Emma Raducanu (sinh năm 2002) từng được ca ngợi là “thần đồng quần vợt” sau khi vô địch US Open 2021 ở tuổi 18, trở thành tay vợt đầu tiên trong lịch sử giành danh hiệu Grand Slam đơn sau khi vượt qua vòng loại. Sớm đạt thành công và đối mặt với nhiều áp lực trong sự nghiệp, tay vợt người Anh tìm kiếm cảm hứng qua những cuốn sách về phát triển bản thân, lịch sử và triết học. Cô đặt mục tiêu đọc ít nhất 2 cuốn mỗi tháng, đồng thời dành sự quan tâm cho tiểu thuyết kinh điển và hồi ký thể thao. Dưới đây là một số tác phẩm trong tủ sách của tay vợt Gen Z. Ảnh: Edgar Su/Reuters.

The Monk Who Sold His Ferrari (Vị tu sĩ bán chiếc Ferrari) – Robin Sharma: Xuất bản năm 1997, tác phẩm của Robin Sharma, nhà văn Canada chuyên viết về phát triển bản thân, kể về Julian Mantle, một luật sư thành đạt quyết định thay đổi cuộc sống sau cơn đau tim. Từ bỏ sự nghiệp hào nhoáng và những tài sản xa xỉ, nhân vật lên đường tìm kiếm ý nghĩa cuộc sống, học hỏi các triết lý phương Đông về hạnh phúc, kỷ luật và sự cân bằng. Ảnh: First News.

Creativity, Inc. (Vương quốc sáng tạo) – Ed Catmull và Amy Wallace: Ra mắt năm 2014, cuốn sách do Ed Catmull, đồng sáng lập hãng phim hoạt hình Pixar và nhà báo Amy Wallace chấp bút, khai thác những nguyên tắc quản lý và xây dựng môi trường sáng tạo tại Pixar. Thông qua các câu chuyện hậu trường sản xuất phim, Catmull chia sẻ cách khuyến khích nhân viên đưa ra ý tưởng, chấp nhận sai lầm và giải quyết những trở ngại trong công việc. Raducanu cho biết tìm thấy nhiều bài học có thể áp dụng vào cuộc sống cá nhân sau khi đọc tác phẩm này. Ảnh: Thái Hà Books.

I Ching (Kinh Dịch): Đây là một trong những tác phẩm kinh điển lâu đời của Trung Quốc, có ảnh hưởng sâu rộng đến triết học và văn hóa phương Đông. Nội dung xoay quanh quan niệm về sự biến đổi không ngừng của vạn vật, mối quan hệ giữa các yếu tố đối lập và cách con người ứng xử trước những thay đổi của cuộc sống. Tác phẩm sử dụng hệ thống 64 quẻ để diễn giải các tình huống và quy luật vận động. Raducanu từng tìm đọc Kinh Dịch trong thời gian phục hồi chấn thương, cô cũng sở thích tìm hiểu lịch sử và có tư tưởng Trung Hoa được nuôi dưỡng từ nhỏ. Ảnh: Amber Books.

Pride and Prejudice (Kiêu hãnh và định kiến) – Jane Austen: Xuất bản năm 1813, tiểu thuyết của nữ nhà văn Jane Austen xoay quanh Elizabeth Bennet và mối quan hệ nhiều hiểu lầm với Fitzwilliam Darcy. Thông qua câu chuyện tình yêu của hai nhân vật, tác phẩm phản ánh những định kiến giai cấp, áp lực hôn nhân và vị thế của phụ nữ trong xã hội Anh đầu thế kỷ XIX. Raducanu từng đọc cuốn sách trong chương trình học GCSE tại Anh và ghi chú dày đặc trên các trang sách, đến mức gần như không còn khoảng trống. Ảnh: Thanh Thuỳ.

Emma – Jane Austen: Ra mắt năm 1815, cuốn sách kể về Emma Woodhouse, một phụ nữ trẻ thông minh, giàu có nhưng thường can thiệp vào chuyện tình cảm của những người xung quanh. Những phán đoán sai lầm và tình huống trớ trêu dần giúp nhân vật nhận ra hạn chế của bản thân, trưởng thành hơn trong cách nhìn nhận tình yêu và các mối quan hệ. Raducanu tiết lộ việc nhân vật chính trùng tên với cô cũng là một lý do khiến tay vợt lựa chọn cuốn sách. Ảnh: @goldberry_studios.

Open: An Autobiography – Andre Agassi: Xuất bản năm 2009, cuốn hồi ký của Andre Agassi, cựu tay vợt số một thế giới người Mỹ, được viết với sự cộng tác của nhà văn J. R. Moehringer. Tác phẩm kể về tuổi thơ chịu áp lực tập luyện, những mâu thuẫn trong mối quan hệ với quần vợt, thành công khi còn trẻ và giai đoạn sa sút trong sự nghiệp. Đặc biệt, hành trình Agassi nỗ lực tìm lại phong độ sau những thất bại khiến Raducanu đồng cảm. Tay vợt Anh nhận thấy nhiều điểm tương đồng với trải nghiệm của bản thân sau chức vô địch US Open 2021. Ảnh: @author_bibliophile_bites.

The Midnight Library (Thư viện nửa đêm) – Matt Haig: Xuất bản năm 2020, tiểu thuyết của Matt Haig, nhà văn Anh, kể về Nora Seed, người phụ nữ đang tuyệt vọng vì những lựa chọn và cơ hội đã bỏ lỡ. Cô bước vào một thư viện kỳ lạ với mỗi cuốn sách mở ra một phiên bản cuộc đời khác nếu cô từng đưa ra quyết định khác trong quá khứ. Qua hành trình khám phá những khả năng ấy, tác phẩm đặt ra câu hỏi về sự hối tiếc, kỳ vọng cá nhân và ý nghĩa của hạnh phúc. Ảnh: Nhã Nam.

Fairer Tales: Princesses Doing It for Themselves (tạm dịch: Cổ tích kiểu mới: Những nàng công chúa tự lập) – Emma Dodd: Đây là cuốn sách Emma Raducanu tham gia viết lời tựa. Tác phẩm kể lại những câu chuyện cổ tích quen thuộc, đề cao sự độc lập, khả năng tự quyết định và quản lý tiền bạc của các nhân vật nữ. Ngoài viết lời tựa, Raducanu còn ghi hình đọc sách và trực tiếp đọc cho học sinh tại London (Anh), nhằm khuyến khích trẻ em sớm hình thành kiến thức tài chính. Ảnh: @crazefinderph.