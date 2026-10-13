Nữ diễn viên Việt vừa lọt đề cử 100 gương mặt đẹp nhất thế giới có nhan sắc ra sao ở đời thực?

Tăng Thanh Hà lại gây chú ý với khán giả khi lọt vào danh sách đề cử 100 gương mặt đẹp nhất thế giới do TC Candler - trang phê bình độc lập về điện ảnh, nghệ thuật, sắc đẹp của Mỹ bình chọn.

Thông tin này nhận được nhiều thảo luận của khán giả, theo số đông, mọi người đều đánh giá cao nhan sắc của "ngọc nữ" màn ảnh Việt họ Tăng.

Nhiều năm qua, Tăng Thanh Hà vẫn giữ được sức hút riêng dù không còn hoạt động nghệ thuật sôi nổi như trước. Không cần xuất hiện dày đặc tại các sự kiện, mỗi lần chia sẻ hình ảnh đời thường, nữ diễn viên vẫn nhận được sự quan tâm nhờ diện mạo trẻ trung, thần thái rạng rỡ.

Vẻ đẹp của người đẹp sinh năm 1986 không nằm ở những đường nét sắc sảo hay cách trang điểm nổi bật. Gương mặt hài hòa, làn da khỏe khoắn cùng nụ cười gần gũi tạo nên nét cuốn hút riêng.

Phong cách thời trang của cô cũng thiên về sự tối giản, thanh lịch, ưu tiên những trang phục có kiểu dáng tinh tế thay vì chạy theo mốt.

Bên cạnh yếu tố tự nhiên, Tăng Thanh Hà còn chú trọng duy trì lối sống lành mạnh. Cô thường chia sẻ những khoảnh khắc vào bếp, chuẩn bị các món ăn tại nhà và tận hưởng cuộc sống bên gia đình.

Việc quan tâm đến dinh dưỡng, vận động và giữ tinh thần thoải mái cũng là những thói quen có lợi cho sức khỏe, góp phần giúp diện mạo thêm tươi tắn.

Với việc chăm sóc da, nữ diễn viên hướng đến sự chỉn chu nhưng không phô trương. Tuy nhiên, không có nhiều thông tin công khai đủ để khẳng định cô theo đuổi một quy trình dưỡng da hay phương pháp làm đẹp cụ thể nào. Vì vậy, khó có thể quy vẻ ngoài trẻ trung của người đẹp cho một bí quyết riêng biệt.

Sau nhiều năm được công chúng yêu mến, Tăng Thanh Hà vẫn giữ được hình ảnh đẹp theo cách của mình: giản dị, khỏe khoắn và tự nhiên. Việc nhận được đề cử 100 gương mặt đẹp nhất thế giới lần này cũng là dịp để nhan sắc của “ngọc nữ màn ảnh Việt” một lần nữa được chú ý.

Tăng Thanh Hà sinh năm 1986, là diễn viên nổi tiếng của màn ảnh Việt, được khán giả ưu ái gọi là "ngọc nữ". Cô được chú ý qua các phim: Dốc tình, Hương phù sa, Bỗng dưng muốn khóc, Đẹp từng centimet và Mỹ nhân kế. Đặc biệt, vai Trúc trong Bỗng dưng muốn khóc giúp tên tuổi cô trở nên phổ biến rộng rãi.