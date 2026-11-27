Sau nhiều năm vắng bóng trên đường đua âm nhạc, Rihanna tiếp tục trở thành tâm điểm chú ý khi đạo diễn Peter Berg đưa ra dự đoán về màn tái xuất của nữ ca sĩ. Không chỉ tin tưởng giọng ca Diamonds sẽ trở lại, nhà làm phim còn khẳng định sản phẩm âm nhạc tiếp theo của cô chắc chắn sẽ trở thành một bản hit.

Trong cuộc phỏng vấn với tạp chí Complex, đạo diễn Peter Berg đã có những chia sẻ đáng chú ý về Rihanna khi được hỏi lý do nữ ca sĩ không tiếp tục tham gia nhiều dự án điện ảnh sau bộ phim Battleship (2012). Theo ông, Rihanna luôn là người biết rõ mình muốn gì và sẵn sàng lựa chọn con đường phù hợp với cảm xúc cũng như định hướng sáng tạo cá nhân.

"Rihanna làm những gì cô ấy muốn. Cô ấy đi theo trái tim và bản năng sáng tạo của mình. Khi tham gia Battleship, cô ấy thực sự muốn trải nghiệm cảm giác góp mặt trong một bộ phim hành động quy mô lớn của Hollywood. Sau đó, cô ấy tiếp tục phát hành những album tuyệt vời và hiện đang xây dựng một gia đình hạnh phúc. Tôi đảm bảo Rihanna sẽ trở lại với âm nhạc và đó sẽ là một bản hit", Peter Berg chia sẻ.

Nhận định của nam đạo diễn nhanh chóng thu hút sự quan tâm, đặc biệt trong bối cảnh người hâm mộ đã chờ đợi album phòng thu tiếp theo của Rihanna suốt nhiều năm. Kể từ ANTI phát hành năm 2016, nữ ca sĩ vẫn chưa trình làng thêm một album hoàn chỉnh nào, dù thỉnh thoảng phát hành các sản phẩm riêng lẻ và góp giọng trong một số dự án âm nhạc.

Đáng chú ý, Rihanna từng tiết lộ cô đang sở hữu khoảng 170 ca khúc chưa phát hành. Điều này càng khiến khán giả kỳ vọng vào sự trở lại của một trong những giọng ca có sức ảnh hưởng lớn nhất làng nhạc quốc tế.

Bên cạnh âm nhạc, cuộc sống cá nhân và hoạt động kinh doanh cũng chiếm phần lớn sự quan tâm của Rihanna trong những năm gần đây. Nữ ca sĩ tập trung phát triển thương hiệu làm đẹp, thời trang Fenty, đồng thời dành thời gian chăm sóc gia đình. Những thay đổi trong cuộc sống khiến kế hoạch âm nhạc của cô liên tục trở thành chủ đề được công chúng tò mò.

Không chỉ chia sẻ về khả năng tái xuất của Rihanna, Peter Berg còn có mối liên hệ đặc biệt với nữ ca sĩ thông qua dự án phim tài liệu được công bố từ năm 2015. Sau khi trực tiếp chỉ đạo Rihanna trong Battleship, ông được lựa chọn để thực hiện bộ phim ghi lại hành trình cuộc sống và sự nghiệp của giọng ca người Barbados.

Ban đầu, Peter Berg từng nhấn mạnh đây sẽ không đơn thuần là một bộ phim tài liệu âm nhạc mà còn khai thác nhiều khía cạnh khác trong cuộc sống của nữ nghệ sĩ. Đến năm 2019, Amazon được cho là đã chi 25 triệu USD để sở hữu quyền phân phối dự án. Tuy nhiên, dù nhận được khoản đầu tư đáng kể, bộ phim đến nay vẫn chưa có lịch phát hành chính thức.

Năm 2023, Peter Berg từng tiết lộ bộ phim đã hoàn thành. Dẫu vậy, một số thông tin cho rằng Amazon vẫn mong muốn dự án có thêm một cái kết đủ ấn tượng, đặc biệt khi Rihanna chưa có màn trở lại âm nhạc như kỳ vọng. Điều này khiến bộ phim tiếp tục rơi vào tình trạng chờ đợi và chưa thể đến với công chúng.

Cũng trong năm 2023, truyền thông Anh từng đưa tin Rihanna ký thỏa thuận với Apple để thực hiện một dự án phim tài liệu khác, tập trung vào hành trình trở lại sân khấu của cô. Thông tin này làm dấy lên suy đoán rằng những thước phim được thực hiện từ nhiều năm trước có thể không còn phù hợp với hiện tại, bởi chúng chủ yếu ghi lại quá trình sáng tạo các album mà nữ ca sĩ sau đó quyết định không phát hành.

Dù chưa có bất kỳ xác nhận chính thức nào về thời điểm trở lại, những chia sẻ mới nhất từ Peter Berg vẫn thắp lên hy vọng cho người hâm mộ. Sau gần một thập kỷ kể từ ANTI, sự tái xuất của Rihanna không chỉ được kỳ vọng bởi sức hút tên tuổi mà còn bởi những thay đổi trong tư duy âm nhạc và cuộc sống của nữ ca sĩ. Câu hỏi được đặt ra lúc này là liệu sản phẩm tiếp theo của Rihanna có thực sự trở thành cú nổ lớn như lời khẳng định đầy tự tin của vị đạo diễn.