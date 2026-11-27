Mới đây, Tiến Luật chia sẻ câu chuyện trên trang cá nhân thu hút sự quan tâm từ khán giả. Nam diễn viên cho biết từ khi bắt đầu đi hát, anh đã thường xuyên bị cậu nhóc trêu chọc vì giọng hát của mình. Chính vì thế, khi nghe con trai thành lập ban nhạc và biểu diễn tại một quán cà phê, anh quyết định đến xem để có dịp trêu lại con.

Tuy nhiên, mọi chuyện lại diễn ra ngoài dự tính của Tiến Luật. Anh kể: “Hồi tôi bắt đầu đi hát. Cậu nhóc này cứ hùa theo mẹ nó cười tôi quá trời. Bởi vậy nghe nó mới lập band hát hò ở quán cà phê, tôi tính sẽ tới xem Andy diễn để coi nó hồi hộp rồi chọc quê”.

Andy - con trai Tiến Luật thành lập band nhạc biểu diễn trân sân khấu.

Thế nhưng, khi có mặt tại địa điểm biểu diễn, nam diễn viên lại bất ngờ trước những gì chứng kiến. Cậu bé cùng nhóm bạn mới 14 tuổi tự tin bước lên sân khấu, nói tiếng Anh, hát tiếng Anh và chuẩn bị nhạc cụ để trình diễn.

Chứng kiến con trai đứng trên sân khấu, Tiến Luật cảm thấy xúc động và tự hào trước sự trưởng thành của con. Nam diễn viên chia sẻ: “Ai dè tới nơi, thấy cậu nhóc với mấy cậu bạn mới 14 tuổi lên sân khấu nói tiếng Anh, hát tiếng Anh, loay hoay chuẩn bị nhạc cụ mà tự nhiên xúc động. Đi diễn hơn 20 năm, chưa bao giờ tôi run như hôm đó. Con trai đứng trên sân khấu được hát, được làm điều mà con thích mà tự hào vô cùng!”.

Tiến Luật biểu diễn trên sân khấu.

Đáng chú ý, dù đã có hơn hai thập kỷ hoạt động nghệ thuật, Tiến Luật vẫn không tránh khỏi cảm giác hồi hộp khi đứng dưới sân khấu dõi theo con trai. Với anh, đây không đơn thuần là một buổi biểu diễn của nhóm nhạc tuổi teen mà còn là khoảnh khắc chứng kiến con tự tin theo đuổi điều mình yêu thích.

Bên cạnh những lời chúc mừng dành cho cậu bé, khán giả cũng bày tỏ sự đồng cảm với cảm xúc của Tiến Luật. Có lẽ, với bất kỳ người làm ba mẹ nào, việc nhìn thấy con trưởng thành, tự tin thể hiện bản thân và được sống với đam mê đều là niềm hạnh phúc khó diễn tả.

Dưới bài đăng, diễn viên Thu Trang cũng để lại bình luận hài hước: “Rồi anh run vì thấy con hát hay run vì không hiểu tiếng Anh dạy?”. Màn tương tác của hai vợ chồng khiến câu chuyện thêm phần gần gũi, vui vẻ.

Màn đối đáp hài hước giữa Thu Trang và Tiến Luật.

Không chỉ chia sẻ niềm tự hào, Tiến Luật còn dành lời động viên con trai tiếp tục theo đuổi đam mê. Anh viết: “Trộm vía hát bắt tai, thần thái ổn định, mới 14 tuổi mà như vậy là tốt rồi. Cứ hát đi con. Thích gì thì cứ mạnh dạn thử, có vấp thì đứng dậy làm tiếp nha!”.

Nam diễn viên cũng nhắn nhủ con rằng khi cần gì thì hãy tìm đến ba, còn nếu cần tiền thì có thể kiếm mẹ. Lời nhắn vừa hài hước vừa ấm áp cho thấy sự ủng hộ của Tiến Luật dành cho con trai. Thay vì đặt nặng thành tích hay yêu cầu con phải thành công ngay từ đầu, anh khuyến khích con mạnh dạn thử sức, trải nghiệm và không ngại vấp ngã.