Đây được xem là cơ hội thuận lợi để HLV Park Hang Seo tạo cú hích cho Kanchanaburi Power trong cuộc đua thăng hạng. Thời cơ đã đến, vấn đề còn lại là nhà cầm quân người Hàn Quốc có thể tận dụng lợi thế này để giúp đội bóng tiến thêm một bước trên hành trình trở lại Thai League hay không.

Trước vòng đấu này, Kanchanaburi Power đang đứng thứ ba với 21 điểm sau 12 trận, gồm 5 chiến thắng, 6 trận hòa và chỉ 1 thất bại. Đội bóng ghi được 23 bàn, để thủng lưới 14 lần, đạt hiệu số +9. Kanchanaburi kém đội đầu bảng Khonkaen United 5 điểm và bằng điểm đội xếp thứ hai Nongbua Pitchaya.

Kanchanaburi Power của HLV Park Hang Seo sẽ tiếp đón Chiangmai United vào ngày 28/11, trong khuôn khổ vòng 13 Thai League 2 mùa giải 2026/27. Ảnh: FBNV

Theo thể thức giải đấu, hai đội dẫn đầu giành vé thăng hạng trực tiếp, trong khi các đội xếp từ thứ ba đến thứ sáu có cơ hội cạnh tranh suất lên hạng thông qua vòng play-off. Vì vậy, vị trí hiện tại giúp Kanchanaburi vẫn nắm quyền chủ động trong cuộc đua, nhưng đội bóng cần tiếp tục tích lũy điểm số để duy trì lợi thế.

Đối thủ của HLV Park Hang Seo là Chiangmai United đang đứng thứ 15 với 13 điểm sau 12 trận. Đội khách có 3 chiến thắng, 4 trận hòa và 5 thất bại, ghi 14 bàn và thủng lưới 17 lần. Khoảng cách giữa hai đội hiện là 8 điểm.

Phong độ gần đây cũng là thông tin đáng chú ý. Kanchanaburi vừa hòa Khonkaen United 2-2 ở vòng đấu ngày 25/11, trước đó thắng Songkhla United 3-0. Ở chiều ngược lại, Chiangmai United vừa để thua Mahasarakham SBT với tỷ số 1-2 hôm 25/11. Trước đó, đội bóng này cũng nhận thất bại 2-5 trước Nakhon Pathom. Đây là những kết quả cho thấy Chiangmai đang gặp khó khăn trong giai đoạn gần đây.

Trận đấu giữa Kanchanaburi Power và Chiangmai United diễn ra lúc 15h30 ngày 28/11 theo giờ Thái Lan, tức 15h30 cùng ngày theo giờ Việt Nam. Với lợi thế sân nhà, thứ hạng cao hơn và khoảng cách 8 điểm trên bảng xếp hạng, Kanchanaburi của HLV Park Hang Seo có cơ hội hướng đến chiến thắng để tiếp tục bám đuổi hai vị trí dẫn đầu.