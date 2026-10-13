Một phim Việt rời rạp, lỗ nặng

Sáng 13/10, PV Tiền Phong ghi nhận Bóng ma nhà hát không còn suất chiếu trên các hệ thống bán vé lớn trên toàn quốc. Bộ phim có Trâm Anh, Quỳnh Lý, TikToker triệu follow "Chị Phiến"... rời rạp với doanh thu gần như chạm đáy, gia nhập nhóm phim Việt doanh thu thấp nhất năm 2026.

Theo thống kê Box Office Vietnam, trong ngày cuối cùng trình chiếu, phim chỉ bán 24 vé trên bốn suất, bình quân sáu người xem/suất. Doanh thu khoảng 2,4 tỷ đồng khép lại hành trình gần một tháng tại rạp.

Chỉ bán 24 vé trong ngày cuối

Ra mắt ngày 18/9, Bóng ma nhà hát là phim điện ảnh đầu tay của đạo diễn Lê Công Sơn, có Quỳnh Lý, Trâm Anh, Sở Lam, Hoàng Phi, Hứa Minh Đạt, Lâm Vỹ Dạ… Phim kết hợp hài và kinh dị, kể về chuyên viên bất động sản tìm cách khôi phục hoạt động của nhà hát cũ, nơi tồn tại hồn ma của nữ diễn viên.

Ngay buổi công chiếu, đạo diễn Lê Công Sơn tự nhận tác phẩm còn thiếu sót, đồng thời xin lỗi khán giả và nhà đầu tư. Khả năng bán vé cũng sớm bộc lộ hạn chế. Ngày 19/9, phim có 575 suất nhưng chỉ bán 3.674 vé, bình quân hơn 6 vé/suất.

Bóng ma nhà hát có Trâm Anh, Quỳnh Lý, Sở Lam và TikToker "Chị Phiến" không đủ sức kéo khán giả ra rạp.

Dù có chiến lược chiếu trước khoảng một tuần, Bóng ma nhà hát vẫn gặp khó khi Trại buôn người khởi chiếu ngày 25/9. Sự xuất hiện của đối thủ ăn khách làm cuộc cạnh tranh thêm khắc nghiệt.

Ở chiều ngược lại, Trại buôn người vượt 400 tỷ đồng sau 17 ngày công chiếu. Riêng ngày 11/10, phim thu 23,62 tỷ đồng từ 248.484 vé/5.085 suất, chiếm khoảng 76% doanh thu thị trường. Sáng 13/10, tổng doanh thu bộ phim về nạn buôn người đạt 416 tỷ đồng.

Với bình quân 5.000 suất chiếu/ngày, khả năng đến cuối tuần, tác phẩm của Toni Dương Bảo Anh vượt Thỏ ơi (khoảng 449,9 tỷ đồng) của Trấn Thành, lập kỷ lục phim Việt doanh thu cao nhất năm 2026.

Dịp cuối tuần, bộ phim Việt đứng thứ hai là Án mạng xém hoàn hảo thu khoảng 2,84 tỷ đồng từ 31.975 vé/995 suất. Người mẹ khác thu 1,86 tỷ đồng từ 18.621 vé trên 1.033 suất. Con số cho thấy Trại buôn người gần như "độc chiếm phòng vé", số còn lại chen chúc miếng bánh doanh thu.

Hết né lịch lại chen nhau ra rạp

Việc Án mạng karaoke và Chị chị em em 3 chuyển lịch sang ngày 30/10 khiến khoảng trống trước đó rộng hơn, đồng thời tăng áp lực cho mùa Halloween. Theo lịch hiện tại, hai phim sẽ ra mắt cùng Trấn yểm và phim ngoại Clayface. Trước đó một tuần, Mẹ Mìn khởi chiếu ngày 23/10.

Rút kinh nghiệm từ cơn lốc Mưa đỏ, nhiều nhà phát hành chọn lùi lịch để có thể giúp giảm sức ép từ một đối thủ đang ăn khách. Song việc nhiều ê-kíp cùng quay xe, nhảy vào mùa phim cuối tháng 10, họ phải cạnh tranh trực tiếp về suất chiếu, hoạt động quảng bá và sự chú ý của khán giả.

Thêm bốn bộ phim Việt ra rạp dịp cuối tháng 10, nhiều diễn viên, đạo diễn cạnh tranh miếng bánh doanh thu ít ỏi.

Bài học này xuất hiện vào Halloween 2025. Sau các đợt điều chỉnh lịch giữa cơn sốt Mưa đỏ và Tử chiến trên không, ba bộ phim Bịt mắt bắt nai, Phá đám: Sinh nhật mẹ và Cải mả cùng ra mắt ngày 31/10. Điện thoại đen 2 cũng gia nhập cuộc đua, trong khi các phim phát hành trước đó vẫn còn ở rạp.

Kết quả không tương xứng với kỳ vọng. Cải mả thu hơn 19 tỷ đồng, Phá đám: Sinh nhật mẹ khoảng 5,5 tỷ đồng, còn Bịt mắt bắt nai gần 700 triệu đồng. Tránh được đợt cao điểm của phim lớn không đồng nghĩa mỗi tác phẩm sẽ có thêm khán giả khi lịch phát hành mới lại chật chội.

Năm nay, mật độ phim tiếp tục tăng sau Halloween. Ngày 6/11, Bò sữa bay, Chuyến đi nhớ đời và Người được chọn dự kiến ra mắt cùng Godzilla trừ không và Chàng mèo mang mũ. Tiếp đó là Ngày con còn mẹ ngày 11/11 và Trại giam hạnh phúc ngày 20/11.

Tháng 12 có Con mắt thứ ba ngày 4/12, Dune 3 và Avengers: Ngày tận thế khởi chiếu ngày 18/12. Phim Việt Huyết thống chuyển sang ngày 25/12; Người mẹ xấu dự kiến ra mắt ngày 31/12.

Lịch cuối năm sôi động về số lượng, với cả thương hiệu quốc tế lớn. Tuy nhiên, vẫn chưa có tác phẩm nào đủ tạo được thế cạnh tranh ngang với Trại buôn người.