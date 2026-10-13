Song Kang và Lee Jun Young lập kỳ tích sau khi phim đạt rating 9,4%

Theo bảng xếp hạng do Viện Nghiên cứu Danh tiếng Doanh nghiệp Hàn Quốc công bố ngày 13/10, Song Kang đứng đầu danh sách diễn viên phim truyền hình có chỉ số danh tiếng thương hiệu cao nhất tháng, trong khi Lee Jun Young bám sát ở vị trí thứ hai. Kết quả này càng thu hút sự quan tâm khi cả hai vừa hoàn thành tác phẩm chung trên đài tvN với tỷ suất người xem tăng mạnh qua từng giai đoạn phát sóng.

Theo TenAsia, bảng xếp hạng được xây dựng từ dữ liệu của 50 diễn viên tham gia các bộ phim truyền hình phát sóng trong khoảng thời gian từ ngày 13/9 đến 13/10. Tổng cộng hơn 62,9 triệu dữ liệu thương hiệu được phân tích, tăng 13,23% so với tháng trước. Các tiêu chí đánh giá bao gồm mức độ tham gia của công chúng, độ phủ truyền thông, tương tác và hoạt động thảo luận trên cộng đồng mạng.

Song Kang và Lee Jun Young lần lượt chiếm hai vị trí dẫn đầu bảng xếp hạng danh tiếng thương hiệu diễn viên phim truyền hình Hàn Quốc tháng 10/2026. Ảnh: TenAsia.

Song Kang dẫn đầu với chỉ số danh tiếng thương hiệu đạt 4.017.408 điểm. Trong đó, chỉ số tham gia đạt 574.774 điểm, chỉ số truyền thông đạt 595.089 điểm, chỉ số tương tác đạt 2.206.006 điểm và chỉ số cộng đồng đạt 641.538 điểm. Đáng chú ý, lượng tương tác chiếm tỷ trọng lớn nhất, phản ánh sự quan tâm dành cho nam diễn viên trên các nền tảng trực tuyến.

Xếp ngay sau Song Kang là Lee Jun Young với 3.799.264 điểm. Nam diễn viên ghi nhận chỉ số tham gia 576.319 điểm, chỉ số truyền thông 600.629 điểm, chỉ số tương tác 2.031.910 điểm và chỉ số cộng đồng 590.406 điểm. Khoảng cách giữa hai diễn viên chỉ hơn 218.000 điểm, cho thấy sức hút tương đối sát nhau sau khi cùng góp mặt trong Four Hands, Two Sonatas.

Song Kang dẫn đầu với hơn 4 triệu điểm danh tiếng thương hiệu.

Lee Jun Young bám sát với gần 3,8 triệu điểm.

Không chỉ vượt qua nhiều đồng nghiệp nổi tiếng, bộ đôi còn bỏ xa một số gương mặt quen thuộc khác. Ji Chang Wook đứng thứ ba với 3.136.255 điểm, tiếp theo là Seo Kang Joon đạt 3.109.962 điểm và Gong Hyo Jin với 2.849.138 điểm. Những vị trí tiếp theo thuộc về Son Ye Jin, Ahn Eun Jin, Ha Seok Jin, Jung Joon Won và Lee Jun Hyuk.

Theo ông Koo Chang Hwan, Giám đốc Viện Nghiên cứu Danh tiếng Doanh nghiệp Hàn Quốc, kết quả phân tích dữ liệu liên quan đến Song Kang cho thấy những từ khóa nổi bật như nhập tâm, biến hóa và dịu dàng. Trong khi đó, Four Hands, Two Sonatas, nhân vật Kang Pio và Lee Jun Young là những cụm từ được nhắc đến nhiều trong phân tích từ khóa. Điều này cho thấy mức độ gắn kết giữa hình tượng của nam diễn viên và bộ phim vừa kết thúc.

Thành công của Four Hands, Two Sonatas góp phần đưa tên tuổi Song Kang và Lee Jun Young trở thành tâm điểm chú ý trên màn ảnh Hàn Quốc.

Thành tích trên xuất hiện chỉ ít ngày sau khi Four Hands, Two Sonatas khép lại hành trình 12 tập vào ngày 4/10. Theo Nielsen Korea, tập cuối đạt rating trung bình toàn quốc 9,4%, cao nhất kể từ khi phát sóng. Đáng chú ý, bộ phim chỉ khởi đầu với mức 3,4% ở tập đầu tiên nhưng liên tục cải thiện lượng người xem, tăng tổng cộng 6 điểm phần trăm. Tỷ suất người xem cao nhất trong tập cuối còn chạm mốc 10,6%, trong khi khu vực thủ đô ghi nhận mức đỉnh 11,4%.

