính Fofana bên cánh, trước khi xâm nhập vùng cấm Porto mà không gặp nhiều trở ngại.

Tiền đạo 28 tuổi quyết định dứt điểm về phía khung thành Claudio Ramos. Thủ môn Porto cản phá thành công, nhưng bóng bật ra đúng vị trí của Francisco Moura. Trong nỗ lực giải nguy, hậu vệ người Bồ Đào Nha lại thực hiện đường chuyền về bất thường, đưa bóng thẳng vào lưới nhà trong sự ngỡ ngàng của các đồng đội.

Moura đưa bóng vào lưới nhà.

Đây là một trong những pha phản lưới nhà khó tin, bởi Moura dường như muốn phá bóng khỏi khu vực nguy hiểm nhưng lại đưa bóng đi qua vạch vôi khung thành đội nhà.

Ngay sau tình huống này, cầu thủ 27 tuổi đổ gục xuống sân và bật khóc. Các đồng đội lập tức tiến đến động viên, nhưng cú sốc tâm lý dường như quá lớn khiến Moura không thể tiếp tục thi đấu. Anh thậm chí đề nghị được thay ra và rời sân ở phút 70, nhường vị trí cho Jan Bednarek, cựu cầu thủ từng thi đấu tại Premier League.

May mắn cho Moura, sai lầm của anh không khiến Porto phải trả giá bằng việc bị loại. Hai đội hòa nhau trong thời gian thi đấu chính thức và Porto giành chiến thắng 3-1 trên chấm luân lưu, qua đó giành vé vào vòng 16 đội.

Dù trải qua trận đấu đầy biến cố, Porto vẫn đang có khởi đầu ấn tượng tại giải quốc nội với thành tích toàn thắng 11 trận ở giải VĐQG. Tại Champions League, đội bóng từng hai lần đăng quang mới có một chiến thắng và sẽ chạm trán Feyenoord ở lượt trận tiếp theo.

Bồ Đào Nha có thật sự cần Ronaldo? Ronaldo vẫn là biểu tượng, nhưng vị trí của anh trong đội hình Bồ Đào Nha không còn là điều bất khả xâm phạm.