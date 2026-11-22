Nhắc đến Thanh Hóa, nhiều người nghĩ ngay đến những bãi biển sôi động trong mùa hè. Thế nhưng, khi tiết trời bắt đầu chuyển lạnh, xứ Thanh lại mang một vẻ đẹp khác: bình yên hơn, khoáng đạt hơn và có nhiều trải nghiệm thú vị để khám phá.

Từ những không gian check-in hiện đại bên bờ biển Sầm Sơn, hành trình đón bình minh cùng ngư dân ở Hải Tiến, đến những ngôi chùa thanh tịnh, làng nghề nước mắm truyền thống và vùng đất Lam Kinh giàu dấu ấn lịch sử, Thanh Hóa hứa hẹn mang đến một chuyến đi nhiều sắc màu trong những ngày đông.

Sầm Sơn khi chuyển đông

Sầm Sơn những ngày chuyển đông mang đến cảm giác thư thái với biển trời rộng mở, những con đường ven biển thoáng đãng, nhịp sống chậm rãi hơn. Đây là thời điểm thích hợp để du khách tản bộ, ngắm cảnh, khám phá các công trình kiến trúc và tận hưởng không gian phố biển theo một cách khác.

Quảng trường biển Sầm Sơn là nơi check-in quen thuộc của khách du lịch

Một trong những điểm dừng chân đáng chú ý là Quảng trường biển Sầm Sơn, nơi sở hữu không gian rộng lớn, kiến trúc hiện đại và hệ thống cảnh quan ánh sáng ấn tượng. Với chiều dài khoảng 2,6km, quảng trường được thiết kế mở, kết nối trực tiếp với không gian biển, đồng thời khéo léo đưa những biểu tượng văn hóa xứ Thanh vào cảnh quan.

Khi màn đêm buông xuống, thành phố biển trở nên lung linh, nhộn nhịp, thu hút du khách đến vui chơi, dạo bộ và lưu lại những khoảnh khắc đẹp.

Đền Độc Cước: Ngôi đền linh thiêng bên bờ biển Sầm Sơn

Nằm trên đỉnh núi Cổ Giải, thuộc dãy núi Trường Lệ, ngay sát bãi biển Sầm Sơn, đền Độc Cước là một trong những điểm đến tâm linh nổi tiếng xứ Thanh. Ngôi đền thu hút du khách bởi vẻ đẹp cổ kính, rêu phong và gắn liền với truyền thuyết dân gian về vị thần một chân có công bảo vệ dân làng và vùng biển.

Sự giao hòa giữa không gian tâm linh và cảnh sắc thiên nhiên tạo nên sức hút riêng cho điểm đến này

Theo truyền thuyết, xưa kia vùng biển Sầm Sơn thường xuyên bị thủy quái quấy phá, đe dọa cuộc sống của ngư dân. Một chàng trai khổng lồ đã tự xẻ đôi thân mình, một nửa ở lại đất liền bảo vệ dân làng, nửa còn lại ra khơi tiêu diệt quỷ dữ, giữ bình yên cho vùng biển. Tưởng nhớ công lao của chàng, người dân lập đền thờ trên núi Cổ Giải và đặt tên là đền Độc Cước (nghĩa là một chân).

Được xây dựng từ thời Trần (thế kỷ XIII - XIV), trải qua nhiều lần trùng tu, tôn tạo, ngôi đền vẫn lưu giữ nét kiến trúc truyền thống với vẻ trầm mặc, cổ kính. Bên trong đền có pho tượng thần Độc Cước bằng gỗ với hình tượng một tay, một chân độc đáo. Đặc biệt, di tích hiện còn lưu giữ 8 đạo sắc phong của các triều đại phong kiến cùng nhiều hiện vật, câu đối có giá trị lịch sử, văn hóa.

Đặc biệt, từ khuôn viên đền, du khách có thể phóng tầm mắt ngắm nhìn biển Sầm Sơn rộng mở, những con sóng nối nhau vỗ bờ và dãy Trường Lệ hùng vĩ.

