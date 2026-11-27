G-Dragon công khai hình ảnh chụp nghiêng với mái tóc dài được búi gọn và cài một chiếc trâm đỏ. Những bức ảnh được đăng tải trước một ngày diễn ra concert của BIGBANG tại Osaka (Nhật Bản) khiến người hâm mộ bày tỏ mong muốn được nhìn thấy nam ca sĩ xuất hiện với kiểu tóc này trên sân khấu.

Cụ thể, mới đây, G-Dragon đăng tải loạt ảnh lên Instagram cá nhân. Bức ảnh đầu tiên ghi lại khoảnh khắc anh chụp cùng Taeyang và Daesung. Sau đó, nam ca sĩ xuất hiện với áo khoác kẻ sọc, đeo tai nghe và để lộ góc nghiêng.

G-Dragon chia sẻ ảnh chụp cùng Daesung và Taeyang.

Đáng chú ý, chiếc trâm đỏ được nhìn thấy rõ nhất trong bức ảnh thứ tư. G-Dragon đẩy kính râm lên đầu và hơi cúi mặt. Mái tóc đen được cuộn tròn phía sau, xen lẫn những lọn tóc đỏ nổi bật. Phần đầu của chiếc trâm đỏ nhô lên trên búi tóc, tạo điểm nhấn cho diện mạo của nam ca sĩ.

Hình ảnh này nhanh chóng thu hút sự chú ý. Nhiều người hâm mộ để lại bình luận hài hước như: "Có nên mua một chiếc trâm không nhỉ?", "Anh ấy còn buộc tóc đẹp hơn cả tôi"...

G-Dragon gây chú ý với hình ảnh tóc dài và cài trâm.

Trong những bức ảnh khác, G-Dragon lại xuất hiện với mái tóc dài buông xõa. Nam ca sĩ để tóc đen thẳng, ôm lấy hai bên gương mặt và nhìn chăm chú vào ống kính. Ở một khoảnh khắc khác, anh nghiêng đầu, chu môi tạo dáng tinh nghịch.

Diện mạo khác lạ của G-Dragon.

Trước đó, G-Dragon cùng Taeyang và Daesung tham dự lễ trao giải MAMA 2026 tổ chức tại Kyocera Dome Osaka, Nhật Bản. Tại đây, bộ ba trình diễn ca khúc mới mang tên GiiiRIP. Từ ngày 27 đến 29/11, BIGBANG tiếp tục tổ chức các đêm diễn trong khuôn khổ world tour kỷ niệm 20 năm debut mang tên XX : COSMOS tại chính địa điểm này.

Sự xuất hiện với mái tóc dài cùng chiếc trâm đỏ của G-Dragon vì thế càng khiến người hâm mộ tò mò về tạo hình của nam ca sĩ trong những đêm diễn sắp tới. Ở tuổi 38, trưởng nhóm BIGBANG vẫn cho thấy sức hút riêng thông qua phong cách thời trang và những lựa chọn diện mạo khác biệt.