Hồng Đào đối đầu với NSƯT Hoài Linh

Tháng 11/2026, phòng vé Việt dự kiến đón sự trở lại của hai nghệ sĩ quen thuộc là Hồng Đào và NSƯT Hoài Linh. Nếu Hồng Đào tiếp tục khai thác thế mạnh diễn xuất tâm lý trong Ngày Con Còn Mẹ, Hoài Linh lại thử sức với nhân vật gắn với tín ngưỡng thờ Mẫu trong Người Được Chọn. Hai bộ phim dự kiến khởi chiếu cách nhau vài ngày, tạo nên cuộc cạnh tranh đáng chú ý giữa hai gương mặt giàu kinh nghiệm của điện ảnh Việt.

Theo lịch phát hành được công bố, Người Được Chọn dự kiến ra rạp ngày 6/11, còn Ngày Con Còn Mẹ khởi chiếu ngày 11/11/2026. Khoảng cách năm ngày khiến hai tác phẩm có cơ hội cùng thu hút sự quan tâm của khán giả trong tháng 11.

Hồng Đào trở lại cùng Phương Anh Đào trong Ngày Con Còn Mẹ.

Trong Ngày Con Còn Mẹ, Hồng Đào đảm nhận vai bà Tím, người mẹ có cách yêu thương con cái gây ra nhiều tổn thương trong gia đình. Phim xoay quanh Mây (Phương Anh Đào), cô con gái lớn lên với cảm giác bị mẹ bỏ quên vì bà luôn dành sự ưu tiên cho con trai là Pháo (Huy Anh). Những khác biệt trong cách đối xử khiến mối quan hệ giữa hai mẹ con ngày càng căng thẳng, cho đến khi một biến cố buộc họ nhìn lại tình thân và những điều chưa từng thấu hiểu ở nhau.

Được đạo diễn Vũ Ngọc Đãng thực hiện, bộ phim đánh dấu lần tái hợp của Hồng Đào và Phương Anh Đào sau Mai. Nếu trước đây cả hai vào vai mẹ chồng và nàng dâu hụt, lần này họ trực tiếp hóa thân thành mẹ con ruột, hứa hẹn mang đến những màn đối đầu giàu cảm xúc.

Đáng chú ý, Hồng Đào đang duy trì nhịp hoạt động điện ảnh khá sôi nổi trong những năm gần đây. Nữ nghệ sĩ liên tục góp mặt trong các tác phẩm như Mai, Chị Dâu, Mang Mẹ Đi Bỏ, Cục Vàng Của Ngoại và Lên Hương. Trong đó, Lên Hương vẫn đang chiếu tại rạp, với Hồng Đào vào vai bà Mũi, chủ một trại hòm gặp nhiều khó khăn. Theo số liệu được Phòng Vé Việt cập nhật ngày 12/10, phim đạt khoảng 94,83 tỷ đồng doanh thu. Thành tích này tiếp tục giúp nữ nghệ sĩ duy trì sự hiện diện đáng chú ý tại phòng vé trước khi bước vào dự án mới.

NSƯT Hoài Linh tái xuất màn ảnh rộng với Người Được Chọn.

Trái với nhịp xuất hiện liên tục của Hồng Đào, Hoài Linh từng có thời gian dài hạn chế hoạt động điện ảnh sau những biến cố và tranh cãi năm 2021. Đến năm 2024, anh trở lại với Làm Giàu Với Ma, vào vai ông Đạo, người cha có mối quan hệ nhiều trăn trở với con trai Lanh do Tuấn Trần thủ vai. Bộ phim đạt doanh thu khoảng 128 tỷ đồng, đánh dấu màn tái xuất thành công của nam nghệ sĩ trên màn ảnh rộng.

Năm 2025, Hoài Linh tiếp tục góp mặt trong Làm Giàu Với Ma 2: Cuộc Chiến Hột Xoàn, nối dài thành tích của thương hiệu. Sau đó, anh không xuất hiện dày đặc trong các dự án điện ảnh mà dành thời gian trở lại với hoạt động sân khấu, từ những chương trình biểu diễn nhỏ, hội chợ đến sân khấu kịch.

Với Người Được Chọn, Hoài Linh đảm nhận vai thầy Thạch, nhân vật gắn với nghi lễ hầu đồng và tín ngưỡng thờ Mẫu. Theo giới thiệu từ ê-kíp, đây là nhân vật có nội tâm phức tạp, trải qua nhiều biến cố. Dự án vì thế mở ra cơ hội để nam nghệ sĩ thể hiện màu sắc diễn xuất khác với hình ảnh hài hước vốn quen thuộc với khán giả.

Sự trở lại của Hoài Linh diễn ra trong thời điểm Hồng Đào vẫn liên tục có phim mới. Một người đang duy trì sức nóng qua những dự án nối tiếp, người còn lại lựa chọn xuất hiện có chọn lọc sau quãng thời gian vắng bóng. Cuộc cạnh tranh phòng vé tháng 11 vì thế không chỉ nằm ở doanh thu, mà còn là dịp để khán giả nhìn thấy hai nghệ sĩ gạo cội tiếp tục làm mới mình trên màn ảnh rộng.