Hòn Trống Mái

Nằm trên dãy núi Trường Lệ, Hòn Trống Mái là một trong những danh thắng nổi tiếng, gắn liền với hình ảnh và câu chuyện văn hóa của vùng biển xứ Thanh. Nơi đây còn được biết đến như biểu tượng của tình yêu son sắt, thủy chung, thu hút đông đảo du khách đến tham quan mỗi khi ghé thăm Sầm Sơn.

Hòn Trống Mái được tạo thành từ 3 phiến đá tự nhiên nằm chồng lên nhau. Phía dưới là một phiến đá lớn, đóng vai trò như bệ đỡ. Phía trên có 2 khối đá nằm đối diện, một khối cao, nhọn, mang dáng dấp gà trống; khối còn lại nhỏ hơn, có hình dáng tựa gà mái.

Hòn Trống Mái được công nhận là danh thắng cấp quốc gia năm 1962

Điểm làm nên sức hấp dẫn của danh thắng còn nằm ở truyền thuyết về mối tình thủy chung của đôi vợ chồng trẻ. Chuyện kể rằng, sau khi trải qua nhiều biến cố, đôi vợ chồng vẫn một lòng gắn bó, nguyện ở bên nhau đến tận cùng. Cảm động trước tình yêu son sắt ấy, người đời sau tin rằng họ đã hóa thành hai khối đá, mãi mãi quấn quýt giữa đất trời. Câu chuyện được lưu truyền qua nhiều thế hệ, khiến Hòn Trống Mái trở thành biểu tượng cho khát vọng hạnh phúc và sự thủy chung trong tình yêu.

Hòn Trống Mái được công nhận là danh thắng cấp quốc gia năm 1962, đồng thời là một bộ phận quan trọng trong quần thể Di tích lịch sử và danh lam thắng cảnh Sầm Sơn, được xếp hạng Di tích quốc gia đặc biệt năm 2019.

Đến biển Hải Tiến chạm vào nhịp sống làng chài

Nếu Sầm Sơn mang đến diện mạo hiện đại, sôi động thì Hải Tiến lại hấp dẫn bởi nét bình dị, gần gũi của một vùng biển còn lưu giữ nhiều dấu ấn đời sống ngư dân.

Đến Hải Tiến vào buổi sớm, du khách có thể thức dậy từ khi trời còn bảng lảng sương, ra khu vực cầu cảng để ngắm bình minh. Khi mặt trời dần nhô lên khỏi đường chân trời, những con thuyền đánh cá nối nhau trở về sau chuyến ra khơi, mang theo thành quả của một đêm lao động trên biển. Tiếng gọi nhau, tiếng sóng vỗ, hình ảnh những mẻ lưới đầy cá tôm tạo nên bức tranh làng chài sống động, chân thực.

Sau trải nghiệm, du khách có thể ghé chợ cá buổi sớm, chọn mua hải sản tươi ngon hoặc thưởng thức ngay những món ăn mang hương vị biển cả

Đặc biệt, du khách có thể đăng ký trải nghiệm kéo lưới, tìm hiểu công việc đánh bắt cùng ngư dân. Không chỉ được tận mắt chứng kiến quá trình thu hoạch hải sản, đây còn là cơ hội để hiểu hơn về cuộc sống mưu sinh, sự vất vả và tình yêu biển của những người gắn bó với nghề đi biển.

Chùa Bụt: Điểm đến tâm linh

Nằm bên bờ biển Hải Tiến, chùa Bụt là điểm đến tâm linh độc đáo, thu hút du khách bởi sự kết hợp hài hòa giữa kiến trúc Phật giáo và cảnh quan thiên nhiên miền biển. Tọa lạc trên thế đất lưng tựa núi, mặt hướng ra cửa biển Lạch Trường, ngôi chùa mang đến không gian thanh tịnh, khoáng đạt, nơi tiếng chuông chùa hòa cùng tiếng sóng biển tạo nên cảm giác bình yên giữa đất trời xứ Thanh.

