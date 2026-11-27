Ngày 26/11, Page Six đưa tin Ariana Grande đang cân nhắc chuyện kết hôn với Ricky Alvarez. Theo nguồn tin độc quyền, giọng ca 7 rings cảm thấy bình yên và hạnh phúc hơn bao giờ hết kể từ khi tái hợp với bạn trai cũ. Ricky cũng thường xuyên đồng hành cùng Ariana trong các hoạt động cá nhân.

Nguồn tin cho biết: “Ariana chắc chắn đang nghĩ đến chuyện kết hôn với Ricky”. Tuy nhiên, cặp đôi hiện vẫn giữ im lặng trước thông tin trên, đồng thời chưa công bố đính hôn hay xác nhận bất kỳ kế hoạch tổ chức đám cưới nào.

Tin đồn Ariana và Ricky nối lại tình cảm bắt đầu từ tháng 6/2026, khi hai người xuất hiện cùng nhau tại Austin, Texas trong chuyến lưu diễn Eternal Sunshine Tour. Đến tháng 7, truyền thông đưa tin cả hai đã quay lại hẹn hò.

Tháng 8/2026, Ariana Grande chính thức công khai mối quan hệ trên Instagram. Trong đêm diễn cuối cùng của Eternal Sunshine Tour tại sân vận động O2 ở London ngày 1/9, nữ ca sĩ cũng thay đổi lời bài hát thank u, next thành “Wrote some songs about Ricky / I'm tryna make him my last”. (tạm dịch: “Đã viết vài ca khúc về Ricky. Em đang cố gắng để anh ấy trở thành người cuối cùng của đời mình.”)

Nữ ca sĩ công khai hình chụp chung với Ricky trên Instagram vào tháng 8/2026.

Đầu tháng 11/2026, Ariana và Ricky lần đầu xuất hiện trên thảm đỏ tại buổi công chiếu phim Focker-In-Law ở New York với tư cách một cặp đôi kể từ khi tái hợp. Đây cũng là lần xuất hiện công khai của cả hai sau khi xác nhận mối quan hệ trên mạng xã hội.

Ariana Grande và Ricky Alvarez tại buổi ra mắt phim Focker-In-Law mới đây.

Ariana Grande và Ricky Alvarez lần đầu gặp nhau khi Ricky làm vũ công phụ họa cho nữ ca sĩ trong chuyến lưu diễn Honeymoon Tour khởi động tháng 2/2015. Chuyện tình của cả hai được công chúng biết đến vào mùa Hè cùng năm, qua đoạn ghi hình cặp đôi hôn nhau tại một tiệm bánh ở California.

Ariana biểu diễn cùng Ricky trên sân khấu Honeymoon Tour (2015).

Tháng 2/2016, hai người lần đầu xuất hiện cùng nhau trên thảm đỏ tại bữa tiệc trước thềm giải Grammy do Spotify tổ chức ở Los Angeles. Đến tháng 5/2016, nữ ca sĩ ra mắt ca khúc Moonlight trong album Dangerous Woman, lấy cảm hứng từ anh chàng.

Cặp đôi xuất hiện tại bữa tiệc của Spotify vào tháng 2/2016.

Cả hai chia tay vào mùa Hè năm 2016 mà không nêu lý do cụ thể. Dù không còn hẹn hò, họ vẫn giữ quan hệ bạn bè và đồng nghiệp thân thiết. Ricky từng tham gia đội ngũ nhiếp ảnh và quay phim trong chuyến lưu diễn Sweetener World Tour của Ariana năm 2019, còn nữ ca sĩ cũng nhắc tên anh trong ca khúc thank u, next năm 2018.

Hai người chụp chung ở hậu trường Sweetener World Tour (2019).

Sau khi chia tay Ricky, Ariana Grande từng hẹn hò với rapper Mac Miller, đính hôn với diễn viên hài Pete Davidson và có thời gian hẹn hò Ethan Slater. Cô cũng từng kết hôn với nhà môi giới bất động sản Dalton Gomez vào tháng 5/2021, nộp đơn ly hôn vào tháng 9/2023 và hoàn tất thủ tục vào năm 2024.