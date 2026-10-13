Diễn viên Kim Thư: 'Đến lúc đánh thức lại phiên bản năng động của chính mình'

Trên trang cá nhân, diễn viên Kim Thư cho biết cô muốn đánh thức lại phiên bản năng động, tươi trẻ và tràn đầy năng lượng của chính mình. Sau những khoảng thời gian dành cho cuộc sống riêng, nữ diễn viên dường như đang sẵn sàng làm mới bản thân, tìm lại sự hứng khởi và tinh thần tích cực vốn có. Với Kim Thư, đây có thể xem là dịp để bước ra khỏi những thói quen quen thuộc, mạnh dạn đón nhận những trải nghiệm mới và sống trọn vẹn hơn với những điều mình yêu thích.

Kim Thư với diện mạo tươi trẻ và nhiều năng lượng ở tuổi 48.

Kim Thư nổi tiếng là một mỹ nhân tài sắc của làng phim phía Nam những năm 2000. Chính vì vậy, cô lọt vào "mắt xanh" của ông bầu đình đám Phước Sang. Họ từng có một gia đình hạnh phúc với 2 con trai xinh xắn.

Tuy nhiên, từ kinh doanh phim sang kinh doanh bất động sản, Phước Sang bị phá sản. Bị chủ nợ bám đuổi mỗi ngày, đón con đi học về trong lo âu... Kim Thư cuối cùng xác nhận ly hôn Phước Sang vào năm 2012. Lẽ dĩ nhiên, khi một người phụ nữ rời bỏ chồng trong cơn hoạn nạn, miệng đời đã chỉ trích rằng Kim Thư là "kẻ tham phú phụ bần".

Kim Thư sau biến cố quyết định làm lại cuộc đời bằng việc nấu ăn.

Thế nhưng, đâu ai biết Kim Thư lại là người cùng chồng cũ gánh vác nợ nần. Chị lặng lẽ làm tất cả công việc mà bản thân có thể. Từ một cô tiểu thư khuê các, một người vợ sống trong giàu sang, Kim Thư vất vả mưu sinh kiếm từng đồng một.

Khi Phước Sang vỡ nợ, chị từ một người vợ, người mẹ được sống trong nhung lụa với nhà hàng chục tỉ, xe đưa rước trở thành người "trắng tay". Sau biến cố lớn của gia đình, Kim Thư từ bỏ hào quang của nghiệp diễn để lao vào buôn bán, kinh doanh kiếm tiền trang trải cuộc sống. Nữ diễn viên chia sẻ chị cũng phải lao vào làm việc, mở tiệm bán xôi, bán cơm phần để có tiền trang trải chi phí sinh hoạt gia đình và phụ Phước Sang.

Kim Thư và 2 con trai.

Vài năm trước, Kim Thư khai trương nhà hàng ẩm thực. Nhìn hình ảnh Kim Thư tất tả lo toan mọi việc nhiều khán giả không khỏi nuối tiếc cho Kim Thư. Tuy nhiên, với chị những khó khăn đã qua chính là động lực giúp chị trở nên mạnh mẽ và kiên cường hơn.

Hiện tại với Kim Thư, nấu ăn không chỉ là công việc kinh doanh, mà còn là niềm vui trong cuộc sống. Mối quan hệ của Phước Sang - Kim Thư vẫn gắn bó với nhau nhờ mối dây kết nối là con cái. Họ cùng cố gắng để cuộc sống và tương lai tốt hơn cho con cái.

Diễn viên Kim Thư sinh năm 1978 là gương mặt quen thuộc của điện ảnh Việt những năm 2000, ghi dấu ấn qua các phim như Đẻ mướn, Khi đàn ông có bầu và Võ lâm truyền kỳ. Sau biến cố hôn nhân với ông bầu Phước Sang, cô chuyển hướng kinh doanh, một mình chăm lo cho hai con trai và dần trở lại với cuộc sống năng động.