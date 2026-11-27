Mới đây, Phạm Băng Băng gây chú ý khi xuất hiện trong lễ diễu hành xe hoa thuộc Lễ hội Loy Krathong và Yi Peng tại Chiang Mai, Thái Lan. Không chỉ tham dự với tư cách khách mời, nữ diễn viên còn được mời xuất hiện trên xe hoa trong đêm bế mạc, thu hút đông đảo người dân và du khách theo dõi.

Giữa không gian rực rỡ ánh đèn của thành phố cổ, Phạm Băng Băng trở thành tâm điểm khi khoác lên mình trang phục truyền thống của vùng Lanna. Bộ lễ phục do thương hiệu Wasin Thai Textile thực hiện, sử dụng chất liệu lụa Thái dệt thủ công với tông vàng champagne sang trọng, lấy cảm hứng từ trang phục cung đình miền Bắc Thái Lan.

Phạm Băng Băng trở thành tâm điểm khi xuất hiện trong trang phục truyền thống tại lễ hội ở Chiang Mai, Thái Lan. Ảnh: Weibo.

Đặc biệt, Phạm Băng Băng gây ấn tượng với chiếc mũ đội đầu hình chim công được chế tác cầu kỳ, kết hợp cùng trang sức vàng, vòng cổ nhiều tầng và thắt lưng kim loại. Tổng thể tạo hình khiến nữ diễn viên được ví như một hoàng hậu bước ra từ phim cổ trang.

Theo On.cc, chiếc mũ đội đầu có trọng lượng khá lớn khiến Phạm Băng Băng phải liên tục giữ thăng bằng, thậm chí dùng tay nâng đỡ. Nữ diễn viên hài hước liên tưởng trải nghiệm này với thời điểm ghi hình bộ phim Võ Mỵ Nương Truyền Kỳ, khi cô thường xuyên phải mang những bộ trang phục và phụ kiện đồ sộ.

Dù gặp không ít bất tiện, Phạm Băng Băng vẫn giữ thần thái rạng rỡ, liên tục mỉm cười và vẫy tay chào người hâm mộ dọc tuyến đường diễu hành. Sau sự kiện, cô tiếp tục dành thời gian ký tặng những khán giả chờ đợi tại khách sạn.

Phạm Băng Băng tiếp tục khẳng định dấu ấn quốc tế khi đảm nhận vai trò giám khảo tại Liên hoan phim quốc tế Cairo lần thứ 47. Ảnh: Weibo.

Trước đó, Phạm Băng Băng cùng mẹ đến chùa Wat Phan Tao tại Chiang Mai để tham gia hoạt động thắp đèn cầu nguyện. Trên trang cá nhân, nữ diễn viên gửi lời chúc bình an, sức khỏe và niềm vui đến mọi người.

Sự xuất hiện tại Thái Lan diễn ra ngay sau chuyến công tác đáng chú ý của Phạm Băng Băng tại Ai Cập. Nữ diễn viên được mời tham gia ban giám khảo hạng mục tranh giải chính của Liên hoan phim quốc tế Cairo lần thứ 47, tổ chức trong tháng 11/2026.

Đây được xem là một dấu mốc đáng chú ý trong hành trình hoạt động nghệ thuật quốc tế của Phạm Băng Băng. Từ một gương mặt quen thuộc của điện ảnh Hoa ngữ, cô tiếp tục xuất hiện tại những sự kiện điện ảnh lớn với vai trò đánh giá và lựa chọn các tác phẩm tranh giải.

Phạm Băng Băng chấp nhận tăng cân, từ bỏ hình ảnh mỹ nhân lộng lẫy để hóa thân vào nhân vật trong Địa Mẫu. Ảnh: Weibo.

Trong thời gian ở Ai Cập, Phạm Băng Băng còn gây chú ý với bộ ảnh chụp trước kim tự tháp. Diện trang phục xanh xám kết hợp khăn voan và trang sức lấy cảm hứng từ văn hóa Ai Cập cổ đại, nữ diễn viên được nhiều người hâm mộ ví như nữ thần bước ra từ một bộ phim sử thi.

Tuy nhiên, dấu ấn đáng kể nhất trong hành trình trở lại của Phạm Băng Băng vẫn nằm ở thành công với điện ảnh. Tháng 11/2025, cô giành giải Nữ diễn viên chính xuất sắc tại Giải thưởng điện ảnh Kim Mã lần thứ 62 nhờ vai diễn trong Địa Mẫu của đạo diễn Trương Cát An.

Trong tác phẩm, Phạm Băng Băng từ bỏ hình ảnh mỹ nhân lộng lẫy để hóa thân thành Phượng Âm, một phụ nữ nông thôn có cuộc sống nhiều nhọc nhằn và gắn với những tín ngưỡng huyền bí. Cô chấp nhận tăng hơn 10 kg, thay đổi diện mạo, học nhiều ngôn ngữ và trải qua quá trình ghi hình vất vả trên những cánh đồng Malaysia.

Chiến thắng tại giải Kim Mã lần thứ 62 đánh dấu bước tiến quan trọng trong hành trình trở lại của Phạm Băng Băng. Ảnh: Weibo.

Chiến thắng tại Kim Mã cho thấy Phạm Băng Băng không chỉ được nhớ đến nhờ nhan sắc hay khả năng tạo hiệu ứng thảm đỏ. Sau nhiều năm biến động sự nghiệp, cô vẫn có thể tạo dấu ấn bằng một vai diễn đòi hỏi sự hy sinh về ngoại hình và chiều sâu tâm lý.

Từ hình ảnh người phụ nữ lam lũ trong Địa Mẫu đến tạo hình quý tộc tại lễ hội Thái Lan, Phạm Băng Băng cho thấy khả năng biến hóa đáng chú ý. Một bên là sự gai góc của nhân vật điện ảnh, một bên là vẻ lộng lẫy từng làm nên thương hiệu của nữ diễn viên.

Ở tuổi 45, Phạm Băng Băng đang từng bước mở rộng hành trình nghệ thuật ngoài thị trường Trung Quốc đại lục. Những giải thưởng, lời mời làm giám khảo và sự đón nhận tại các sự kiện quốc tế cho thấy tên tuổi của cô vẫn duy trì được sức hút.

Ở tuổi 45, Phạm Băng Băng vẫn duy trì sức hút và từng bước khẳng định vị thế trên thị trường điện ảnh quốc tế. Ảnh: Weibo.

Sau tất cả, đẳng cấp của Phạm Băng Băng không chỉ thể hiện ở những lần xuất hiện khiến công chúng choáng ngợp, mà còn nằm ở khả năng làm mới chính mình và tiếp tục khẳng định vị trí bằng những dấu ấn điện ảnh.