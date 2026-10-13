Mỹ nhân từng đăng quang Hoa khôi Tây Đô, tuổi 42 được chồng đạo diễn trăm tỷ yêu chiều, nhan sắc gây thương nhớ

Hoa khôi Tây Đô tuổi 42 vẫn trẻ đẹp, chỉ mong “già đi trong thanh lịch”

Mới đây, Đinh Ngọc Diệp đăng tải bộ ảnh mừng sinh nhật tuổi 42 trên trang cá nhân. Nữ diễn viên diện váy hồng cúp ngực, điểm xuyết những chi tiết bèo nhún nữ tính, khoe vẻ ngoài rạng rỡ.

Trong bài viết đón tuổi mới, người đẹp sinh năm 1984 ví cuộc đời mình như một bức tranh nhiều màu sắc, có niềm vui, những lần vấp ngã và cả những khoảng thời gian hoang mang. Cô cho rằng mỗi trải nghiệm đều góp phần tạo nên con người hiện tại.

Ở tuổi 42, Đinh Ngọc Diệp không né tránh những thay đổi của ngoại hình theo thời gian. Nữ diễn viên thừa nhận tuổi tác đã để lại dấu vết, nhưng không đặt mục tiêu níu giữ thanh xuân bằng mọi giá. Cô bày tỏ: “Diệp chỉ luôn muốn 'già đi trong thanh lịch'”.

Với bà xã Victor Vũ, điều quan trọng không chỉ là vẻ ngoài trẻ trung mà còn là tinh thần ham học hỏi, sẵn sàng trải nghiệm những điều mới và biết trân trọng cuộc sống.

Khép lại bài đăng, Đinh Ngọc Diệp hài hước viết: “Sinh thần 42. Tâm hồn 24. Còn lại cứ để cuộc đời tự phối màu cho mình nhé!”.

Trước khi trở thành diễn viên nổi tiếng, Đinh Ngọc Diệp từng có thành tích học tập đáng chú ý. Năm 2002, cô đỗ thủ khoa đầu vào khối D khoa Báo chí, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia TP.HCM.

Năm 2004, cô giành danh hiệu Hoa khôi Tây Đô, sau đó tiếp tục hoạt động trong lĩnh vực người mẫu, dẫn chương trình và diễn xuất. Người đẹp ghi dấu ấn qua nhiều bộ phim như Chuyện tình xa xứ, Cô dâu đại chiến, Scandal: Hào quang trở lại và Người bất tử.

Hôn nhân 10 năm với đạo diễn Victor Vũ, cùng chồng sản xuất phim trăm tỷ

Đinh Ngọc Diệp kết hôn với đạo diễn Victor Vũ vào tháng 3/2016. Sau 10 năm chung sống, cặp đôi có hai con trai và thường xuyên đồng hành trong công việc.

Trong bài đăng sinh nhật, nữ diễn viên gửi lời cảm ơn chồng vì đã chấp nhận tính cách yêu thích màu sắc của mình. Cô dí dỏm chia sẻ: “Cảm ơn chồng tuy chỉ mặc đen nhưng lại cưới cô vợ sặc sỡ”.

Dù hiện có cuộc sống gia đình gắn bó, Đinh Ngọc Diệp từng thẳng thắn chia sẻ rằng hôn nhân không phải lúc nào cũng êm đềm. Theo nữ diễn viên, khoảng 5-6 năm sau ngày cưới là giai đoạn nhiều thử thách, khi những khác biệt giữa hai người bộc lộ rõ rệt.

Cô từng có lúc nghĩ đến chuyện rời đi cùng các con. Tuy nhiên, sau những khó khăn, cả hai đã học cách điều chỉnh bản thân và cùng vun đắp gia đình.

Không chỉ là bạn đời, Đinh Ngọc Diệp còn là cộng sự của Victor Vũ trong nhiều dự án điện ảnh. Từ công việc diễn xuất, cô dần đảm nhận thêm vai trò nhà sản xuất, tham gia quản lý tài chính, truyền thông, quảng bá và phát hành phim.

Năm 2023, cô vừa tham gia diễn xuất vừa đảm nhiệm công việc sản xuất trong Người vợ cuối cùng. Đến Thám tử Kiên: Kỳ án không đầu, Đinh Ngọc Diệp tiếp tục góp mặt trước ống kính và tham gia sản xuất. Bộ phim đạt doanh thu khoảng 249 tỷ đồng, trở thành một trong những dự án nổi bật của vợ chồng cô. Ở dự án Thám tử Kiên: Lời nguyền hoàng kim, dự kiến ra mắt dịp Tết 2027, Đinh Ngọc Diệp tiếp tục giữ vai trò nhà sản xuất.

Sau nhiều năm hoạt động nghệ thuật, Hoa khôi Tây Đô không chỉ được nhắc đến bởi nhan sắc mà còn bởi hành trình chuyển mình từ người mẫu, diễn viên sang công việc sản xuất điện ảnh. Ở tuổi 42, cô vẫn tích cực làm nghề, đồng thời dành thời gian chăm sóc gia đình và hai con trai.

Ảnh: FBNV