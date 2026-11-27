Book2Screen (Từ sách đến màn ảnh): Ra mắt năm 2005, Prep nhanh chóng trở thành hiện tượng xuất bản trên toàn cầu. Tác phẩm được độc giả yêu thích nhờ câu chuyện đầy cung bậc cảm xúc về một nữ sinh cố gắng hòa nhập trong ngôi trường của giới thượng lưu.

Ở tuổi 14, Lee Fiora rời gia đình ở Indiana để theo học tại Ault, ngôi trường nội trú nổi tiếng vùng Massachusetts. Cứ ngỡ rằng suất học bổng sẽ mở ra cánh cửa bước chân vào cuộc sống thượng lưu, cô gái trẻ không hay biết mình sớm sẽ phải vỡ mộng.

Đây là nội dung chính trong Prep, tiểu thuyết đầu tay của Curtis Sittenfeld xuất bản năm 2005. Tác phẩm được từng The New York Times Book Review chọn vào danh sách 10 cuốn sách hay nhất năm. Và sau hơn hai thập kỷ, câu chuyện này sắp tới được Netflix chuyển thể thành series, với Nicole Taylor đảm nhận vai trò biên kịch.

Bức chân dung về tuổi mới lớn

Prep xoay quanh Lee, một cô gái thông minh, thành tích học tập tốt và giành được học bổng vào ngôi trường danh giá. Gia đình cô thuộc tầng lớp trung lưu, cha kinh doanh cửa hàng đệm.

Lee rời xa gia đình đông vui, đầm ấm ở Indiana, phần nào vì bị cuốn hút bởi cuốn sách giới thiệu bóng bẩy về ngôi trường nội trú. Tại đây có những nam sinh mặc áo len thanh lịch đứng trò chuyện trước các tòa nhà cổ kính, có nhóm nữ sinh diện váy caro cầm gậy đánh bóng trên sân thể thao được cắt tỉa phẳng phiu...

Nhưng Lee nhanh chóng nhận ra Ault cũng là một thế giới khép kín, nơi những người như cô chỉ là kẻ ngoài cuộc, dễ bị gạt ra bên lề. Vừa e dè, vừa tò mò về bạn bè, Lee âm thầm quan sát những quy tắc, thói quen của họ, rồi cố gắng hòa nhịp với thế giới thượng lưu ấy.

Đến năm cuối cấp, Lee khó khăn lắm mới tìm được chỗ đứng tại Ault. Thế nhưng, những hành vi bốc đồng cuối cùng lại làm sụp đổ hình ảnh mà cô dày công xây dựng

Prep là cuốn sách đầu tay của Curtis Sittenfeld. Ảnh: Bookbot.

Toàn bộ trải nghiệm của Lee trong các mối quan hệ phức tạp với thầy cô, tình bạn với những cô gái khác, nỗi ám ảnh gần như chiếm trọn tâm trí dành cho một bạn học mà mối quan hệ còn hơn cả cảm nắng nhưng chưa thể gọi là tình yêu, cho đến những xung đột với cha mẹ khi Lee ngày càng xa cách họ - hợp thành bức chân dung đủ màu sắc về tuổi mới lớn. Đó là quãng thời gian vừa vui vẻ, phấn khích, cũng không ít nỗi buồn và tổn thương mà bất kỳ ai trong số chúng ta cũng từng trải qua.

Sittenfeld không xây dựng Lee thành cô gái nghèo khổ hoàn toàn vô tội, bị giới nhà giàu khinh rẻ, bắt nạt. Cô vừa chịu tổn thương bởi sự khác biệt địa vị, vừa khao khát được công nhận trong chính môi trường thượng lưu. Lee nhìn thấy sự kiêu ngạo của bạn học, nhưng chính cô cũng đánh giá người khác bằng tiêu chuẩn tương tự. Cô tính toán vị trí bên cạnh học sinh nổi tiếng, dè bỉu những người bị xem là lập dị, hay đôi khi lạnh lùng với người có hoàn cảnh tương tự mình.

Mối quan tâm của Lee dành cho Cross Sugarman, nam sinh nổi bật trong trường, cũng bắt nguồn từ tâm lý ấy. Sự chú ý của Cross mang đến cảm giác thỏa mãn, dù mối quan hệ không xuất phát từ tình cảm chân thành như Lee mong đợi.

Netflix đối diện thách thức chuyển thể

Ngay khi ra mắt, Prep đã nhận được hàng loạt đánh giá tích cực từ giới phê bình. The New Yorker nhận xét tác phẩm của Curtis Sittenfeld hài hước nhưng cũng đầy đau đớn. Trong khi tờ The Boston Globe gọi đây là một tác phẩm đầu tay tuyệt đẹp, duyên dáng, xứng đáng đứng cạnh những câu chuyện về sự trưởng thành xuất sắc của thời đại.

The Washington Post cũng đánh giá cao khả năng quan sát của Sittenfeld, cho rằng cuốn sách có tiết tấu kể chuyện hoàn hảo cùng khả năng quan sát, miêu tả cực kỳ chi tiết về những trải nghiệm tuổi 15, cả về tâm lý lẫn những sinh hoạt thường ngày.

Không ngạc nhiên khi Prep trở thành hiện tượng xuất bản. Cuốn sách từng đứng trong danh sách bán chạy của The New York Times và được chính tờ báo này chọn vào danh sách 10 tác phẩm hay nhất năm 2005. Theo The Cut, Prep đã bán khoảng 470.000 bản chỉ riêng tại thị trường Mỹ trong hai năm đầu tiên.

Curtis Sittenfeld tham gia điều hành sản xuất dự án chuyển thể.

Đầu tháng 11 vừa qua, Netflix thông báo đặt hàng series chuyển thể dựa trên nội dung Prep. Nicole Taylor, người chấp bút One Day và Three Girls, sẽ đảm nhiệm vai trò viết kịch bản, đồng thời điều hành sản xuất. Tác giả cuốn sách - Curtis Sittenfeld - cũng tham gia dự án này.

Sittenfeld cho biết đã chờ đợi suốt 22 năm để câu chuyện được đưa lên màn ảnh. Cô đặc biệt ấn tượng với kịch bản của Nicole Taylor, cho rằng nó thậm chí giúp mình hiểu cuốn tiểu thuyết và chính bản thân hơn. Sittenfeld cũng thích thú khi những người tham gia dự án từng đọc Prep từ thời còn trẻ, và nay có cơ hội đưa tác phẩm lên màn ảnh.

Trong cuộc phỏng vấn với The Observer, Sittenfeld tiết lộ bản quyền chuyển thể cuốn sách đã được lựa chọn nhiều lần trong hơn hai thập kỷ nhưng các dự án trước đều đi vào bế tắc. Cô từng băn khoăn liệu một biên kịch không phải người Mỹ có thể nắm bắt được câu chuyện gắn với môi trường trường học nội trú đặc thù của quốc gia này hay không. Nhưng sau khi đọc kịch bản thử nghiệm của Taylor, Sittenfeld hoàn toàn bị chinh phục. "Cô ấy đã làm điều đó một cách xuất sắc", tác giả Prep cho biết.