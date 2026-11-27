Netflix vừa công bố áp phích chính và đoạn giới thiệu cho loạt phim sắp ra mắt mang tên Tantara.

Lấy bối cảnh ngành giải trí Hàn Quốc đầy khắc nghiệt và tàn nhẫn trong giai đoạn từ thập niên 1960 đến thập niên 1980, Tantara khắc họa hành trình vươn lên của những con người gần như chẳng có gì trong tay, nhưng lại dám đặt cược tất cả vào giấc mơ về một thành công rực rỡ.

Tantara được chia thành ba phần. Phần 1 nhìn lại thời thơ ấu của các nhân vật, đồng thời hé lộ những thử thách mới mà họ sẽ phải đối mặt khi trưởng thành. Phần 2 theo chân họ trên hành trình nghiêm túc theo đuổi ước mơ, cùng những chướng ngại vật mới đang chờ đợi Min Hee (Seolhyun). Cuối cùng, Phần 3 tái hiện cuộc đấu tranh khốc liệt để chạm đến thành công, những khủng hoảng và các lựa chọn khó khăn mà họ gặp phải trên chặng đường đó, cũng như cái kết đang chờ đón họ.

Áp phích chính vừa được công bố quy tụ các nhân vật trung tâm của bộ phim. Min Ja (Song Hye Kyo) và Dong Gu (Gong Yoo) đứng vững với quyết tâm kiên định vượt qua mọi rào cản. Trong khi đó, Min Hee xuất hiện trong trang phục biểu diễn, còn Seok Gil Yeo (Cha Seung Won), một nhà soạn nhạc thiên tài, gợi mở về hành trình âm nhạc mà họ sẽ cùng nhau dấn thân. Dàn nhân vật còn có sự góp mặt của Yang Ja (Lee Ha Nee) và Jae Gwan (Kim Jeong Woo).

Góp phần tạo nên bầu không khí hoài niệm, áp phích còn khắc họa hình ảnh làng Haju – nơi các nhân vật đã trải qua thời thơ ấu, cùng bức ảnh về Joker Club, nơi Min Ja và Dong Gu lần đầu ấp ủ giấc mơ trở thành những người quản lý.

Câu khẩu hiệu trên áp phích: “Đừng bao giờ gục ngã cho đến tận cùng” đã nhấn mạnh quyết tâm của các nhân vật trong việc tự mở lối đi riêng, bất chấp thực tại khắc nghiệt của thời đại đó.

Đoạn trailer mở đầu bằng cách đan xen những hình ảnh về mối gắn kết đặc biệt giữa Min Ja và Dong Gu với các phân cảnh từ thời thơ ấu của họ. Phim cho thấy Min Ja phải tự lập từ khi còn nhỏ, đồng thời khắc họa việc cả hai vẫn tiếp tục cùng nhau dành dụm tiền ngay cả khi đã trưởng thành. Mối quan hệ của họ với Min Hee cũng được làm nổi bật khi cô bé hỏi Min Ja: “Chị định bỏ rơi em giống như mẹ đã làm sao?”. Xen lẫn vào đó là khoảnh khắc đầy tình cảm khi Yang Ja, mẹ của Min Hee, ôm lấy con gái lúc còn nhỏ.

Về sau, Min Ja và Dong Gu bước chân vào ngành công nghiệp âm nhạc với vai trò quản lý, nỗ lực không ngừng để đưa Min Hee trở thành ca sĩ. Đoạn trailer cũng hé lộ sự tương tác đầy thú vị giữa Min Hee và Seok Gil Yeo, một trong những nhạc sĩ hàng đầu thời bấy giờ, người sau này trở thành người dẫn dắt cô. Điều này càng làm tăng thêm sự mong đợi về những sản phẩm âm nhạc và màn trình diễn mà họ sẽ cùng nhau tạo nên.