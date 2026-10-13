Trịnh Mỹ Anh xin lỗi sau ồn ào tin nhắn nhóm thí sinh Miss Universe Vietnam

Trong tâm thư xin lỗi đăng tải trên trang cá nhân, Trịnh Mỹ Anh nhìn nhận những tổn thương mà lời nói của mình có thể gây ra, đồng thời cho rằng hoàn cảnh hay cảm xúc cá nhân không thể là lý do để biện minh.

Cô viết: “Có những điều khi đã nói ra, dù trong hoàn cảnh nào, cũng không thể thu lại như chưa từng tồn tại. Và những lời nói ấy, dù không chủ ý, vẫn có thể khiến những người được nhắc đến tổn thương.

Mỹ Anh đã dành nhiều thời gian nhìn nhận lại sự việc và những lời nói của mình trong các tin nhắn được lan truyền trên mạng xã hội. Mỹ Anh hiểu rằng, dù xuất phát từ hoàn cảnh hay cảm xúc nào, những lời nói thiếu cân nhắc vẫn có thể gây tổn thương và làm ảnh hưởng đến niềm tin của mọi người.

Mỹ Anh xin nhận trách nhiệm về những điều mình đã nói và những tổn thương có thể đã gây ra. Dù đó là những lời nói trong một cuộc trò chuyện riêng tư hay xuất phát từ bất kỳ cảm xúc nào, Mỹ Anh hiểu rằng điều đó không thể trở thành lý do để biện minh cho những lời nói thiếu cân nhắc của mình.

Mỹ Anh thành thật xin lỗi những người bị ảnh hưởng bởi sự việc, những người cảm thấy tổn thương khi đọc những tin nhắn ấy, cũng như những khán giả đã dành niềm tin, tình cảm cho Mỹ Anh nhưng giờ đây phải thất vọng.

Danh hiệu Á hậu 1 Miss Universe Vietnam 2026 là niềm vinh dự lớn, đồng thời nhắc nhở Mỹ Anh về trách nhiệm trong cách ứng xử, lời nói và thái độ đối với những người xung quanh. Mỹ Anh hiểu rằng sự tôn trọng không chỉ cần được thể hiện trước công chúng mà còn phải xuất phát từ cách mình đối xử với người khác trong cuộc sống thường ngày.

Mỹ Anh biết rằng một lời xin lỗi không thể ngay lập tức xóa đi những tổn thương hay lấy lại niềm tin đã mất. Mỹ Anh cũng không mong mọi người phải tha thứ chỉ vì mình đã lên tiếng. Điều quan trọng hơn lúc này là nghiêm túc nhìn lại bản thân, lắng nghe những góp ý và chứng minh sự thay đổi bằng hành động cụ thể.

Mỹ Anh không mong mọi người bỏ qua sự việc chỉ vì những dòng chia sẻ này. Điều Mỹ Anh cần làm lúc này là nghiêm túc nhìn lại bản thân, học cách kiểm soát lời nói và cảm xúc, lắng nghe những góp ý, đồng thời chịu trách nhiệm với những gì mình đã làm.

Mỹ Anh biết rằng sự trưởng thành không nằm ở việc mình chưa từng mắc sai lầm, mà ở cách mình dám đối diện, nhận trách nhiệm và thực sự thay đổi sau sai lầm đó.

Một lần nữa, Mỹ Anh chân thành xin lỗi tất cả những ai đã bị tổn thương và thất vọng vì mình”.

Trịnh Mỹ Anh lên tiếng sau ồn ào tin nhắn nhóm thí sinh Miss Universe Vietnam 2026. Ảnh: FB Trịnh Mỹ Anh.

Liên quan đến sự việc, ban tổ chức Miss Universe Vietnam 2026 cũng phát đi thông báo chính thức về các thông tin đang lan truyền trên mạng xã hội, trong đó có nội dung liên quan đến các thí sinh của cuộc thi.

Ban tổ chức cho biết đã ghi nhận thông tin về các đoạn tin nhắn được chia sẻ trong thời gian gần đây. Đơn vị này đang phối hợp với các bên liên quan để rà soát, xác minh.

Chung kết Miss Universe Vietnam 2026 khép lại với chiến thắng thuộc về Quỳnh Anh. Các danh hiệu Á hậu 1, 2, 3 và 4 lần lượt được trao cho Trịnh Mỹ Anh, Emma Maria Fernandez Le, Nguyễn Diệu Huyền và Trịnh Thị Hồng Đăng.

Xem video "Mỹ Anh và Quỳnh Anh trong giây phút đăng quang". Nguồn Vietnamnet