Hoàng Bách sinh năm 1980, quê Nam Định. Anh được khán giả biết đến từ những năm 2000 với vai trò thành viên nhóm nhạc AC&M - một trong những nhóm nhạc nam nổi bật của Vpop thời điểm đó. Sở hữu ngoại hình điển trai, giọng hát ấm áp cùng khả năng sáng tác, Hoàng Bách từng ghi dấu ấn qua loạt ca khúc như Chuyện Chàng Cô Đơn, Vệt Nắng Cuối Trời...

Hoàng Bách được khán giả biết đến từ những năm 2000. Ảnh: NVCC

Hoàng Bách có cuộc hôn nhân gần 20 năm với bà xã Đoàn Thanh Thảo. Cựu người mẫu quê Đồng Tháp từng hoạt động trong nhóm Hoa Học Đường trước khi rời showbiz, chuyển hướng kinh doanh và tập trung chăm lo tổ ấm. Cặp đôi kết hôn năm 2006, sau khoảng ba năm hẹn hò. Hiện tại, gia đình có ba người con gồm Hoàng Minh, Minh Hà và Hoàng Lâm.

Hoàng Bách và bà xã Thanh Thảo. Ảnh: FBNV

Vợ của nam ca sĩ thường được mọi người gọi là “tiểu thư miền Tây” bởi cô sinh ra trong gia đình có nền tảng tài chính vững vàng. Dẫu vậy, những tin đồn xoay quanh việc Đoàn Thanh Thảo là ái nữ của một đại gia danh tiếng từng được chính Hoàng Bách phản hồi đầy dí dỏm. Anh chia sẻ rằng ngay cả bản thân cũng không biết nguồn cơn của các lời đồn này từ đâu ra, thậm chí thỉnh thoảng còn nói vui rằng mình muốn “sắm máy dò vàng để kiểm chứng sự thật”.

Hoàng Bách và bà xã được biết đến với những cơ ngơi đáng chú ý tại TP.HCM. Trước đây, gia đình nam ca sĩ từng sinh sống trong căn penthouse rộng khoảng 300m² tại khu Phú Mỹ Hưng. Đến giữa năm 2026, sau gần hai năm xây dựng và hoàn thiện, vợ chồng anh quyết định chuyển về một căn biệt thự rộng 500m² ở khu Nam Sài Gòn.

Sân trước căn biệt thự rộng 500m² của nam ca sĩ. Ảnh chụp màn hình

Phòng ăn tràn ngập ánh sáng, nhìn ra khoảng sân vườn xanh mướt. Ảnh chụp màn hình

Căn bếp với nội thất hiện đại. Ảnh: FBNV

Ngôi biệt thự mang đậm hơi thở kiến trúc farmhouse, mở ra không gian sống chan hòa cùng thiên nhiên. Cơ ngơi có hai tầng, bao gồm sáu phòng ngủ và bố trí một phòng chơi nhạc tách biệt dành riêng cho nam ca sĩ. Khuôn viên bên ngoài sở hữu khoảng sân vườn thoáng đãng, rợp bóng cây xanh đi kèm hồ bơi riêng, phục vụ trọn vẹn nhu cầu sinh hoạt lẫn nghỉ ngơi của đại gia đình ba thế hệ.

Không chỉ xây dựng tổ ấm sung túc, Hoàng Bách còn có sở thích đặc biệt khi đưa các thành viên gia đình tham gia vào những hoạt động âm nhạc. Mới đây nhất, nam ca sĩ đã rủ cả nhà cùng góp giọng trong MV Chung Mái Nhà Việt Nam, chính thức ra mắt tối 24/11 trên các nền tảng, nhân Ngày Văn hóa Việt Nam đầu tiên được tổ chức trên cả nước.

Đặc biệt, mẹ ruột Hoàng Bách - bà Thục An, năm nay 85 tuổi cũng tiếp tục đồng hành, góp giọng bè cùng con trai và các cháu nội. Sự hiện diện của nhiều thế hệ trong cùng một sản phẩm khiến Chung Mái Nhà Việt Nam trở thành một kỷ niệm đáng nhớ đối với gia đình nam ca sĩ. Đây cũng là dịp để các con trực tiếp tìm hiểu, tiếp nối những giá trị văn hóa Việt Nam thông qua âm nhạc của bố.

Gia đình 3 thế hệ của Hoàng Bách tham gia trong MV.