Mạc Anh Thư vừa chia sẻ ảnh chụp màn hình cuộc trò chuyện kèm giao dịch chuyển khoản từ Huy Khánh trên trang cá nhân. Bài đăng đính kèm dòng trạng thái: "2 mẹ con ngày nào cũng gửi tín hiệu cho ba giàu thật giàu để tạo điều kiện cho mẹ con Cát được sống trong nhung lụa".

Trong đoạn hội thoại, nam diễn viên để lại lời nhắn ngắn gọn: "Gửi em tiền hôm hai mẹ con đi chơi". Đáp lại sự chu đáo này, Mạc Anh Thư cũng vui vẻ phản hồi: "Đội ơn nhà tài trợ". Chính sự tương tác tự nhiên và thoải mái giữa cả hai đã nhận về nhiều lời khen ngợi từ khán giả.

Tin nhắn với chồng cũ được Mạc Anh Thư đăng tải. Ảnh chụp màn hình

Huy Khánh và Mạc Anh Thư xác nhận ly hôn vào tháng 3/2025, thực tế cả hai đã hoàn tất thủ tục từ cuối năm 2023. Cặp đôi khép lại hành trình 12 năm gắn bó do khác biệt quan điểm sống. Mạc Anh Thư từng khẳng định cuộc chia tay diễn ra trong hòa bình, không liên quan đến người thứ ba. Dù không còn là vợ chồng, cả hai vẫn giữ liên lạc và cùng quan tâm đến con gái chung.

Huy Khánh và Mạc Anh Thư xác nhận ly hôn vào tháng 3/2025, thực tế cả hai đã hoàn tất thủ tục từ cuối năm 2023. Ảnh: FBNV

Hậu chia tay, vào đầu năm 2024, Mạc Anh Thư đã đưa con gái Cát Cát (tên thật là Trần Khánh Ngọc Uyên) sang Phần Lan để sinh sống và học tập, trong khi Huy Khánh tiếp tục ở lại Việt Nam theo đuổi hoạt động nghệ thuật. Khoảng cách địa lý không làm gián đoạn sự kết nối khi cả hai vẫn cùng nhau chăm lo cho con.

Sau hơn hai năm sinh sống tại Phần Lan, Mạc Anh Thư dần ổn định cuộc sống, vừa chăm sóc con gái vừa duy trì công việc kinh doanh online. Tháng 6/2026, cựu người mẫu chia sẻ tin vui khi hoàn thành chương trình cử nhân ngành Quản trị kinh doanh sau 2,5 năm học tập.

Dẫu vậy, quá trình bắt đầu cuộc sống mới tại xứ người không hề dễ dàng. Mạc Anh Thư từng thẳng thắn chia sẻ rằng có những thời điểm cô cảm thấy hối hận vì quyết định sang Phần Lan, tuy nhiên cô vẫn lựa chọn nỗ lực bước tiếp và coi những thử thách đã qua là động lực giúp bản thân hoàn thiện hơn.

Gần 3 năm sau khi kết thúc hôn nhân, Huy Khánh và Mạc Anh Thư vẫn duy trì cách ứng xử tôn trọng, văn minh. Dù mỗi người đã có cuộc sống riêng, sự đồng hành trong việc chăm sóc con gái tiếp tục là điểm kết nối giữa cả hai.

Dù đã đường ai nấy đi, cả hai vẫn giữ mối quan hệ văn minh, cùng chăm sóc con gái. Ảnh: FBNV↵