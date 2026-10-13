Phim hoạt hình Hàn Quốc The Painted Soul hé lộ đoạn teaser mới

Ngày 13/10, nền tảng Viki công bố đoạn teaser mới của The Painted Soul, dự án hoạt hình Hàn Quốc sắp ra mắt. Tác phẩm gây chú ý với ý tưởng thế giới nơi hội họa không chỉ là nghệ thuật mà còn có sức mạnh thay đổi hiện thực. Đằng sau những nét vẽ là cuộc hành trình của hai nhân vật mang số phận khác biệt, buộc phải dựa vào nhau để vượt qua hiểm nguy và tìm cách thay đổi định mệnh.

Trong The Painted Soul, Yun Hwa là một họa sĩ tập sự sống trong thế giới mà những bức tranh có thể tác động trực tiếp đến thực tại. Các họa sĩ tài năng nhất phục vụ Shinpilwon, cơ quan hoàng gia chịu trách nhiệm duy trì trật tự thông qua nghệ thuật.

Yun Hwa vô tình đánh thức Seol Jin, linh họa sư huyền thoại bị phong ấn suốt 100 năm.

Tuy nhiên, con đường tiến thân của Yun Hwa lại không hề suôn sẻ. Kỳ thi thăng cấp cuối cùng đang đến gần, nhưng cô vẫn chưa thể hoàn thành một bức tranh thành công nào trong suốt 10 năm. Khi cơ hội thay đổi số phận ngày càng thu hẹp, Yun Hwa quyết định đột nhập vào một khu nhà phụ bị cấm. Hành động này vô tình đánh thức Seol Jin, linh họa sư huyền thoại đã bị phong ấn suốt một thế kỷ.

Sự xuất hiện của Seol Jin mở ra hàng loạt biến cố. Anh mang trong mình Dohwasal, lời nguyền siêu nhiên chết chóc từng khiến nhiều người mất mạng. Điều kỳ lạ là lời nguyền này dường như không có tác dụng với Yun Hwa. Trong khi đó, cây cọ của cô lại trở thành sợi dây sinh tồn có thể giúp Seol Jin thoát khỏi tình cảnh nguy hiểm.

Bị ràng buộc bởi số phận, hai con người tưởng chừng không liên quan buộc phải đồng hành. Yun Hwa cần sự chỉ dẫn của một họa sĩ huyền thoại để vượt qua những thử thách trước mắt, còn Seol Jin phải dựa vào cô để tìm đường sống. Cuộc gặp gỡ bất ngờ cũng đặt nền móng cho hành trình khám phá những bí mật có thể làm thay đổi vận mệnh của cả thế giới.

The Painted Soul hé lộ teaser mới, giới thiệu thế giới nơi tranh vẽ có thể thay đổi hiện thực.

Đoạn teaser mới mở đầu bằng cảnh Yun Hwa đánh thức Seol Jin. Trước khả năng hội họa còn hạn chế của cô, nhân vật này không giấu được sự kinh ngạc khi đặt câu hỏi: “Tại sao một người vẽ tranh tệ đến vậy lại có thể phá vỡ kết giới của ta?”.

Từ cuộc gặp gỡ ấy, Seol Jin dần đảm nhận vai trò người hướng dẫn Yun Hwa. Tuy nhiên, hành trình của cả hai không chỉ xoay quanh việc rèn luyện hội họa mà còn đưa họ đối diện với những hiểm nguy bất ngờ.

Với thế giới kỳ ảo được xây dựng từ sức mạnh của hội họa, The Painted Soul hứa hẹn kết hợp yếu tố phiêu lưu, huyền bí và hành trình trưởng thành của nhân vật. Đoạn teaser bước đầu hé lộ mối quan hệ đặc biệt giữa Yun Hwa và Seol Jin, đồng thời đặt ra câu hỏi về bí mật đằng sau năng lực khác thường của cô gái trẻ. Phim dự kiến được phát hành trên nền tảng Viki; thời điểm lên sóng cụ thể chưa được công bố trong thông tin giới thiệu.