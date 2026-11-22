Mauricio Pochettino mang đến bất ngờ cho các cầu thủ MU. Ảnh: Reuters.

Thay thế Michael Carrick tại Old Trafford, nhà cầm quân 54 tuổi chỉ vừa mới bay từ Mỹ sang Anh cách đây chưa lâu. Với chưa đầy bốn ngày để chuẩn bị cho trận đấu tại Anfield, ông ưu tiên truyền đạt chiến thuật nên chưa bung hết bài tập thể lực.

Dù vậy, cầu thủ MU vẫn bị sốc bởi nhịp độ, cường độ và thời lượng tập tăng vọt so với thời Carrick, gồm buổi tập kéo dài hôm 21/11. Nguồn tin nội bộ tiết lộ cầu thủ cảm nhận khối lượng tập nặng hơn, tuy nhiên chiến lược gia người Argentina thừa nhận ông vẫn chưa thực sự bắt đầu.

Sở hữu uy tín và kinh nghiệm từng dẫn dắt tại Premier League, Pochettino trực tiếp xuống sân chỉnh sửa chi tiết, sẵn sàng dừng tập để giải thích. Ông giao tiếp tiếng Anh với nhân sự câu lạc bộ và yêu cầu trợ lý nói tiếng Tây Ban Nha làm tương tự.

Mới đây, nhà cầm quân 54 tuổi dành ba giờ trò chuyện riêng với từng trụ cột, gồm Lisandro Martinez hay Marcus Rashford. Đây đều là những cái tên được kỳ vọng sẽ lấy lại phong độ tốt nhất dưới sự dẫn dắt của ông thầy mới.

MU bước vào cuộc chạm trán Liverpool với thành tích đáng quên khi chỉ thắng được 1 trận tại Premier League kể từ đầu mùa. "Quỷ đỏ" tạm thời đứng thứ 19 trên bảng xếp hạng. Chuyến làm khách tại Anfield cũng là màn ra mắt đáng chờ đợi của Pochettino.

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Thông điệp đầu tiên của Pochettino Thông điệp của tân thuyền trưởng Manchester United nhanh chóng nhận được sự quan tâm từ người hâm mộ sau khi được đăng tải vào rạng sáng 19/11.