Emoura Phạm được chào đón nồng nhiệt sau thành tích Á hậu 4 Miss Grand International

Sau đêm Chung kết Miss Grand International 2026 tại Bangkok (Thái Lan), Hoa hậu Emoura Phạm nhanh chóng đáp chuyến bay trở về TPHCM, khép lại hành trình chinh phục đấu trường nhan sắc quốc tế với danh hiệu Á hậu 4.

Những lời chúc mừng, cái ôm thân tình cùng những khoảnh khắc giao lưu gần gũi đã tạo nên bầu không khí ấm áp, đánh dấu ngày trở về đầy ý nghĩa của nàng hậu sau hành trình chinh phục đấu trường nhan sắc quốc tế.

Hoa hậu Emoura Phạm trở về Việt Nam sau hành trình tại Miss Grand International 2026.

Trước tình cảm của mọi người, Emoura Phạm không giấu được xúc động: “Hôm nay, đứng trước vòng tay chào đón vô cùng ấm áp của tất cả mọi người, em cảm thấy vô cùng may mắn, hạnh phúc và đong đầy xúc động. Em xin gửi lời cảm ơn chân thành sâu sắc nhất đến toàn thể gia đình, bạn bè và quý vị khán giả đã luôn yêu thương, đồng hành và dành cho em một điểm tựa tinh thần vững chắc.

Dù giọng nói có chút khàn đi sau một hành trình dài dồn hết sức lực, nhưng trái tim em lúc này đang đập những nhịp đập tự hào và biết ơn nhất. Tình yêu thương của mọi người chính là nguồn động lực lớn lao để em tiếp tục cố gắng hơn nữa trong chặng đường sắp tới".

Trước đó, chiều ngày 11/10, Emoura Phạm đáp chuyến bay từ Thái Lan về TPHCM. Ngay từ sớm, đông đảo người hâm mộ đã có mặt tại sân bay để đón cô về nước sau 1 tháng thi quốc tế.

Miss Grand Vietnam 2026 - Emoura Phạm.

Trong thời gian tới, Hoa hậu Emoura Phạm sẽ tham gia chuyến media tour, gặp gỡ truyền thông để chia sẻ những trải nghiệm, dấu ấn đáng nhớ trong hành trình tại Miss Grand International 2026.

Gần một tháng tham gia Miss Grand International 2026, Emoura Phạm ghi dấu ấn bằng sự chuẩn bị chỉn chu và phong độ ổn định qua từng hoạt động.

Từ những lựa chọn trang phục, phong thái trình diễn hay lối ứng xử, đại diện Việt Nam cho thấy sự đầu tư, nghiêm túc khi đại diện nhan sắc Việt Nam trên sân khấu thế giới.

Cô không chỉ mang về niềm tự hào cho quê hương mà còn khẳng định vị thế của nhan sắc Việt trên đấu trường quốc tế.