Jinwoo và Hattie thông báo ly hôn sau 4 năm chung sống. Cặp đôi thống nhất để chồng quản lý YouTube, TikTok, còn vợ phụ trách Instagram.

Ngày 25/11, Jinwoo (người Hàn Quốc) và Hattie (người Anh), cặp YouTuber sở hữu hơn 10 triệu người đăng ký, thông báo ly hôn sau 4 năm chung sống. Cả hai cho biết đây là quyết định khó khăn sau nhiều lần trao đổi, đồng thời mong người hâm mộ tôn trọng cuộc sống riêng tư và không suy đoán về nguyên nhân chia tay.

Dù không còn là vợ chồng, hai người khẳng định vẫn xem nhau là gia đình và chúc đối phương có cuộc sống hạnh phúc trong thời gian tới.

Chồng giữ YouTube, vợ quản lý Instagram

Sau thông báo ly hôn, Jinwoo và Hattie cũng công bố thỏa thuận về việc quản lý các tài khoản mạng xã hội từng cùng xây dựng. Theo đó, Jinwoo tiếp tục điều hành kênh YouTube và TikTok hiện tại, còn Hattie phụ trách tài khoản Instagram chung. Cô cũng sẽ chia sẻ cuộc sống trên kênh YouTube cá nhân.

Với những video có sự xuất hiện của cả hai, họ sẽ cùng trao đổi trước khi quyết định cách xử lý. Một số nội dung cũ có thể được chuyển sang chế độ riêng tư. Nếu thay đổi tên kênh hoặc phương thức hoạt động, mỗi người sẽ thông báo trên tài khoản của mình.

Đến ngày 26/11, kênh YouTube chung vẫn giữ tên Jinwoo và Hattie. Danh sách video ngắn vẫn có những nội dung ghi lại cuộc sống của hai người, như thử thách đoán sở thích của vợ hay phản ứng của Hattie khi biết chồng tham gia một bộ phim truyền hình.

Cặp YouTuber Hàn Quốc - Anh từng chia sẻ nhiều khoảnh khắc đời thường trên kênh có hơn 10 triệu người đăng ký.

Đây không phải trường hợp đầu tiên một cặp YouTuber phải sắp xếp lại hoạt động của kênh sau khi ly hôn. Trước đó, Kkoonman (Hàn Quốc) và Alenko (Czech) cũng chia tay vào năm 2024. Kênh chung của họ sau đó đổi tên thành Jinyong-woon và do Kkoonman tiếp tục điều hành, trong khi Alenko phát triển kênh riêng.

Một trường hợp khác là Jinkoon Family, kênh ghi lại cuộc sống của cặp đôi Hàn Quốc - Nhật Bản. Sau khi ly hôn với vợ tên Kotomi vào năm 2024, Jinkoon cho biết hai người thống nhất để anh tiếp quản kênh. Hiện tài khoản vẫn giữ tên cũ và có khoảng 240.000 người đăng ký.

Bên cạnh cách phân chia tài khoản, thu nhập của Jinwoo và Hattie cũng được chú ý. Trước đó, từng xuất hiện thông tin cặp đôi kiếm được 6,3 tỷ won (hơn 121 tỷ đồng) từ hoạt động sáng tạo nội dung. Tuy nhiên, Jinwoo đã bác bỏ con số này khi tham gia chương trình Same Bed, Different Dreams 2 của đài SBS.

Nam YouTuber cho biết cả hai tập trung nhiều vào video ngắn, trong khi nguồn thu từ định dạng này chỉ bằng khoảng 1% so với video dài. Anh mô tả thu nhập giữa các tháng có sự chênh lệch lớn.

"Có tháng thu nhập đủ mua một chiếc ôtô trong nước, nhưng cũng có tháng chỉ đủ tiền mua hai con gà rán", anh nói.

Ngoài YouTube, cả hai còn theo đuổi những mục tiêu riêng. Jinwoo muốn thử sức với diễn xuất, trong khi Hattie tiếp tục hoạt động trên mạng xã hội. Cô từng chia sẻ đã diễn xuất từ năm 7 tuổi và mơ ước được tham gia một đoàn kịch chuyên biểu diễn các tác phẩm của nhà văn William Shakespeare.