Chùa Bụt mang lối kiến trúc Phật giáo Việt Nam truyền thống, kết hợp với những nét đặc trưng của kiến trúc Khmer

Theo tư liệu địa phương, nơi đây có trầm tích văn hóa từ khoảng 1.000 năm trước, gắn với gian thờ Phật được người dân lập cạnh gian thờ Đức Thánh Cả Tô Hiến Thành. Trải qua nhiều biến động, chùa được trùng tu, tôn tạo và chính thức mở cửa đón khách tham quan từ năm 2021.

Điểm đặc biệt của chùa Bụt là kiến trúc có nhiều mái nhọn xếp chồng, kết hợp các đường nét truyền thống và những hạng mục được xây dựng đồng bộ. Quần thể hiện có nhiều công trình như cổng Tam Quan, lầu chuông, lầu trống, chính điện, phủ Mẫu, đền thờ Đức Thánh Cả, đền thờ Cá Ông và tượng Phật Bà Quan Âm Nam Hải.

Đến chùa Bụt, du khách có thể dâng hương, vãn cảnh, ngắm cửa biển từ khuôn viên chùa hoặc khám phá bãi đá Hòn Bò gần đó.

Khám phá làng nghề nước mắm

Rời không gian biển, hành trình khám phá Thanh Hóa có thể nối dài bằng chuyến tham quan những làng nghề nước mắm nổi tiếng ở Hải Thanh, Hoằng Thanh.

Tham quan, trải nghiệm cơ sở sản xuất nước mắm truyền thống

Tại đây, du khách có thể tìm hiểu quy trình làm nước mắm từ khâu lựa chọn nguyên liệu, sơ chế cá, ủ chượp đến chắt lọc thành phẩm. Những câu chuyện về bí quyết làm nghề, kinh nghiệm chọn cá và cách tạo nên hương vị đặc trưng được truyền qua nhiều thế hệ sẽ giúp du khách hiểu hơn về giá trị của một sản phẩm gắn bó lâu đời với đời sống người dân xứ Thanh.

Đáng chú ý, nhiều cơ sở nước mắm đã phát triển mô hình tham quan trải nghiệm, kết hợp giới thiệu các sản phẩm chế biến từ thủy sản như: nước mắm, mắm tôm, mắm tép. Du khách không chỉ được tìm hiểu quy trình sản xuất mà còn có thể thưởng thức, lựa chọn đặc sản làm quà sau chuyến đi.

Đây cũng là cách để du lịch kết nối với làng nghề, góp phần đưa những giá trị văn hóa bản địa đến gần hơn với công chúng.

Trở về miền di sản Lam Kinh

Nếu biển mang đến cảm giác khoáng đạt thì hành trình về Lam Kinh lại mở ra một không gian trầm mặc, giàu chiều sâu lịch sử. Đây là vùng đất gắn liền với cuộc khởi nghĩa Lam Sơn và anh hùng dân tộc Lê Lợi, người đã lãnh đạo nhân dân đánh đuổi quân Minh.

Lam Kinh mở ra một không gian trầm mặc, giàu chiều sâu lịch sử

Khu di tích quốc gia đặc biệt Lam Kinh là nơi lưu giữ nhiều công trình kiến trúc, lăng tẩm, bia đá và dấu tích cung điện của triều Hậu Lê. Bước qua những cánh cổng cổ kính, giữa không gian xanh mát của những hàng cây lâu năm, du khách có thể cảm nhận rõ nét vẻ uy nghiêm, tĩnh lặng của vùng đất từng gắn với một giai đoạn lịch sử hào hùng.

Tham quan Lam Kinh vào những ngày đông, khi nắng dịu và không khí se lạnh, du khách có thêm thời gian thong thả tìm hiểu lịch sử, kiến trúc và những câu chuyện về triều đại nhà Lê.

Mùa đông không phải thời điểm lý tưởng để tắm biển nhưng lại mở ra cơ hội khám phá xứ Thanh theo một cách chậm rãi, gần gũi hơn. Du khách nên lựa chọn những ngày thời tiết thuận lợi, chủ động kiểm tra lịch hoạt động của các điểm tham quan và dịch vụ ven biển để có hành trình trọn vẹn.

Ảnh: Lam An và BTC