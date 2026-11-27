Ngày 23/11, Viện Hàn lâm Khoa học và Nghệ thuật Điện ảnh Mỹ chính thức công bố danh sách 104 bộ phim đủ điều kiện tranh giải Phim quốc tế xuất sắc tại Oscar lần thứ 99. Đây là con số cao kỷ lục của hạng mục, vượt qua cột mốc 93 tác phẩm từng được ghi nhận năm 2020.

Đáng chú ý, điện ảnh Việt Nam góp mặt với Hộ Linh Tráng Sĩ: Bí Ẩn Mộ Vua Đinh của đạo diễn Nguyễn Phan Quang Bình. Tác phẩm chính thức bước vào đường đua cùng 103 đối thủ quốc tế, mở ra chặng hành trình mới sau những tranh luận về chất lượng và doanh thu trong nước.

Hộ Linh Tráng Sĩ chính thức góp mặt trong danh sách 104 tác phẩm đủ điều kiện tranh giải Phim quốc tế xuất sắc tại Oscar lần thứ 99. Ảnh: NSX.

Theo danh sách được công bố, 100 tác phẩm do các quốc gia và vùng lãnh thổ gửi tham dự, trong khi 4 bộ phim khác đủ điều kiện thông qua thành tích tại các liên hoan phim quốc tế. Tuy nhiên, việc xuất hiện trong danh sách này mới chỉ đồng nghĩa với đủ điều kiện xét chọn, chưa phải lọt vào danh sách rút gọn hay nhận đề cử Oscar.

Thử thách dành cho Hộ Linh Tráng Sĩ không hề nhỏ khi nhiều đối thủ sở hữu thành tích nghệ thuật đáng nể. Nổi bật là Fjord của đạo diễn Cristian Mungiu, đại diện Romania từng giành Cành Cọ Vàng tại Cannes 2026. Bộ phim có sự tham gia của Sebastian Stan và Renate Reinsve, khai thác những xung đột gia đình, văn hóa và pháp luật.

Đường đua Oscar lần thứ 99 quy tụ nhiều tác phẩm từng được vinh danh tại các liên hoan phim quốc tế danh giá. Ảnh: NSX.

Trong khi đó, Tây Ban Nha mang đến La Bola Negra, tác phẩm của bộ đôi Javier Calvo và Javier Ambrossi từng đoạt giải Đạo diễn xuất sắc tại Cannes. Phim kể những câu chuyện đan xen qua nhiều thời kỳ, khai thác tình yêu, sự kìm nén và những biến động xã hội.

Đường đua còn có Fatherland của đạo diễn từng đoạt Oscar Paweł Pawlikowski, Minotaur của Andrey Zvyagintsev và Rose với màn trình diễn được vinh danh tại Berlin của Sandra Hüller.

Điện ảnh châu Á cũng sở hữu những đại diện đáng gờm. Nhật Bản gửi All of a Sudden của Ryusuke Hamaguchi, đạo diễn từng giành Oscar với Drive My Car. Hàn Quốc đặt kỳ vọng vào Possible Love của Lee Chang Dong, tác phẩm quy tụ Jeon Do Yeon, Sol Kyung Gu và Jo In Sung, từng đoạt giải thưởng lớn tại Venice.

Điện ảnh châu Á cũng sở hữu những đại diện đáng gờm. Ảnh: NSX.

Giữa dàn đối thủ giàu thành tích, Hộ Linh Tráng Sĩ lựa chọn một hướng đi khác biệt khi khai thác chất liệu huyền sử Việt Nam. Bộ phim lấy bối cảnh sau khi vua Đinh Tiên Hoàng qua đời, xoay quanh bảy tráng sĩ nhận nhiệm vụ bảo vệ bí mật nơi an táng nhà vua bằng kế hoạch vận chuyển 99 cỗ quan tài.

Dự án quy tụ Tuấn Trần, Johnny Trí Nguyễn, Trần Thiên Tú, Quách Ngọc Ngoan cùng nhiều diễn viên tên tuổi. Đặc biệt, Johnny Trí Nguyễn vừa tham gia diễn xuất vừa đảm nhận vai trò chỉ đạo võ thuật, tạo nên những màn giao chiến được đầu tư công phu.

Với cảnh sắc Ninh Bình hùng vĩ, hệ thống phục trang, binh khí và bối cảnh cổ trang được chăm chút, Hộ Linh Tráng Sĩ mang đến màu sắc riêng giữa những tác phẩm quốc tế. Đây cũng là yếu tố giúp bộ phim có cơ hội giới thiệu lịch sử và văn hóa Việt Nam đến khán giả thế giới.

Bối cảnh hùng vĩ cùng những màn giao chiến được đầu tư công phu là điểm nhấn của Hộ Linh Tráng Sĩ. Ảnh: NSX.

Trước cuộc đua Oscar, Hộ Linh Tráng Sĩ từng được trình chiếu tại Liên hoan phim quốc tế Toronto 2026, góp mặt trong chương trình điện ảnh châu Á tại Busan và đạt thỏa thuận phát hành quốc tế, bao gồm thị trường Bắc Mỹ.

Tuy nhiên, hành trình trong nước của bộ phim lại không mấy thuận lợi. Với kinh phí được ước tính khoảng 100 tỷ đồng, tác phẩm khép lại thời gian chiếu rạp với doanh thu chỉ khoảng 38,4 tỷ đồng.

Bên cạnh những lời khen dành cho phần hình ảnh và hành động, Hộ Linh Tráng Sĩ vấp phải nhiều ý kiến trái chiều về kịch bản, nhịp kể và cách phát triển nhân vật. Đoàn phim thậm chí phải giới thiệu phiên bản rút gọn 135 phút, ngắn hơn bản ban đầu 20 phút, nhằm cải thiện trải nghiệm thưởng thức.

Dù từng gây nhiều tranh luận tại phòng vé Việt, Hộ Linh Tráng Sĩ vẫn còn cơ hội tạo dấu ấn trên đấu trường điện ảnh quốc tế. Ảnh: NSX.

Dẫu vậy, thất bại thương mại không đồng nghĩa tác phẩm mất đi cơ hội tiếp cận khán giả quốc tế. Việc góp mặt trong danh sách đủ điều kiện Oscar giúp bộ phim tiếp tục hành trình, đồng thời đặt điện ảnh Việt Nam trước một phép thử lớn về khả năng cạnh tranh bằng bản sắc văn hóa và ngôn ngữ điện ảnh.

Theo lịch trình, vòng bỏ phiếu sơ bộ diễn ra từ ngày 7 đến 11/12. Viện Hàn lâm sẽ công bố danh sách rút gọn 15 phim vào ngày 15/12, trước khi công bố các đề cử chính thức ngày 21/1/2027.

Lễ trao giải Oscar lần thứ 99 dự kiến diễn ra ngày 14/3/2027 tại Nhà hát Dolby, Hollywood.

Đại diện Việt Nam phải cạnh tranh với 103 tác phẩm quốc tế để giành cơ hội lọt vào danh sách rút gọn 15 phim tại Oscar lần thứ 99. Ảnh: NSX.

Giữa vòng vây 103 đối thủ, cơ hội đi tiếp của Hộ Linh Tráng Sĩ vẫn là dấu hỏi lớn. Nhưng từ một tác phẩm gây tranh cãi tại phòng vé Việt đến việc xuất hiện trên đường đua điện ảnh danh giá nhất thế giới, hành trình của bộ phim rõ ràng vẫn chưa khép lại.