Giọng ca Việt – Hàn 18 tuổi gây ấn tượng ở 'Sao Mai 2026'

Sinh năm 2008, Kim Jae Bin là một trong những gương mặt đặc biệt của "Sao Mai 2026"

Ở tuổi 18, khi nhiều thí sinh vẫn đang tìm kiếm cơ hội khẳng định mình, chàng trai mang hai dòng máu Việt – Hàn đã bước vào cuộc thi âm nhạc chuyên nghiệp "Sao Mai" với tinh thần chủ động thử sức, khám phá giới hạn và tìm kiếm con đường riêng. Thay vì đóng khung bản thân trong những lựa chọn an toàn, nam thí sinh gây ấn tượng khi hướng đến phong cách âm nhạc hiện đại cùng lối trình diễn cá tính.

Từ "Giọng hát Việt nhí" đến sân khấu "Sao Mai"

Kim Jae Bin không phải gương mặt hoàn toàn xa lạ với khán giả truyền hình. Năm 2019, khi mới 12 tuổi, cậu bé từng gây chú ý tại cuộc thi "Giọng hát Việt nhí" với ca khúc "Và tôi hát". Phần trình diễn sôi động giúp Jae Bin chinh phục cả 3 vị huấn luyện viên lúc bấy giờ. Thậm chí, huấn luyện viên Phạm Quỳnh Anh còn nhắc đến Sơn Tùng M-TP để thuyết phục thí sinh về đội của mình.

Sau đó, Jae Bin tiếp tục tham gia "Tuyệt đỉnh song ca – Cặp đôi vàng nhí", từng bước làm quen với sân khấu và môi trường thi ca hát chuyên nghiệp. Tuy nhiên, trong khoảng 3 năm tiếp theo, cậu không xuất hiện thường xuyên trước công chúng.

Song cũng chín khoảng lặng ấy khiến hành trình trở lại của Jae Bin tại "Sao Mai 2026" dườg như trở nên đáng chú ý hơn. Từ một giọng ca "nhí" từng được khán giả biết đến, giọng ca trẻ bước vào cuộc cạnh tranh với những thí sinh trưởng thành hơn, có nền tảng thanh nhạc và kinh nghiệm biểu diễn dày dạn. Đây cũng được xem là phép thử để nam ca sĩ trẻ định vị được màu sắc âm nhạc riêng cho mình.

Tại Liveshow 1 vòng chung kết "Sao Mai 2026", Kim Jae Bin lựa chọn thể hiện ca khúc "Sẽ về với nhau", sáng tác của Nguyễn Minh Thụy. Tiết mục tạo dấu ấn bằng hình ảnh nam tính, phong thái tự tin và nguồn năng lượng trẻ trung. Cách tiếp cận ca khúc theo hướng hiện đại giúp anh tạo được nét riêng giữa những màu sắc âm nhạc đa dạng của cuộc thi.

Phần trình diễn nhận của Kim Jae Bin được sự ghi nhận từ hội đồng chuyên môn. NSƯT Quang Hào đánh giá cao ngoại hình, phong cách và sức hút sân khấu của thí sinh, đồng thời lưu ý Jae Bin cần cải thiện cảm nhận nhịp điệu, nhất là khi thể hiện những ca khúc theo phong cách R&B. Nhận xét này cho thấy bên cạnh lợi thế về hình ảnh và năng lượng biểu diễn, nam thí sinh vẫn cần tiếp tục hoàn thiện kỹ thuật để cá tính âm nhạc được thể hiện thuyết phục hơn.

Trong khi đó, NSND Tấn Minh cũng dành nhiều thiện cảm cho giọng ca trẻ. Theo nam nghệ sĩ, Kim Jae Bin có nguồn năng lượng tích cực và mang hơi thở thời đại, những yếu tố có thể giúp anh tiếp cận khán giả trẻ nếu biết phát triển đúng hướng. Sự khích lệ từ một nghệ sĩ giàu kinh nghiệm cũng mở ra kỳ vọng về những bước tiến tiếp theo của anh sau cuộc thi.

Dấu ấn tại chung kết "Sao Mai 2026"

Liveshow 2 của "Sao Mai 2026" đặt Jae Bin trước thử thách lớn hơn với "Chiếc lá vô tình", một ca khúc nổi tiếng của nhạc sĩ Bảo Chấn. Đây được xem là lựa chọn không dễ dàng đối với một thí sinh mới 18 tuổi. Ca khúc đòi hỏi khả năng kiểm soát giai điệu, độ chính xác về cao độ và sự tinh tế trong cách xử lý, trong khi Jae Bin chưa có nhiều kinh nghiệm thi đấu ở những sân khấu chuyên nghiệp như "Sao Mai".

Khó khăn càng lớn khi trước đêm thi, nam thí sinh bị cúm nên phải vào viện rồi tiếp tục nghỉ ngơi tại nhà. Quãng thời gian cả tuần dưỡng bệnh khiến anh gần như không thể tập luyện như dự kiến, chỉ có một buổi ghép duy nhất với ban nhạc trước khi bước lên sân khấu. Trong hoàn cảnh ấy, Jae Bin vẫn quyết định giữ nguyên lựa chọn của mình và rồi bằng sự quyết tâm và nghị lực, Jae Bin gây ấn tượng ở màn trình diễn khi tự đệm piano ở phần mở đầu tiết mục và sau đó là màn trình diễn đầy bản lĩnh ở tuổi 18 trên sân khấu trước các giám khảo gạo cội.

