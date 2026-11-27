Mới đây, diễn viên Ngân Khánh thu hút sự chú ý khi đăng tải bài viết dài trên trang Facebook cá nhân, chia sẻ về những phản hồi của khán giả dành cho loạt video ghi lại cuộc sống tại Mỹ. Đáng chú ý, nữ diễn viên trực tiếp giải thích về tâm trạng hiện tại sau khi một số người hâm mộ bày tỏ sự lo lắng trước những câu chuyện buồn cô kể.

Ngân Khánh cho biết bản thân đã đọc tất cả bình luận của khán giả và xúc động trước tình cảm nhận được. Dù nhiều người chưa từng gặp cô ngoài đời, những lời động viên chân thành vẫn khiến nữ diễn viên cảm thấy được thấu hiểu và kết nối.

Ngân Khánh xúc động trước tình cảm của khán giả dành cho những video ghi lại cuộc sống tại Mỹ.

Đặc biệt, Ngân Khánh lên tiếng làm rõ những suy đoán về tâm trạng của mình. Nữ diễn viên khẳng định cô đang sống bình yên, còn những câu chuyện buồn xuất hiện trong các video chỉ là ký ức được chia sẻ lại.

"Có nhiều bạn lo vì thấy video buồn. Khánh muốn nói với mọi người là Khánh đang rất bình yên. Những chuyện buồn đã là một chương đã qua, và Khánh kể lại để mình nhẹ lòng hơn, chứ không phải vì mình còn buồn đâu nha", Ngân Khánh viết.

Lời chia sẻ của Ngân Khánh phần nào giúp người hâm mộ hiểu rõ hơn về hành trình tìm lại sự cân bằng sau nhiều năm nữ diễn viên gần như biến mất khỏi làng giải trí Việt.

Dù đã rời xa màn ảnh nhiều năm, Ngân Khánh vẫn dành tình cảm đặc biệt cho nghệ thuật.

Không chỉ nói về cuộc sống hiện tại, Ngân Khánh còn dành lời cảm ơn đặc biệt đến những khán giả vẫn nhớ các nhân vật Tường Vi, Hoài Thư cùng nhiều vai diễn từng gắn liền với tên tuổi cô.

"Nghệ thuật vẫn luôn là một phần linh hồn luôn sống mạnh mẽ trong Khánh", nữ diễn viên bộc bạch. Phát ngôn này nhanh chóng gây chú ý bởi dù đã rời xa phim trường nhiều năm, Ngân Khánh vẫn dành tình cảm sâu sắc cho công việc diễn xuất.

Sinh năm 1985, Ngân Khánh từng là một trong những gương mặt nổi bật của màn ảnh Việt những năm 2000. Năm 2007, cô được đông đảo khán giả biết đến qua bộ phim truyền hình Gọi Giấc Mơ Về, đóng cùng Minh Hằng và Huỳnh Đông.

Ngân Khánh từng là một trong những gương mặt nổi bật của màn ảnh Việt những năm 2000.

Sở hữu gương mặt trong trẻo cùng khả năng diễn xuất giàu cảm xúc, Ngân Khánh tiếp tục ghi dấu qua Tường Vi Cánh Mỏng, Mây Trắng Ngang Trời, Cô Dâu Đại Chiến và Ma Dai. Những vai diễn giúp cô trở thành gương mặt quen thuộc với nhiều thế hệ khán giả truyền hình.

Tuy nhiên, giữa thời điểm sự nghiệp đang được chú ý, Ngân Khánh bất ngờ kết hôn với doanh nhân Đỗ Thiếu Quân vào năm 2015, sau đó sang Singapore du học ngành sản xuất phim. Kể từ đó, nữ diễn viên không còn duy trì tần suất xuất hiện dày đặc trên màn ảnh.

Sau bộ phim Quý Cô Thừa Kế năm 2018, Ngân Khánh gần như vắng bóng điện ảnh. Năm 2023, cô chuyển sang Mỹ với dự định kinh doanh nhà hàng, sau đó tiếp tục thử sức trong lĩnh vực chăm sóc sắc đẹp nhưng cuối cùng lựa chọn dừng lại để tìm kiếm hướng đi phù hợp hơn.

Sau 29 lần chuyển nhà, Ngân Khánh tìm được nơi muốn gắn bó lâu dài tại bang Minnesota, Mỹ.

Ở tuổi 41, Ngân Khánh đang sinh sống tại bang Minnesota, Mỹ. Sau 29 lần chuyển nhà, nữ diễn viên tìm được cảm giác muốn gắn bó lâu dài trong căn nhà gỗ xây dựng từ năm 1948.

Thay vì những ngày tất bật với phim trường, Ngân Khánh hiện dành thời gian chăm sóc nhà cửa, tập yoga, nấu ăn và học làm đồ gỗ. Cuộc sống giản dị này trở thành nội dung chính trong chuỗi vlog Finding Home mà cô thực hiện để kết nối trở lại với khán giả.

Đáng chú ý, Ngân Khánh từng thừa nhận bản thân bất ngờ khi những video đời thường nhận được nhiều sự quan tâm. Không ít người để lại bình luận hỏi thăm, đồng thời bày tỏ mong muốn được nhìn thấy nữ diễn viên tái xuất trên màn ảnh.

Dù chưa công bố kế hoạch đóng phim mới, Ngân Khánh từng khẳng định không ngần ngại trở lại nếu có cơ duyên gặp được dự án phù hợp.

Khép lại bài đăng mới nhất, Ngân Khánh gửi lời cảm ơn những người vẫn đồng hành với cô trong chương mới của cuộc đời. Với nữ diễn viên, điều đáng quý sau nhiều lần bắt đầu lại là được sống bình yên và giữ trọn bản sắc của chính mình.

Ở tuổi 41, Ngân Khánh tận hưởng cuộc sống bình yên nhưng vẫn để ngỏ khả năng trở lại màn ảnh.

Sau ánh hào quang từng có, Ngân Khánh giờ đây không còn đặt nặng việc phải xuất hiện trước công chúng. Tuy nhiên, tình cảm khán giả dành cho những vai diễn năm xưa cho thấy dấu ấn của cô trên màn ảnh Việt vẫn chưa hề phai nhạt.