Lấy bối cảnh một trường trung học nghệ thuật quy tụ những tài năng âm nhạc trẻ, Four Hands, Two Sonatas khai thác tình bạn, sự cạnh tranh và hành trình trưởng thành của Kang Pio (Song Kang) và Choi Jeongyo (Lee Jun Young). Cả hai đều sở hữu năng khiếu piano xuất chúng nhưng có tính cách và hoàn cảnh sống khác biệt. Từ những người bạn cùng chia sẻ đam mê âm nhạc, họ dần trở thành đối thủ khi tham vọng, áp lực gia đình và những biến cố bất ngờ khiến mối quan hệ rạn nứt.

Song Kang và Lee Jun Young hóa thân thành hai tài năng piano có tình bạn sâu sắc nhưng dần đối đầu vì những biến cố trong cuộc sống.

Một trong những nút thắt quan trọng nhất của bộ phim là vụ việc khiến Choi Jeongyo bị thương nghiêm trọng, đánh mất khả năng tiếp tục sự nghiệp biểu diễn piano. Kang Pio phải sống trong cảm giác tội lỗi khi phát hiện gia đình mình có liên quan đến bi kịch của người bạn thân. Sau nhiều năm xa cách, hai nhân vật gặp lại nhau với những tổn thương chưa được giải quyết, mở ra cuộc đối đầu giữa quá khứ và hiện tại.

Ở tập cuối, những hiểu lầm kéo dài cuối cùng được hóa giải khi sự thật về biến cố năm xưa được phơi bày. Kang Pio và Choi Jeongyo có cơ hội hòa giải thông qua âm nhạc, trước khi mỗi người lựa chọn một con đường riêng. Sau ba năm, Kang Pio tìm thấy Jeongyo tại một nhà thờ ở nước ngoài, nơi anh đang chỉ huy dàn hợp xướng. Cuộc hội ngộ khép lại bộ phim bằng hình ảnh hai người bạn mỉm cười với nhau, gợi nhớ những ngày đầu họ cùng theo đuổi đam mê.

Cuộc hội ngộ của hai nhân vật chính trong tập cuối Four Hands, Two Sonatas để lại nhiều cảm xúc cho khán giả.

Dù kết thúc nhận nhiều ý kiến trái chiều, đặc biệt về cách phát triển mối quan hệ giữa hai nam chính, Four Hands, Two Sonatas vẫn duy trì sức hút đến tập cuối. Một bộ phận khán giả đánh giá cao sự đồng điệu của Song Kang và Lee Jun Young, trong khi những người khác cho rằng số phận Choi Jeongyo còn quá nhiều mất mát và tuyến quan hệ giữa hai nhân vật chưa được giải quyết trọn vẹn.

Tuy nhiên, thành tích rating cùng hai vị trí dẫn đầu bảng xếp hạng danh tiếng diễn viên tháng 10 cho thấy dấu ấn đáng kể mà tác phẩm để lại. Với Song Kang, đây là một vai diễn giúp anh tiếp tục mở rộng hình tượng trên màn ảnh sau nhiều tác phẩm tình cảm nổi tiếng. Trong khi đó, Lee Jun Young cũng khẳng định khả năng thể hiện những nhân vật có chiều sâu tâm lý, đặc biệt qua hành trình nhiều tổn thương của Choi Jeongyo.

Với rating tập cuối đạt 9,4%, Four Hands, Two Sonatas khép lại hành trình phát sóng bằng thành tích cao nhất kể từ khi ra mắt.

Từ một bộ phim khởi đầu với rating 3,4%, Four Hands, Two Sonatas đã khép lại ở mức 9,4% và đưa cả hai diễn viên chính chiếm những vị trí cao nhất trong bảng xếp hạng danh tiếng thương hiệu. Thành tích này không chỉ ghi nhận sức hút của Song Kang và Lee Jun Young mà còn cho thấy những câu chuyện thanh xuân kết hợp âm nhạc vẫn có khả năng chinh phục khán giả truyền hình Hàn Quốc khi được đầu tư về kịch bản và diễn xuất.