"Diva" Mỹ Linh, giám khảo khách mời của liveshow, đánh giá lựa chọn "Chiếc lá vô tình" là một quyết định táo bạo. Nữ ca sĩ cũng bày tỏ sự ngạc nhiên trước khả năng sử dụng tiếng Việt của chàng trai mang hai dòng máu Việt – Hàn, đồng thời cho rằng việc anh có thể hát tốt bằng tiếng Việt là điều dễ hiểu khi đã sử dụng ngôn ngữ này thành thạo.

“Phần trình diễn của em ngoại trừ cao độ cần chính xác hơn tuy nhiên phần đầu hoà thanh và em biểu diễn piano oách quá nên gỡ lại nhiều. Lần sau khi tập những bài kiểu này em nên tập phần giai điệu trước chứ đừng ghép lời vội để cảm như một nhạc công thì sẽ hoà vào bản phối và hay hơn nhiều." - nữ giám khảo thẳng thắn góp ý.

Điều đáng chú ý là những nhận xét dành cho Jae Bin không chỉ dừng ở sự khích lệ. Các giám khảo nhìn thấy tiềm năng trong nguồn năng lượng và cá tính của anh, nhưng đồng thời cũng đặt ra những yêu cầu cụ thể về kỹ thuật. Với một thí sinh còn trẻ, đây là cơ hội để nhận diện những hạn chế và xây dựng nền tảng vững chắc hơn cho chặng đường dài phía trước.

Khát khao vừa hát vừa làm nhạc

Đối với Kim Jae Bin, "Sao Mai 2026" không đơn thuần là một cuộc thi tìm kiếm giọng hát. Đây còn là môi trường để anh thử sức với việc hát "live" và biểu diễn trực tiếp cùng ban nhạc. Lần đầu thử sức tại một cuộc thi lớn, giọng ca trẻ thừa nhận anh không tránh khỏi cảm giác hồi hộp nhưng không ngừng nỗ lực để thích nghi và "cháy" hết mình với đam mê âm nhạc qua từng tuần thi.

Sự chênh lệch về tuổi đời và kinh nghiệm so với các thí sinh khác cũng là áp lực không nhỏ. Trong khi nhiều đối thủ đã có quá trình học tập, rèn luyện và biểu diễn lâu năm, Jae Bin vẫn đang ở giai đoạn đầu định hình phong cách. Dẫu vậy, anh không xem đây là bất lợi tuyệt đối mà coi cá tính và nguồn năng lượng riêng là điều mình có thể mang đến cuộc thi.

"Khi tham gia thi cùng các anh chị, thấy mọi người sở hữu những giọng ca tốt, tôi cũng có một chút lo lắng nhưng tin rằng năng lượng, cá tính và màu sắc âm nhạc riêng là điều độc đáo nhất mình mang đến cho khán giả." - Jae Bin bộc bạch khi nói về áp lực cạnh tranh cùng các đàn anh, đàn chị dày dạn kinh nghiệm tại "Sao Mai 2026"

Thay vì chỉ đặt mục tiêu vượt qua các đối thủ, chàng trai 18 tuổi chú trọng vào quá trình hoàn thiện bản thân, từ kỹ năng biểu diễn đến khả năng làm chủ màu sắc âm nhạc.

Trở lại với "Sao Mai 2026", Jae Bin mong muốn không chỉ ca hát mà còn tham gia sáng tác và sản xuất âm nhạc. Định hướng này đòi hỏi anh phải tích lũy thêm kiến thức, kỹ năng và trải nghiệm, song cũng mở ra cơ hội xây dựng dấu ấn cá nhân thay vì phụ thuộc hoàn toàn vào những lựa chọn có sẵn.

Sau hai liveshow đầu tiên, Kim Jae Bin vẫn đang trên hành trình hoàn thiện kỹ thuật thanh nhạc. Dẫu vậy, điều đáng chú ý ở Jae Bin không chỉ nằm ở giọng hát hiện tại, mà còn ở tinh thần dám thử sức với những lựa chọn khó, khả năng chơi nhạc cụ và mong muốn tự sáng tác, làm nhạc. Ở tuổi 18, những điều đó có thể chưa tạo nên một giọng ca hoàn thiện, nhưng cho thấy một hướng đi riêng mà thí sinh này đang từng bước theo đuổi.

"Sao Mai 2026" với Kim Jae Bin không chỉ là nơi để tìm kiếm cơ hội khẳng định giọng hát, mà còn là hành trình để anh khám phá xem mình có thể đi xa đến đâu với âm nhạc. Chặng đường phía trước vẫn còn nhiều thử thách, song sự trẻ trung, tinh thần cầu tiến và mong muốn tạo dựng bản sắc riêng đang giúp chàng trai Việt – Hàn trở thành một trong những gương mặt đáng chờ đợi của cuộc thi "Sao Mai" năm nay.

Một số hình ảnh ấn tượng của Kim Jae Bin: