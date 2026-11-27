Liên hoan do Quỹ Giao lưu quốc tế Nhật Bản tại Việt Nam tổ chức, diễn ra tại Hà Nội, Hải Phòng, TP.HCM và Đà Nẵng từ tháng 12/2026 đến tháng 1/2027.

Liên hoan phim nhằm giới thiệu sự đa dạng của điện ảnh Nhật Bản, đồng thời đưa khán giả đến gần hơn với đời sống, văn hóa và xã hội của đất nước mặt trời mọc qua các tác phẩm điện ảnh. Các phim được tuyển chọn từ nhiều thế hệ nhà làm phim, có phụ đề tiếng Việt và tiếng Anh.

Mở màn chương trình là “Những cô gái Hula” (Hula Girls) của đạo diễn Lee Sang-il. Tác phẩm được trình chiếu phiên bản phục chế 4K nhân dịp kỷ niệm 20 năm ra mắt. Phim kể về nghị lực, tinh thần cộng đồng và niềm hy vọng của người dân một thị trấn khai khoáng ở Fukushima trong giai đoạn chuyển đổi kinh tế. Cùng đạo diễn, khán giả còn có dịp thưởng thức “Quốc bảo” (Kokuho), tác phẩm mới của Lee Sang-il.

Liên hoan phim Nhật Bản 2026 diễn ra tại Hà Nội, Hải Phòng, TP.HCM và Đà Nẵng từ tháng 12/2026 đến tháng 1/2027. Ảnh: BTC

Danh sách phim năm nay còn có “Thị trấn ống khói: Tháp đồng hồ ước hẹn” (Chimney Town: Frozen in Time), phim hoạt hình mới của STUDIO4°C; “Quân cờ cuối cùng” (The Final Piece), chuyển thể từ tiểu thuyết của Yuzuki Yuko, kết hợp yếu tố trinh thám với thế giới cờ Shogi và phim “Thu nhỏ anh trai” (Bring Him Down to a Portable Size), từng được lựa chọn trình chiếu tại Liên hoan phim quốc tế Busan và Liên hoan phim quốc tế Tokyo.

Một số tác phẩm khai thác văn hóa và đời sống tại các địa phương Nhật Bản như “Phong vị chân tâm” (Purehearted), phim đầu tay của đạo diễn Haga Kaoru, đưa khán giả đến với Okinawa qua câu chuyện gìn giữ bản sắc địa phương. “Bức thư tình cuối cùng” (One Last Love Letter) và “Tokyo Taxi” (Chuyến xe tìm về ký ức) khai thác những chủ đề về ký ức, thời gian và sự kết nối giữa con người.

Bên cạnh đó, chương trình còn có các phim “Tôi có thể nhìn thấy chúng” (The Girl Who Sees), kết hợp yếu tố siêu nhiên và hài hước theo phong cách manga, cùng “Sát thủ về vườn” (Sakamoto Days), chuyển thể từ bộ manga nổi tiếng cùng tên, mang màu sắc hành động - hài.

Liên hoan phim được tổ chức tại 4 thành phố theo lịch trình cụ thể:

- Hà Nội: Từ ngày 11–26/12/2026 tại Trung tâm Chiếu phim Quốc gia (mở bán vé từ ngày 4/12).

- Hải Phòng: Từ ngày 25–27/12/2026 tại rạp Galaxy Hải Phòng (mở bán vé từ ngày 18/12).

- TPHCM: Từ ngày 8–23/1/2027 tại rạp Galaxy Nguyễn Du (mở bán vé từ ngày 1/1/2027).

- Đà Nẵng: Từ ngày 22–24/1/2027 tại rạp Galaxy Thanh Khê – AEON Đà Nẵng (mở bán vé từ ngày 15/1/2027).

Các suất chiếu khai mạc tại mỗi điểm chiếu đều bắt đầu lúc 19h30. Vé đồng giá 50.000 đồng/suất, được bán trực tiếp tại quầy và qua các nền tảng trực tuyến của hệ thống rạp.