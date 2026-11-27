Ngày 27/11, hashtag "Clip trợ lý mang đồ ăn cho Tôn Thiên gây sốt quốc tế" trụ cả ngày ở Top 5 bảng Hot Search mục Giải trí của Weibo. Vào thời điểm độ thảo luận cao nhất, thẻ từ khóa này leo lên hạng 2. Không chỉ phủ sóng Douyin, Xiaohongshu, trên X, Instagram, Facebook, các bài đăng lại đoạn clip này cũng hút hàng triệu lượt xem dù chưa đầy 1 ngày. Dân mạng Trung, Hàn, Việt Nam, Thái Lan, Indonesia... thi nhau "ôm tim", viết vội cũng ra được cả đống thoại đến kịch bản, tiểu thuyết mạng mô-típ "bá đạo tổng tài và nữ trợ lý/thư ký đáng yêu".

Clip viral cõi mạng của Tôn Thiên và trợ lý.

Clip chỉ vỏn vẹn 30 giây nhưng từng hành động của Tôn Thiên và trợ lý đều được dân mạng phân tích dài như viết văn nghị luận. Trợ lý mặc đồ đơn giản, trông "tròn ủm" tí hin khi đứng cạnh Tôn Thiên. Cô vừa chạy vừa nhảy chân sáo, có thể cảm nhận được biểu cảm rất hào hứng, vui vẻ.

Tôn Thiên trực tiếp ra nhận đồ thay vì nhờ nhân viên đoàn phim lấy hộ. Cô vừa đi vừa nghe điện thoại, thấy "bé" trợ lý liền tháo kính râm, nhẹ nhàng quan sát, cầm đồ, khoác tay; trông bá khí, ga-lăng nhưng cũng rất gần gũi. Trợ lý còn nhón nhẹ chân khi đưa đồ cho Tôn Thiên, lại càng thêm đáng yêu.

Từ sự thoải mái của trợ lý có thể thấy, thường ngày nữ diễn viên rất dễ chịu với cô, không hề có cảm giác sếp và nhân viên. Nhiều dân mạng bình luận xung phong làm thay trợ lý Tôn Thiên không lương để được ở cạnh "nữ tổng tài bá đạo".

Những bài đăng "phát cuồng" của dân mạng quốc tế trên X vì tương tác giữa Tôn Thiên và trợ lý.

Clip trên được ghi lại tại phim trường Rực Rỡ Trên Đỉnh Cao. Tôn Thiên đóng chính, vào vai nữ minh tinh Chu Thiên Na đang đối mặt với khủng hoảng khi ở đỉnh cao sự nghiệp, nguy cơ hôn nhân tan vỡ. Nam chính là Phạm Thừa Thừa, trong vai em trai của Thiên Na - Cao Hải Thành, người biết bí mật về cuộc đời cô.

Khoảnh khắc nhận đồ từ trợ lý không phải clip duy nhất viral của Tôn Thiên trong quá trình ghi hình Rực Rỡ Trên Đỉnh Cao. Chưa đầy 1 tháng vào đoàn, nữ diễn viên liên tục khiến cõi mạng "ồn ào" với từng tạo hình mới. Không chỉ vì trang phục đẹp mà còn nhờ khả năng "cân đồ" đẳng cấp, thời thượng của Tôn Thiên.

Cách đây không lâu, Tôn Thiên từng leo Top thịnh hành với tạo hình mặc sườn xám hoa hồng đen, hở lưng.

Rực Rỡ Trên Đỉnh Cao được trông đợi sẽ là bộ phim hiện đại làm nên chuyện khi phát sóng. Chưa bàn đến nội dung, Tôn Thiên được dự đoán sẽ viral với khí chất đại minh tinh trong các thước phim chính thức.