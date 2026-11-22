Cảnh quan đảo Padar đẹp như thế giới thần tiên. Ảnh: Atlasobscura.com

Padar thuộc quần đảo Komodo, tỉnh Đông Nusa Tenggara, Indonesia. Nằm giữa đảo Komodo và đảo Rinca, nơi đây từng là địa bàn cư trú của rồng khổng lồ, đồng thời sở hữu cảnh quan thiên nhiên tuyệt mỹ.

Bao quanh Padar là ba vịnh nước trong xanh, mỗi vịnh mang một màu cát riêng: một vịnh cát trắng tinh khôi, một vịnh cát đen huyền hoặc, vịnh còn lại nổi tiếng toàn cầu nhờ cát hồng.

Cát hồng nơi đây là sự kết hợp giữa vụn san hô và cát trắng. Bãi cát hồng nằm ở bờ biển phía Đông, càng ngắm càng nên thơ. Trong ảnh, màu hồng có phần đậm hơn thực tế; ngoài đời, sắc màu nhạt hơn, tạo vẻ mơ màng cho bãi biển vốn đã rất thơ mộng.

Rạn san hô ở vịnh cát hồng nổi tiếng khỏe mạnh và giàu đa dạng sinh vật biển. Du lịch đảo Padar có các gói lặn dành cho du khách yêu thích đời sống dưới nước. Du khách dễ dàng bắt gặp rùa biển cùng nhiều loài cá; nếu may mắn, còn có thể tận mắt thấy cá mập rạn san hô.

Nước biển đảo Padar ấm, sóng lại rất nhẹ. Dù không hấp dẫn bằng bãi cát hồng, hai bãi cát còn lại vẫn đẹp chẳng kém bãi biển nào. Bãi cát trắng sạch tinh, trắng như ngọc trai; bãi cát đen thì đen tuyền. Nếu không bị bãi cát hồng lấn át, cả hai đều xứng đáng ở vị trí số 1.

Đất liền đảo Padar gồm trảng cỏ và núi. Các đỉnh núi có hình dạng kỳ lạ, còn trảng cỏ thì xanh mướt, mát mắt. Dù dưới nước hay trên cạn, thiên nhiên Padar đều tràn đầy sức sống. Hệ động thực vật nơi đây vô cùng phong phú: ngoài những loài dưới nước hiếm có như cá đuối manta, cá heo, cá voi…, còn có các loài trên cạn khó gặp như chim ưng, diều hâu, tắc kè…

Cát hồng hiếm có của đảo Padar tạo khung cảnh nên thơ hút du khách. Ảnh: Tiktok.com

Theo atlasobscura