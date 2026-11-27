Mới đây, trong một cuộc phỏng vấn, Tiến Luật có những chia sẻ đáng chú ý về nguyên tắc trong cuộc hôn nhân với Thu Trang. Nam diễn viên cho biết anh có thể chiều vợ gần như mọi thứ, từ tiền bạc, nhà cửa đến xe cộ, nhưng có hai điều Thu Trang không được phép can thiệp là gia đình và công việc của anh.

Tiến Luật thẳng thắn bày tỏ: "Anh có thể chiều Trang hết tất cả mọi thứ, Trang có thể giữ tiền, giữ nhà, giữ xe, giữ tất cả mọi thứ nhưng có 2 thứ Trang không được quyền đụng dô đó là gia đình của anh và công việc của anh". Nam diễn viên cũng khẳng định gia đình luôn là điều anh đặt lên hàng đầu và không chấp nhận việc có người lớn tiếng với những thành viên trong nhà mình.

Tiến Luật và Thu Trang có hơn 16 năm gắn bó, đồng hành cùng nhau trong cuộc sống và sự nghiệp. Ảnh: FBNV

Đáng chú ý, Tiến Luật tiết lộ bản thân từng có mâu thuẫn với mẹ vợ ngay từ ngày đầu tiên về sống chung cùng gia đình Thu Trang. Anh thừa nhận khi ấy mình khá bướng bỉnh, không phải vì mẹ vợ có vấn đề mà xuất phát từ áp lực cá nhân. Thời điểm đó, công việc của nam diễn viên không ổn định, thậm chí có lúc không có việc làm, khiến anh rơi vào trạng thái căng thẳng.

Tiến Luật kể rằng chỉ cần mẹ vợ hỏi về thu nhập trong tháng, anh đã dễ dàng phản ứng gay gắt. Nam diễn viên nhớ lại: "Chỉ cần hỏi tới cái việc ủa tháng này đi làm nhiêu lương vậy là tự nhiên bật lên, là mình bật lại". Qua lời chia sẻ, anh cũng không né tránh việc nhìn nhận sự nóng nảy, bướng bỉnh của bản thân trong giai đoạn khó khăn ấy.

Câu chuyện nhanh chóng thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng và tạo ra nhiều luồng ý kiến. Một số khán giả cho rằng Tiến Luật có nguyên tắc khá cứng rắn khi đặt gia đình và công việc ở vị trí không thể thương lượng. Nhiều người cũng chú ý đến chi tiết nam diễn viên từng lớn tiếng với mẹ vợ, từ đó bàn luận về cách ứng xử giữa các thành viên trong gia đình hai bên. Một bình luận hài hước còn nhận xét: "Biết ai là nóc nhà liền".

Thu Trang và Tiến Luật thường xuyên thể hiện tình cảm ngọt ngào, sự yêu thương và ủng hộ dành cho đối phương.

Ở chiều ngược lại, không ít người bênh vực Tiến Luật, cho rằng anh là người thẳng thắn, rõ ràng trong quan điểm và dám kể lại cả những chuyện chưa đẹp của bản thân. Việc nam diễn viên thừa nhận từng nóng nảy vì áp lực công việc cũng giúp khán giả hiểu hơn về hoàn cảnh lúc bấy giờ, thay vì chỉ nhìn vào một chi tiết riêng lẻ.

Sau hơn 16 năm gắn bó, Tiến Luật và Thu Trang vẫn được nhiều khán giả yêu mến bởi tình cảm bền chặt. Nam diễn viên thường xuyên thể hiện sự yêu chiều, quan tâm và ủng hộ bà xã. Cặp đôi cũng hiếm khi để lộ những bất đồng trong cuộc sống hôn nhân. Do vậy, chia sẻ lần này vừa khiến công chúng bất ngờ, vừa giúp khán giả hiểu thêm về những nguyên tắc mà cả hai duy trì trong mối quan hệ.