Sau thông báo ly hôn, khối tài sản mà hai người cùng gây dựng cũng trở thành chủ đề được chú ý. Tuy nhiên, đến nay, họ chưa chia sẻ thêm thông tin về việc phân chia tài sản hay những thỏa thuận sau khi chia tay.

Hôn nhân từng có nhiều khác biệt, biến cố

Dù Jinwoo và Hattie không tiết lộ nguyên nhân ly hôn, một số câu chuyện trong cuộc sống hôn nhân của họ được người theo dõi nhắc lại. Đáng chú ý là mâu thuẫn giữa Hattie và mẹ chồng liên quan đến cuốn nhật ký cá nhân.

Sự việc từng được cả hai chia sẻ khi tham gia chương trình Same Bed, Different Dreams 2 năm 2024. Hattie kể rằng trong những năm đầu hôn nhân, mẹ của Jinwoo đến nhà hai người vì nơi làm việc của bà ở gần đó.

Trong lúc tìm một chiếc kẹp tóc, mẹ chồng đã di chuyển cuốn nhật ký của Hattie sang vị trí khác. Hành động này khiến cô không hài lòng vì xem đó là sự xâm phạm không gian riêng tư. Theo Jinwoo, vợ anh nhạy cảm với cuốn sổ bởi đây là nơi cô ghi lại suy nghĩ, cảm xúc để đối diện với những tổn thương trong quá khứ.

Trong khi đó, mẹ chồng không hiểu phản ứng của con dâu vì bà chỉ di chuyển cuốn sổ để tìm kẹp tóc, chứ không đọc nội dung bên trong.

Jinwoo cho biết sự việc trở nên căng thẳng hơn do cách anh xử lý. Khi nói chuyện riêng với mẹ và vợ, anh đều đồng tình với quan điểm của từng người.

Jinwoo và Hattie từng kể về những khác biệt trong cuộc sống hôn nhân

Hattie sau đó thừa nhận mâu thuẫn xuất phát từ việc hai bên chưa hiểu rõ ranh giới riêng tư và khác biệt văn hóa. Sự việc được giải quyết khi cô trực tiếp bày tỏ cảm xúc với mẹ chồng.

Sau thông báo ly hôn, một số người dùng mạng xã hội cho rằng những khác biệt văn hóa có thể ảnh hưởng đến cuộc hôn nhân. Tuy nhiên, đây chỉ là suy đoán của cộng đồng mạng. Cặp đôi chưa xác nhận mâu thuẫn với mẹ chồng hay bất kỳ vấn đề nào khác là nguyên nhân dẫn đến quyết định chia tay.

Trước đó, Jinwoo và Hattie cũng từng chia sẻ về thói quen sinh hoạt khác biệt. Jinwoo thường bắt đầu ngày mới bằng việc phát trực tiếp để trò chuyện với người theo dõi, trong khi Hattie có thói quen nghỉ ngơi lâu hơn.

Nam YouTuber từng giải thích: "Tôi luôn ở trong trạng thái làm việc suốt cả ngày, còn Hattie cần tách biệt thời gian làm việc và nghỉ ngơi".

Bên cạnh những khác biệt trong đời sống, cặp đôi còn trải qua biến cố mất con. Đầu năm 2024, Hattie bị sảy thai khi mang thai được vài tuần. Jinwoo và Hattie sau đó đăng tải video có tiêu đề We Lost Our Baby (Tạm dịch: Chúng tôi đã mất con) để chia sẻ sự việc với người hâm mộ.

Hai người cho biết từng quay video và dự định công bố vì trước đó đã hé lộ tin vui. Tuy nhiên, sau biến cố, họ quyết định tạm dừng việc chia sẻ nội dung này. Video mang màu sắc xúc động, khác với những nội dung vui vẻ thường thấy trên kênh.

Hiện Jinwoo và Hattie chưa chia sẻ thêm về cuộc sống riêng cũng như kế hoạch tài chính sau ly hôn. Trước mắt, cả hai tiếp tục hoạt động trên những nền tảng đã thống nhất phân chia.

Hoàng Hoàng